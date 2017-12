[{"available":true,"c_guid":"39bf505b-0695-4a9c-b57b-891ed83ecba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt egy Bayer Zsoltnak címzett nyílt levélben.","shortLead":"Mindezt egy Bayer Zsoltnak címzett nyílt levélben.","id":"20171226_Nagy_Bando_Andras_bocsanatot_kert_a_miniszterelnoktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bf505b-0695-4a9c-b57b-891ed83ecba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a14c48-5cf5-44c3-a70f-abd03ff778f5","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_Nagy_Bando_Andras_bocsanatot_kert_a_miniszterelnoktol","timestamp":"2017. december. 26. 14:50","title":"Nagy Bandó András bocsánatot kért a miniszterelnöktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df25951-3e86-43ce-906e-bf809303c4bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt valószínűleg az Apple sem gondolta, hogy egy iPhone 5s akár filmtörténeti emlékké is válhat.","shortLead":"Azt valószínűleg az Apple sem gondolta, hogy egy iPhone 5s akár filmtörténeti emlékké is válhat.","id":"20171225_tangerin_iphone5s_a_los_angelesi_filmtorteneti_muzeumban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2df25951-3e86-43ce-906e-bf809303c4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f2ca70-b0e6-4bcc-8f44-39b4c7e01152","keywords":null,"link":"/tudomany/20171225_tangerin_iphone5s_a_los_angelesi_filmtorteneti_muzeumban","timestamp":"2017. december. 25. 10:12","title":"Nem tévedés, egy iPhone 5s is bekerül a filmtörténelem legnagyobb emlékei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dupla öröm ért egy szegedi lányt, aki elveszítette a kutyáját.","shortLead":"Dupla öröm ért egy szegedi lányt, aki elveszítette a kutyáját.","id":"20171226_unnepi_lanykeres_a_szegedi_dom_lepcsojen_dupla_meglepetessel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f86b46-2fc2-48c6-96d4-a40f2e580e0d","keywords":null,"link":"/elet/20171226_unnepi_lanykeres_a_szegedi_dom_lepcsojen_dupla_meglepetessel","timestamp":"2017. december. 26. 19:52","title":"Ünnepi lánykérés a szegedi Dóm lépcsőjén, dupla meglepetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae7196b-e99d-4874-8f2e-e6fbac2e0ac3","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"A Kisrigók immár nemcsak Paulon Viktória blogjának neve, amelyből megismerhetjük három roma testvér örökbefogadásának történetét: a blog szerzője ugyanis mesekönyvet írt ezzel a címmel. A Három gyerek hazatalál alcímű könyv egyfajta eredetmonda. „Tartoztam nekik egy legendával” – írja Paulon Viktória, akivel két éve már beszélgettünk a „népmesei történetről”, most inkább a hétköznapokról volt szó.","shortLead":"A Kisrigók immár nemcsak Paulon Viktória blogjának neve, amelyből megismerhetjük három roma testvér örökbefogadásának...","id":"20171225_Oke_en_cigany_szarmazasu_vagyok_de_te_milyen_szarmazasu_vagy_Paulon_Viktoria_Kisrigok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae7196b-e99d-4874-8f2e-e6fbac2e0ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09be4fda-67a3-434b-a1ea-998d1af6b333","keywords":null,"link":"/kultura/20171225_Oke_en_cigany_szarmazasu_vagyok_de_te_milyen_szarmazasu_vagy_Paulon_Viktoria_Kisrigok","timestamp":"2017. december. 25. 14:00","title":"\"Nem fáj, hogy nem én szültem őket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0a4652-69f0-43a1-8f5a-2c765b8f9906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testvérei már nagyon várták, hogy végre együtt tölthessék vele a karácsonyt.","shortLead":"A testvérei már nagyon várták, hogy végre együtt tölthessék vele a karácsonyt.","id":"20171226_otthon_karacsonyozhatott_a_kisfiu_aki_tavaly_teljesen_osszeegett_salyon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0a4652-69f0-43a1-8f5a-2c765b8f9906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f780640d-9e88-41a5-971c-d92aa5a9378d","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_otthon_karacsonyozhatott_a_kisfiu_aki_tavaly_teljesen_osszeegett_salyon","timestamp":"2017. december. 26. 21:53","title":"Otthon karácsonyozhatott a kisfiú, aki tavaly teljesen összeégett Sályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU külügyi szóvivője szerint \"nem szabadna valakit politikailag motivált vádak miatt eltiltani a részvételtől a politikai életben\".","shortLead":"Az EU külügyi szóvivője szerint \"nem szabadna valakit politikailag motivált vádak miatt eltiltani a részvételtől...","id":"20171226_az_eu_nak_nem_tetszik_hogy_navalnijt_kizartak_az_orosz_elnokvalasztasbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31380bc9-49a0-491e-814a-9a5b47fc5d8b","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_az_eu_nak_nem_tetszik_hogy_navalnijt_kizartak_az_orosz_elnokvalasztasbol","timestamp":"2017. december. 26. 16:15","title":"Az EU-nak nem tetszik, hogy kizárták az orosz elnökválasztásból Putyin fő riválisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6c11b-c354-47a4-9e6d-f506f7c32f42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves Járomi Bencét keresi a rendőrség.","shortLead":"A 17 éves Járomi Bencét keresi a rendőrség.","id":"20171225_Eltunt_egy_17_eves_fiu_egy_buli_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4be6c11b-c354-47a4-9e6d-f506f7c32f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be6d016-3687-4bc8-946b-5e4a9baaf1ea","keywords":null,"link":"/itthon/20171225_Eltunt_egy_17_eves_fiu_egy_buli_utan","timestamp":"2017. december. 25. 19:19","title":"Eltűnt egy 17 éves fiú egy buli után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fddc40-a18e-4e17-8f4d-b1bcca31ae71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt már panasz a megállók tisztaságára, és arra is, hogy nem gondozzák a villamosvonalhoz telepített zöldfelületeket. A perontetők alatti információs táblák illetve a helyük is gyorsan málladozni kezdtek.","shortLead":"Volt már panasz a megállók tisztaságára, és arra is, hogy nem gondozzák a villamosvonalhoz telepített zöldfelületeket...","id":"20171226_siralmas_allapotban_van_nehany_megallo_a_nemreg_felujitott_1es_villamos_vonalan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddc40-a18e-4e17-8f4d-b1bcca31ae71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e5709b-b863-4738-9773-0010e8e708dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171226_siralmas_allapotban_van_nehany_megallo_a_nemreg_felujitott_1es_villamos_vonalan","timestamp":"2017. december. 26. 15:53","title":"Siralmas állapotban van néhány megálló a nemrég felújított 1-es villamos vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]