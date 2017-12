[{"available":true,"c_guid":"d34ec939-b59b-4517-9a48-2ef8f2ce9f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Törökországgal jobb viszonyra törekvő Szerbia igazságügyi minisztere állítja, hogy jogi, nem politikai döntést hoztak. ","shortLead":"A Törökországgal jobb viszonyra törekvő Szerbia igazságügyi minisztere állítja, hogy jogi, nem politikai döntést...","id":"20171226_az_ensz_szerint_megkinozhatjak_torokorszagban_a_szerbiabol_kiadott_kurd_aktivistat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34ec939-b59b-4517-9a48-2ef8f2ce9f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf3cff1-4a0c-4433-8563-e38a941d7f7c","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_az_ensz_szerint_megkinozhatjak_torokorszagban_a_szerbiabol_kiadott_kurd_aktivistat","timestamp":"2017. december. 26. 15:17","title":"Az ENSZ szerint megkínozhatják Törökországban a Szerbiából kiadott kurd aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1152785f-0977-4488-bb7c-902c43206c3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szaúdi nők elnyomott helyzete elleni tiltakozásul nem indult a kedden kezdődött rijádi női rapid- és villámsakk-világbajnokságon a mindkét számban címvédő Anna Muzicsuk.","shortLead":"A szaúdi nők elnyomott helyzete elleni tiltakozásul nem indult a kedden kezdődött rijádi női rapid- és...","id":"20171227_anna_muzicsuk_rijad_tiltakozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1152785f-0977-4488-bb7c-902c43206c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7388c1-e6eb-46d4-ba42-5cea2e698737","keywords":null,"link":"/sport/20171227_anna_muzicsuk_rijad_tiltakozas","timestamp":"2017. december. 27. 20:31","title":"A nők elnyomása ellen tiltakozik, nem megy el a vb-re a címvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f89b45-2f4e-434f-9ff3-2917d0993d69","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 2014-es orosz doppingügyekben érintett Vitalij Mutko olyannyira vált kínossá, hogy távoznia kellett tisztségéről.\r

\r

","shortLead":"A 2014-es orosz doppingügyekben érintett Vitalij Mutko olyannyira vált kínossá, hogy távoznia kellett tisztségéről.\r

\r

","id":"20171227_A_doppingugyek_miatt_lemondott_a_2018as_orosz_focivb_elso_embere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f89b45-2f4e-434f-9ff3-2917d0993d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb5146f-e15a-4f81-8545-13e20eda19c1","keywords":null,"link":"/sport/20171227_A_doppingugyek_miatt_lemondott_a_2018as_orosz_focivb_elso_embere","timestamp":"2017. december. 27. 16:13","title":"A doppingügyek miatt lemondott a 2018-as orosz foci-vb első embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2989e2d4-943e-4f67-9d52-34b1e2317676","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A coloradói állam próbálkozik egy társadalomba visszaszoktató programmal - és a felgyorsuló fejlődésre is kézzel fogható példát mutat.","shortLead":"A coloradói állam próbálkozik egy társadalomba visszaszoktató programmal - és a felgyorsuló fejlődésre is kézzel...","id":"20171227_VRszemuveggel_keszitik_fel_a_bortonlakokat_a_kinti_eletre_Amerikaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2989e2d4-943e-4f67-9d52-34b1e2317676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80925aa5-3942-4025-a218-c0dedc38c4c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_VRszemuveggel_keszitik_fel_a_bortonlakokat_a_kinti_eletre_Amerikaban","timestamp":"2017. december. 27. 19:38","title":"VR-szemüveggel készítik fel a börtönlakókat a kinti életre Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70961d25-485f-4fab-86ff-62f65437a5f2","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"itthon","description":"A mögöttünk hagyott évben készült Medián-felmérések a kormányoldal egyértelmű fölényéről szóltak. ","shortLead":"A mögöttünk hagyott évben készült Medián-felmérések a kormányoldal egyértelmű fölényéről szóltak. ","id":"201751__politikai_mozgasok_2017__medianfelmeres__novekvo_aktivitas__evvesztesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70961d25-485f-4fab-86ff-62f65437a5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67cadd9-a84a-49c1-9993-6bd18af8358a","keywords":null,"link":"/itthon/201751__politikai_mozgasok_2017__medianfelmeres__novekvo_aktivitas__evvesztesek","timestamp":"2017. december. 27. 11:17","title":"Medián: Már az sem egyértelmű, hogy a többség kormányváltást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Feleannyit kell majd fizetni kilogrammonként a napelemek után. ","shortLead":"Feleannyit kell majd fizetni kilogrammonként a napelemek után. ","id":"20171227_Enyhit_a_napelemekre_kivetett_sarcon_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78655615-eec1-488a-a2ad-dff013ac58cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Enyhit_a_napelemekre_kivetett_sarcon_a_kormany","timestamp":"2017. december. 27. 05:27","title":"Enyhít a napelemekre kivetett sarcon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc835ad-7fe9-4cb6-8403-638907448dc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyedével csökkenti a világszervezet támogatását.","shortLead":"Negyedével csökkenti a világszervezet támogatását.","id":"20171226_Az_ENSZ_nem_ugy_szavazott_ahogy_szerette_volna_Trump_maris_buntet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc835ad-7fe9-4cb6-8403-638907448dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b69185-37da-49aa-8037-b1f48ae5f0ea","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_Az_ENSZ_nem_ugy_szavazott_ahogy_szerette_volna_Trump_maris_buntet","timestamp":"2017. december. 26. 12:11","title":"Az ENSZ nem úgy szavazott, ahogy szerette volna, Trump máris büntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7057d8-2c8b-4fe2-a17c-acff1c5af7e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Valamelyik csak apró kényelmet visz mindennapjainkba és van olyan is, amelyik alapvetően megváltoztathatja azt, amit az életről gondolunk. Összegyűjtöttük az idei év szerintünk legérdekesebb találmányait.","shortLead":"Valamelyik csak apró kényelmet visz mindennapjainkba és van olyan is, amelyik alapvetően megváltoztathatja azt, amit...","id":"20171227_2017_legizgalmasabb_talalmanyai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7057d8-2c8b-4fe2-a17c-acff1c5af7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae721710-e208-4fa7-8fb0-088f8d1bb7f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_2017_legizgalmasabb_talalmanyai","timestamp":"2017. december. 27. 20:00","title":"Íme 2017 legizgalmasabb találmányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]