[{"available":true,"c_guid":"aea2e4ab-255b-4992-9e30-13b934718e0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karácsonyi misére zarándokokat szállító autóbusz ütközött egy kisteherautóval hétfőn a Fülöp-szigetek északi részén, húszan meghaltak, közel harmincan megsérültek.



","shortLead":"Karácsonyi misére zarándokokat szállító autóbusz ütközött egy kisteherautóval hétfőn a Fülöp-szigetek északi részén...","id":"20171225_Karacsonyi_misere_igyekvo_zarandokok_balesete__20_halott_a_Fulopszigeteken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aea2e4ab-255b-4992-9e30-13b934718e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cd43a5-2441-4eb9-9ccf-9d1ee4b9d617","keywords":null,"link":"/cegauto/20171225_Karacsonyi_misere_igyekvo_zarandokok_balesete__20_halott_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2017. december. 25. 09:39","title":"Karácsonyi misére igyekvő zarándokok balesete - 20 halott a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fe0342-deb4-4fc5-9b2c-f50f78ce854e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeliek és a palesztinok közötti párbeszéd felújítást szorgalmazta hagyományos karácsonyi üzenetében Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint az a legfontosabb, hogy helyreálljon Jeruzsálem békéje.","shortLead":"Az izraeliek és a palesztinok közötti párbeszéd felújítást szorgalmazta hagyományos karácsonyi üzenetében Ferenc pápa...","id":"20171225_Ferenc_papa__beket_Jeruzsalemnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2fe0342-deb4-4fc5-9b2c-f50f78ce854e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a33235-2228-4f8f-96c3-2741ebb707b6","keywords":null,"link":"/vilag/20171225_Ferenc_papa__beket_Jeruzsalemnek","timestamp":"2017. december. 25. 14:29","title":"Ferenc pápa – békét Jeruzsálemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb91268-1214-4060-8f3e-e5811019abc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázömlés miatt ideiglenesen el kellett hagynia otthonát 42 embernek Szolnok-Szandaszőlősön, miután egy gáz- és egy vízcső is eltörött a Kis János utcában.","shortLead":"Gázömlés miatt ideiglenesen el kellett hagynia otthonát 42 embernek Szolnok-Szandaszőlősön, miután egy gáz- és...","id":"20171225_Gazomles_es_kiurites_SzolnokSzandaszoloson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb91268-1214-4060-8f3e-e5811019abc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f45742e-93bb-43d0-88bb-e48ed56f1de5","keywords":null,"link":"/itthon/20171225_Gazomles_es_kiurites_SzolnokSzandaszoloson","timestamp":"2017. december. 25. 07:21","title":"Gázömlés és kiürítés Szolnok-Szandaszőlősön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi karácsonyi történet egy rajongótól.","shortLead":"Igazi karácsonyi történet egy rajongótól.","id":"20171226_Mennyit_er_egy_sajat_kep_Harryekrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c597637c-a61a-4705-b16e-a25f92e1dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387702b5-a789-4dec-a89d-b5b79884d187","keywords":null,"link":"/elet/20171226_Mennyit_er_egy_sajat_kep_Harryekrol","timestamp":"2017. december. 26. 07:59","title":"Mennyit ér egy saját kép Harryékről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg Borsodban nehéz közlekedni a köd miatt az utolsó jelentések szerint. Északon szerdán is ködös időre van kilátás.","shortLead":"Főleg Borsodban nehéz közlekedni a köd miatt az utolsó jelentések szerint. A Deutsche Welle német hírportál beszámolója szerint Berlin befogadóközpontokat kezdett építeni Marokkóban, s ha ezek készen lesznek, megkezdődik a 18 éven aluliak részleges visszatelepítése. \r

","shortLead":"Amióta Németország 2015-ben megnyitotta határait, egyetlen egy kiskorú menekültet sem deportáltak az országból...","id":"20171225_Nemetorszag_megkezdi_a_kiskoru_migransok_kitoloncolasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3b43a6a-3a95-46c8-a653-e9984911d866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c022590f-afc4-40e3-a158-8a1afc83bd38","keywords":null,"link":"/vilag/20171225_Nemetorszag_megkezdi_a_kiskoru_migransok_kitoloncolasat","timestamp":"2017. december. 25. 12:29","title":"Németország megkezdi a kiskorú migránsok kitoloncolását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]