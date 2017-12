Hihetetlen, milyen jó fejek az ifjú kereszténydemokraták. Ők is tesznek a jó ügyért egyebek mellett azzal, hogy figyelik a nagyok munkáját, de mindezt csak lazán, fiatalosan. Néhány szelfinek még a legszigorúbb kereszténydemokrata döntéshozatal közben is bele kell férnie! És az elvégzett munkáról mindenképpen érdemes összedobni egy videót valamilyen pörgős zenével. Például a Two Feet Go Fuck Yourself című számát.

Az Index fedezte fel, hogy az IKSZ Facebook-oldalán közzétett nem egészen egyperces videó alatt utóbbi zene halható, igaz, csak az eleje, sikamlós szövegek nélkül.

Aki szeretné teljes egészében meghallgatni a Go Fuck Yourselfet, itt megteheti.

Az IKSZ Facebook-oldalán a december 18-án közzétett videó alatti kommentek közül péntek este úgy tűnt, mintha hiányzott volna pár.

Egyetlen egy komment szerepelt ott ugyanis, amelynek írója „manapság divatos hírhajhász, politikailag állásfoglaló, esetenként valótlan vagy azt elferdítő cikkeket” emlegetett. Vagyis valószínű, hogy a sikamlós aláfestő zene lehetett a téma. Utóbbit egyébként azzal védte, hogy szöveg nem volt a zenében, és az emberek többsége talán nem is hallott még erről a zeneszámról eddig, a cikk írója viszont úgy látszik, jól ismerte.

