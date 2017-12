[{"available":true,"c_guid":"d1c3df7b-3b90-445f-9cef-2aa444e21f28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki mondta, hogy egy középkategóriás telefon nem kaphatna meg néhány jellemzőt a csúcskészülékek világából? A jövő évi Galaxy A8 éppen erre lehet egy jó példa.","shortLead":"Ki mondta, hogy egy középkategóriás telefon nem kaphatna meg néhány jellemzőt a csúcskészülékek világából? A jövő évi...","id":"20171224_samsunggalaxy_a8_2018as_kiadas_infinity_kijelzovel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1c3df7b-3b90-445f-9cef-2aa444e21f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eed0633-87c4-4e33-a6b3-9f1d3bbf4208","keywords":null,"link":"/tudomany/20171224_samsunggalaxy_a8_2018as_kiadas_infinity_kijelzovel","timestamp":"2017. december. 24. 15:10","title":"A Samsung megcsinálta az eddigi legjobb középkategóriás telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e66ea1-250b-47d6-992a-b17128521aa5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kislánya, Mira születése óta újra élvezi a karácsonyt.\r

","shortLead":"Kislánya, Mira születése óta újra élvezi a karácsonyt.\r

","id":"20171224_michelisz_karacsony","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e66ea1-250b-47d6-992a-b17128521aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df3fd16-02df-48b9-a4c7-f06cf3146159","keywords":null,"link":"/sport/20171224_michelisz_karacsony","timestamp":"2017. december. 24. 21:16","title":"Családjával köszönti rajongóit Michelisz Norbert - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a170e82e-8fe2-44fd-bfd6-86a7a49b60bd","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A nő, aki gyermekeit gyászolja, az idős férfi, aki hajléktalanként él saját szülőházában, egy suba, mely egykorvolt időkre emlékezteti gazdáját, és egy tanyagondnok, aki belebetegedett ezekbe a sorsokba – hozhat-e ide igazi örömöt az ünnep?","shortLead":"A nő, aki gyermekeit gyászolja, az idős férfi, aki hajléktalanként él saját szülőházában, egy suba, mely egykorvolt...","id":"20171224_Egyetlensegben_az_isten_hata_mogott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a170e82e-8fe2-44fd-bfd6-86a7a49b60bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc1836c-f0c0-4c77-b193-f75dfbdffc97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171224_Egyetlensegben_az_isten_hata_mogott","timestamp":"2017. december. 24. 17:00","title":"Egyedül az isten háta mögött – advent az alföldi tanyavilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9951d3f4-62c6-459a-96df-ab21e6164f67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai teniszező alig négy hónapja adott életet első gyermekének.\r

","shortLead":"Az amerikai teniszező alig négy hónapja adott életet első gyermekének.\r

","id":"20171224_visszater_serena_williams","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9951d3f4-62c6-459a-96df-ab21e6164f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f3ba4-847c-4c1a-ac9a-17181acb400e","keywords":null,"link":"/sport/20171224_visszater_serena_williams","timestamp":"2017. december. 24. 18:34","title":"Máris visszatér Serena Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Isaac Newtonnak köszönhető ez is.","shortLead":"Isaac Newtonnak köszönhető ez is.","id":"20171225_Tudja_miert_reces_a_penzerme_szele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491fb52d-7feb-46af-a1d6-61bcd3fbf742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171225_Tudja_miert_reces_a_penzerme_szele","timestamp":"2017. december. 25. 21:49","title":"Tudja, miért recés a pénzérme széle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afaf3c1-e56b-44cb-baac-e3276fac11a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A statisztikák szerint megháromszorozódott a magyar orvosok száma Németországban.","shortLead":"A statisztikák szerint megháromszorozódott a magyar orvosok száma Németországban.","id":"20171225_Mar_Nemetorszagot_celozza_a_legtobb_magyar_orvos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4afaf3c1-e56b-44cb-baac-e3276fac11a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d28c53e-9089-4480-a21e-4e4744ce9304","keywords":null,"link":"/itthon/20171225_Mar_Nemetorszagot_celozza_a_legtobb_magyar_orvos","timestamp":"2017. december. 25. 18:19","title":"Már Németországot célozza a legtöbb magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452d8203-0271-4ea9-bf13-f8a1c61e6a1a","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A rezsim ellenségeinek támadása mellett már a pénzszerzés is céljuk az észak-koreai hackereknek, akik fiatalkoruktól alapos képzést és az elitnek kijáró ellátást kapnak.","shortLead":"A rezsim ellenségeinek támadása mellett már a pénzszerzés is céljuk az észak-koreai hackereknek, akik fiatalkoruktól...","id":"201743__eszakkoreai_hackerek__betores__elit_szakma__a_penzre_mennek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452d8203-0271-4ea9-bf13-f8a1c61e6a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73cb93a-56ee-4a47-9c71-c59b7f0ec4d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201743__eszakkoreai_hackerek__betores__elit_szakma__a_penzre_mennek","timestamp":"2017. december. 24. 08:30","title":"Az észak-koreai hackerek lassan az atombombánál is veszélyesebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török hatóságok újabb több mint 2700 katonát, tanárt és állami tisztviselőt bocsátottak el különböző minisztériumokból és közintézményekből terrorszervezetekhez fűződő kapcsolataik miatt a kormányzati közlönyben vasárnap megjelent törvényerejű rendelet értelmében.","shortLead":"A török hatóságok újabb több mint 2700 katonát, tanárt és állami tisztviselőt bocsátottak el különböző...","id":"20171224_Maffel_evvel_a_puccs_utan_ujabb_2700_embert_tett_utcara_a_torok_allam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1cf40-b442-4235-a216-05c4e9b5786f","keywords":null,"link":"/vilag/20171224_Maffel_evvel_a_puccs_utan_ujabb_2700_embert_tett_utcara_a_torok_allam","timestamp":"2017. december. 24. 08:39","title":"Máffél évvel a puccs után újabb 2700 embert tett utcára a török állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]