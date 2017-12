[{"available":true,"c_guid":"44f24cbe-9912-4d26-bba8-4521071e04ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg forgalomban lévő Golf mára egy kicsit megfáradt, de már nem kell sokat várnunk az utódjára.","shortLead":"A jelenleg forgalomban lévő Golf mára egy kicsit megfáradt, de már nem kell sokat várnunk az utódjára.","id":"20171227_lathataron_a_kovetkezo_vw_golf_megujul_a_bestseller","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f24cbe-9912-4d26-bba8-4521071e04ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e40548-1f81-49e1-baad-21e26abce76b","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_lathataron_a_kovetkezo_vw_golf_megujul_a_bestseller","timestamp":"2017. december. 27. 11:25","title":"Láthatáron a következő VW Golf, megújul a bestseller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8efb983-b1fd-44b1-9b77-1af480d2970a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó érkezőben lévő Roadster modellje igen nyomatékos, de pontosan mennyire?","shortLead":"Az amerikai autógyártó érkezőben lévő Roadster modellje igen nyomatékos, de pontosan mennyire?","id":"20171227_autos_matek_megteveszto_lehet_a_tesla_hegyomlasnyi_nyomateka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8efb983-b1fd-44b1-9b77-1af480d2970a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe68a56e-77d0-4de7-a326-7d18c093f8e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_autos_matek_megteveszto_lehet_a_tesla_hegyomlasnyi_nyomateka","timestamp":"2017. december. 27. 15:23","title":"Autós matek: megtévesztő lehet a Tesla hegyomlásnyi nyomatéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344","c_author":"Balkányi Nóra","category":"kultura","description":"„A zenekar, amelyiknek a Red Hot Chili Peppers könyörgött egyszer, hogy ne menjen szét (hosszú sztori)” – írta a The Qualitonsról a Gigwise zenei lap ősszel, a budapesti showcase koncertjük után. A funk-rock-beat zenekar 2008 óta tölti meg Budapest legjobb klubjait és pincéit, a mainstream felé viszont ezután a találkozás és a nagy-szín-pados szereplések után kezdett lépkedni. A zenészek most új lemezen dolgoznak, a neves amerikai fesztiválra, az SXSW-re készülnek, december 28-án pedig öt év után térnek vissza a Trafóba, hogy erős vizuállal megtolt év végi bulit adjanak. A frontember énekes-gitáros dalszerző, állva dobos G. Szabó Hunorral beszéltünk a zenekar kanyarjairól, új hangzásról, zenehallgatásról, showcase szereplésekről és arról, mit is jelent a ‘60-as évek.","shortLead":"„A zenekar, amelyiknek a Red Hot Chili Peppers könyörgött egyszer, hogy ne menjen szét (hosszú sztori)” – írta a The...","id":"20171227_G_Szabo_Hunor_The_Qualitons","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9550a-ef17-4172-ae83-61d85b964857","keywords":null,"link":"/kultura/20171227_G_Szabo_Hunor_The_Qualitons","timestamp":"2017. december. 27. 10:02","title":"„Nem gondolkodunk hírnévben és külföldi befutásban” – G. Szabó Hunor, The Qualitons","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Argentin tudósok egy óriás, húsevő tengeri hüllő maradványira bukkantak az Antarktiszon, ahol az állat 150 millió éve élhetett. A kontinensen még soha nem bukkantak ilyen ősi paleontológiai leletre.","shortLead":"Argentin tudósok egy óriás, húsevő tengeri hüllő maradványira bukkantak az Antarktiszon, ahol az állat 150 millió éve...","id":"20171227_150_millio_eves_orias_tengeri_hullo_maradvanyi_antarktisz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d02cc-3c74-4af8-aa28-980570488e8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_150_millio_eves_orias_tengeri_hullo_maradvanyi_antarktisz","timestamp":"2017. december. 27. 08:03","title":"150 millió éves óriás tengeri hüllő maradványaira bukkantak az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fddc40-a18e-4e17-8f4d-b1bcca31ae71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt már panasz a megállók tisztaságára, és arra is, hogy nem gondozzák a villamosvonalhoz telepített zöldfelületeket. A perontetők alatti információs táblák illetve a helyük is gyorsan málladozni kezdtek.","shortLead":"Volt már panasz a megállók tisztaságára, és arra is, hogy nem gondozzák a villamosvonalhoz telepített zöldfelületeket...","id":"20171226_siralmas_allapotban_van_nehany_megallo_a_nemreg_felujitott_1es_villamos_vonalan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddc40-a18e-4e17-8f4d-b1bcca31ae71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e5709b-b863-4738-9773-0010e8e708dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171226_siralmas_allapotban_van_nehany_megallo_a_nemreg_felujitott_1es_villamos_vonalan","timestamp":"2017. december. 26. 15:53","title":"Siralmas állapotban van néhány megálló a nemrég felújított 1-es villamos vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d96a27-19bb-42f5-a1e1-b96622294294","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Óriási bonyodalmakat szokott okozni a kapcsolatokban, hogy érzelmileg erősen átitatott helyzetben nem vagyunk képesek reálisan besorolni a bennünk zajló folyamatokat.","shortLead":"Óriási bonyodalmakat szokott okozni a kapcsolatokban, hogy érzelmileg erősen átitatott helyzetben nem vagyunk képesek...","id":"20171226_Mi_ez_valojaban_szexualis_vagy_szeretet_vagy_szerelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7d96a27-19bb-42f5-a1e1-b96622294294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aed757b-6d64-4d8b-9c4c-428c927ef96a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20171226_Mi_ez_valojaban_szexualis_vagy_szeretet_vagy_szerelem","timestamp":"2017. december. 26. 19:15","title":"Mi ez, amit érzek: szexuális vágy, szeretet vagy szerelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7057d8-2c8b-4fe2-a17c-acff1c5af7e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Valamelyik csak apró kényelmet visz mindennapjainkba és van olyan is, amelyik alapvetően megváltoztathatja azt, amit az életről gondolunk. Összegyűjtöttük az idei év szerintünk legérdekesebb találmányait.","shortLead":"Valamelyik csak apró kényelmet visz mindennapjainkba és van olyan is, amelyik alapvetően megváltoztathatja azt, amit...","id":"20171227_2017_legizgalmasabb_talalmanyai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7057d8-2c8b-4fe2-a17c-acff1c5af7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae721710-e208-4fa7-8fb0-088f8d1bb7f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_2017_legizgalmasabb_talalmanyai","timestamp":"2017. december. 27. 20:00","title":"Íme 2017 legizgalmasabb találmányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3230a00f-34b7-4db3-b905-b0e496922fb9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli hideg van az amerikai Középnyugaton, sok szövetségi államban csaknem egyméteres a hótakaró. ","shortLead":"Rendkívüli hideg van az amerikai Középnyugaton, sok szövetségi államban csaknem egyméteres a hótakaró. ","id":"20171227_havazas_ohio_pennsylvania","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3230a00f-34b7-4db3-b905-b0e496922fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd158403-ce71-4471-bfc9-a725118d96f7","keywords":null,"link":"/vilag/20171227_havazas_ohio_pennsylvania","timestamp":"2017. december. 27. 19:27","title":"Derékig érő hóval köszöntött be a tél a Középnyugaton - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]