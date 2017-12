[{"available":true,"c_guid":"8eb3f1e7-a5b2-49ab-88b9-2d7ab105682c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Szervizembere\" naponta órákat dolgozik azért, hogy a magyar sízőnek gyors rakétái legyenek.","shortLead":"\"Szervizembere\" naponta órákat dolgozik azért, hogy a magyar sízőnek gyors rakétái legyenek.","id":"20171228_vakszmester_miklos_edit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eb3f1e7-a5b2-49ab-88b9-2d7ab105682c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a847771-4c57-41e4-9cd0-079ffbdf34fa","keywords":null,"link":"/sport/20171228_vakszmester_miklos_edit","timestamp":"2017. december. 28. 12:55","title":"Tudja, mit csinál egy vakszmester? Miklós Edité megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644b9ca6-071b-4c52-93d9-659aef9aae86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak árulta, fogyasztotta is a kábítószert. Egy közúti ellenőrzésen bukott le végül.","shortLead":"Nemcsak árulta, fogyasztotta is a kábítószert. Egy közúti ellenőrzésen bukott le végül.","id":"20171228_kozepiskolasoknak_arult_kabitoszert_egy_ferfi_miskolcon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=644b9ca6-071b-4c52-93d9-659aef9aae86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe21aa2-7f63-4419-a90f-d404fcec8bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_kozepiskolasoknak_arult_kabitoszert_egy_ferfi_miskolcon","timestamp":"2017. december. 28. 10:26","title":"Középiskolásoknak árult kábítószert egy férfi Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4eafd0-4b7a-4269-9aed-e790babd505f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar társadalom feudalizálódását jelzi, hogy egyre több vidéki térség hűbérbirtokká válik: fideszes politikusok szinte a magukénak tekintik. Kivételezett helyzetük a kormányzásának 13. évére készülő Orbán Viktor kegyétől függ, így alattvalói áhítattal tekintenek rá, közben a helyieknek bizonygatják, hogy ennek az udvari kapcsolatnak a révén tudnak sok mindent kijárni. A HVG összeállításának első része. ","shortLead":"A magyar társadalom feudalizálódását jelzi, hogy egyre több vidéki térség hűbérbirtokká válik: fideszes politikusok...","id":"20171229_Vazallusnak_valo_videk__Tallaitol_Meszarosig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4eafd0-4b7a-4269-9aed-e790babd505f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfa5df-8450-4aaf-93dd-3b20ccca5e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Vazallusnak_valo_videk__Tallaitol_Meszarosig","timestamp":"2017. december. 29. 10:00","title":"Vazallusnak való vidék? – Tállaitól Mészárosig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0527e4d7-749a-4baf-bb7e-46835526dd39","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kambodzsában történt az eset, ahol a kakasviadalok legálisak, de fogadni rá nem lehet. ","shortLead":"Kambodzsában történt az eset, ahol a kakasviadalok legálisak, de fogadni rá nem lehet. ","id":"20171228_Botrany_megettek_a_rendorok_a_kakasviadalokrol_megmentett_kakasokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0527e4d7-749a-4baf-bb7e-46835526dd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8bb213-cb19-42c0-938a-d34c09cc315d","keywords":null,"link":"/elet/20171228_Botrany_megettek_a_rendorok_a_kakasviadalokrol_megmentett_kakasokat","timestamp":"2017. december. 28. 18:59","title":"Botrány: megették a rendőrök a kakasviadalokról megmentett kakasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A TV2 váratlanul bejelentette, hogy a két ünnep között több adást is lead A Piramis című vetélkedőműsorból. Abból a produkcióból, amelyet korábban az RTL Klub vádolt meg másolással.","shortLead":"A TV2 váratlanul bejelentette, hogy a két ünnep között több adást is lead A Piramis című vetélkedőműsorból. Abból...","id":"20171228_tv2_stohl_andras_a_piramis_rtl_klub_a_fal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f660a20-6477-4c3c-a9a2-bb7dd413fff6","keywords":null,"link":"/kultura/20171228_tv2_stohl_andras_a_piramis_rtl_klub_a_fal","timestamp":"2017. december. 28. 15:53","title":"A TV2 a vártnál tovább küldi csatasorba Stohl Andrást az RTL elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Együtt akarták elvenni egy férfi értékeit pénzváltás ürügyén.","shortLead":"Együtt akarták elvenni egy férfi értékeit pénzváltás ürügyén.","id":"20171228_bitcoinos_rablokat_fogtak_budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87489b87-c93d-4454-9e03-9a8582cced4f","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_bitcoinos_rablokat_fogtak_budapesten","timestamp":"2017. december. 28. 13:22","title":"Bitcoinos rablókat fogtak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eb1ee5-bb82-4b6a-acc7-a73db9936a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden feljelentést elutasított az ügyészség, nem vizsgálják, mi történt azzal a 7,6 millió dollárral, ami a baltás gyilkos kiadásakor érkezett.","shortLead":"Minden feljelentést elutasított az ügyészség, nem vizsgálják, mi történt azzal a 7,6 millió dollárral, ami a baltás...","id":"20171228_Hiaba_erkeztek_gyanus_azeri_dollarmilliok_Magyarorszagra_nem_indul_nyomozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38eb1ee5-bb82-4b6a-acc7-a73db9936a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929a9f6-3c0a-4589-bac1-dd84087fcc1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_Hiaba_erkeztek_gyanus_azeri_dollarmilliok_Magyarorszagra_nem_indul_nyomozas","timestamp":"2017. december. 28. 17:54","title":"Hiába érkeztek gyanús azeri dollármilliók Magyarországra, nem indul nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1c84fe-3dc7-4309-b24a-ce319110195c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Véget ér az antik negyed 13 éve tartó sötétsége. A tervek szerint szilveszterkor kapcsolják fel az új fényeket.","shortLead":"Véget ér az antik negyed 13 éve tartó sötétsége. A tervek szerint szilveszterkor kapcsolják fel az új fényeket.","id":"20171229_csodas_fenyeket_kap_az_uj_evre_roma_leghiresebb_dombja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce1c84fe-3dc7-4309-b24a-ce319110195c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb49e781-cccb-44e5-aecf-11a09712f2f6","keywords":null,"link":"/elet/20171229_csodas_fenyeket_kap_az_uj_evre_roma_leghiresebb_dombja","timestamp":"2017. december. 29. 17:50","title":"Csodás fényeket kap az új évre Róma leghíresebb dombja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]