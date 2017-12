[{"available":true,"c_guid":"6fa66c65-8d81-41a8-b01f-435ab2c22e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több országgal is tárgyal a nagykövetség áthelyezéséről.","shortLead":"Több országgal is tárgyal a nagykövetség áthelyezéséről.","id":"20171226_Izrael_mar_nagyon_bonyolitana_a_jeruzsalemi_koltozeseket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fa66c65-8d81-41a8-b01f-435ab2c22e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fb0cd4-f469-4eef-8f3c-5da000ea4583","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_Izrael_mar_nagyon_bonyolitana_a_jeruzsalemi_koltozeseket","timestamp":"2017. december. 26. 09:55","title":"Izrael már nagyon bonyolítaná a jeruzsálemi költözéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf41c8-ba35-4e5f-a9df-4fe3c576a935","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei szerint agresszívvá vált, ezért elzárva tartották a lányt, akinek csak naponta egyszer adtak enni.\r

","id":"20171227_19_kilosan_halt_meg_egy_mentalisan_serult_33_eves_japan_no_akit_a_szulei_otthon_fal_moge_zartak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf41c8-ba35-4e5f-a9df-4fe3c576a935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23eef91-21c1-4c65-b5a1-7c13ae229dc6","keywords":null,"link":"/elet/20171227_19_kilosan_halt_meg_egy_mentalisan_serult_33_eves_japan_no_akit_a_szulei_otthon_fal_moge_zartak","timestamp":"2017. december. 27. 17:33","title":"19 kilósan halt meg egy mentálisan sérült, 33 éves japán nő, akit a szülei otthon fal mögé zártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de998d42-b88e-4088-89d4-453c2a0b85c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosban már nem növekszik az adásvételek száma, ez pedig jövőre véget vethet a dinamikus áremelkedésnek is. A funk-rock-beat zenekar 2008 óta tölti meg Budapest legjobb klubjait és pincéit, a mainstream felé viszont ezután a találkozás és a nagy-szín-pados szereplések után kezdett lépkedni. A zenészek most új lemezen dolgoznak, a neves amerikai fesztiválra, az SXSW-re készülnek, december 28-án pedig öt év után térnek vissza a Trafóba, hogy erős vizuállal megtolt év végi bulit adjanak. A frontember énekes-gitáros dalszerző, állva dobos G. Szabó Hunorral beszéltünk a zenekar kanyarjairól, új hangzásról, zenehallgatásról, showcase szereplésekről és arról, mit is jelent a ‘60-as évek.","shortLead":"„A zenekar, amelyiknek a Red Hot Chili Peppers könyörgött egyszer, hogy ne menjen szét (hosszú sztori)” – írta a The...","id":"20171227_G_Szabo_Hunor_The_Qualitons","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d09ee346-6716-4f4b-9088-4f9515eab344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9550a-ef17-4172-ae83-61d85b964857","keywords":null,"link":"/kultura/20171227_G_Szabo_Hunor_The_Qualitons","timestamp":"2017. december. 27. 10:02","title":"„Nem gondolkodunk hírnévben és külföldi befutásban” – G. Szabó Hunor, The Qualitons","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00111618-61a6-4409-a6b8-350022ab7944","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még bizonytalan, mikor nyithat ki újra a Deutsche Oper, a szilveszteri jegyek árusítását is felfüggesztették. ","shortLead":"Még bizonytalan, mikor nyithat ki újra a Deutsche Oper, a szilveszteri jegyek árusítását is felfüggesztették. 