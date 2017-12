[{"available":true,"c_guid":"a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két szerelvény tavalyi ütközése után megoldásokat keresnek a tapadási viszonyok javítására.","shortLead":"A két szerelvény tavalyi ütközése után megoldásokat keresnek a tapadási viszonyok javítására.","id":"20171226_Marad_a_sebessegkorlatozas_a_2es_metro_felszini_szakaszan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a745e466-0fb8-45d4-a307-478fc321929e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8977491-49fc-43b1-a7cd-1fc0ffe6f263","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_Marad_a_sebessegkorlatozas_a_2es_metro_felszini_szakaszan","timestamp":"2017. december. 26. 12:35","title":"Marad a sebességkorlátozás a 2-es metró felszíni szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg Borsodban nehéz közlekedni a köd miatt az utolsó jelentések szerint. Északon szerdán is ködös időre van kilátás.","shortLead":"Főleg Borsodban nehéz közlekedni a köd miatt az utolsó jelentések szerint. Északon szerdán is ködös időre van kilátás.","id":"20171226_ha_most_indul_utnak_szamitson_kodre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6468f83f-2ed8-48e7-8e2d-92abf0c79dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20171226_ha_most_indul_utnak_szamitson_kodre","timestamp":"2017. december. 26. 14:23","title":"Ha most indul útnak, számítson ködre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Feleannyit kell majd fizetni kilogrammonként a napelemek után. ","shortLead":"Feleannyit kell majd fizetni kilogrammonként a napelemek után. ","id":"20171227_Enyhit_a_napelemekre_kivetett_sarcon_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78655615-eec1-488a-a2ad-dff013ac58cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Enyhit_a_napelemekre_kivetett_sarcon_a_kormany","timestamp":"2017. december. 27. 05:27","title":"Enyhít a napelemekre kivetett sarcon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa01613-89a8-40f0-9283-14d5ae934d8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most mutatták be a Nyíregyházi Állatpark legcukibb ikreit.","shortLead":"Most mutatták be a Nyíregyházi Állatpark legcukibb ikreit.","id":"20171225_Errol_a_ket_jaugarkolyokrol_nem_mondana_meg_hogy_ikrek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa01613-89a8-40f0-9283-14d5ae934d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e247346d-6a0d-457b-a2eb-38a0a0223fb3","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Errol_a_ket_jaugarkolyokrol_nem_mondana_meg_hogy_ikrek","timestamp":"2017. december. 25. 20:10","title":"Erről a két jaugárkölyökről nem mondaná meg, hogy ikrek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea2e4ab-255b-4992-9e30-13b934718e0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karácsonyi misére zarándokokat szállító autóbusz ütközött egy kisteherautóval hétfőn a Fülöp-szigetek északi részén, húszan meghaltak, közel harmincan megsérültek.



","shortLead":"Karácsonyi misére zarándokokat szállító autóbusz ütközött egy kisteherautóval hétfőn a Fülöp-szigetek északi részén...","id":"20171225_Karacsonyi_misere_igyekvo_zarandokok_balesete__20_halott_a_Fulopszigeteken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea2e4ab-255b-4992-9e30-13b934718e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cd43a5-2441-4eb9-9ccf-9d1ee4b9d617","keywords":null,"link":"/cegauto/20171225_Karacsonyi_misere_igyekvo_zarandokok_balesete__20_halott_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2017. december. 25. 09:39","title":"Karácsonyi misére igyekvő zarándokok balesete - 20 halott a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b30f18-fc6d-4f29-9c47-5cc780ff9d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a napokban kézbesítik a miniszterelnök levelét a határontúli magyaroknak. \r

","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a napokban kézbesítik a miniszterelnök levelét a határontúli magyaroknak. \r

","id":"20171226_orban_megint_levelet_irt_es_szavazasra_buzdit_a_hataron_tul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51b30f18-fc6d-4f29-9c47-5cc780ff9d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2dbdcf-4a6e-4a04-8837-4a6e9985d9c0","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_orban_megint_levelet_irt_es_szavazasra_buzdit_a_hataron_tul","timestamp":"2017. december. 26. 21:13","title":"Orbán megint levelet írt és szavazásra buzdít a határon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2a693c-51b1-41dd-9b89-948d5c5818a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót a második világháború után a szövetségesek foglalták le.","shortLead":"Az autót a második világháború után a szövetségesek foglalták le.","id":"20171227_adolf_hitler_mercedes_elado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2a693c-51b1-41dd-9b89-948d5c5818a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a235505-d711-4370-a633-eb3ccb56d941","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_adolf_hitler_mercedes_elado","timestamp":"2017. december. 27. 08:21","title":"Eladó Adolf Hitler autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70292bb3-f087-48b4-962f-754886cf83e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20171225_Komoly_vetelytarsa_lesz_Katalinnak_Harry_menyasszonya_olcsobban_oltozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70292bb3-f087-48b4-962f-754886cf83e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6451c5d5-1334-4738-9c52-3f5ac4d4020d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171225_Komoly_vetelytarsa_lesz_Katalinnak_Harry_menyasszonya_olcsobban_oltozik","timestamp":"2017. december. 25. 18:48","title":"Komoly vetélytársa lesz Katalinnak: Harry menyasszonya olcsóbban öltözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]