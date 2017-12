[{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az anyasági támogatás, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj szabályai is változnak 2018-tól.","shortLead":"Az anyasági támogatás, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj szabályai is változnak 2018-tól.","id":"20171229_Igy_valtozik_2018ban_a_gyerekvallalas_tamogatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcc8972-4bb6-45a9-8236-22e9608c7d1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Igy_valtozik_2018ban_a_gyerekvallalas_tamogatasa","timestamp":"2017. december. 29. 11:23","title":"Így változik 2018-ban a gyerekvállalás támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1973b84-5a46-4fc3-9207-1bfd1ffb3339","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit szakszervezeti szövetség szerint Magyarországon lesz a legnagyobb a reálbér-növekedés jövőre. ","shortLead":"A brit szakszervezeti szövetség szerint Magyarországon lesz a legnagyobb a reálbér-növekedés jövőre. ","id":"20171229_A_brit_szakszervezeteknek_Magyarorszag_a_bezzegorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1973b84-5a46-4fc3-9207-1bfd1ffb3339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158a7b28-4936-46be-87ac-7518a9479c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_A_brit_szakszervezeteknek_Magyarorszag_a_bezzegorszag","timestamp":"2017. december. 29. 12:49","title":"A brit szakszervezeteknek Magyarország a bezzegország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f138e623-f72f-43b3-a7ec-7fc9b1ddf3f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ebbe az autóba beül, az könnyen úgy érezheti magát, mintha 25 esztendőt visszarepülne az időben.","shortLead":"Aki ebbe az autóba beül, az könnyen úgy érezheti magát, mintha 25 esztendőt visszarepülne az időben.","id":"20171230_hihetetlennek_tuno_25_eves_uj_autot_arulnak_kisvardan_idoutazasra_vagyok_elonyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f138e623-f72f-43b3-a7ec-7fc9b1ddf3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dce80-cbb9-421a-8594-45404973ec32","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_hihetetlennek_tuno_25_eves_uj_autot_arulnak_kisvardan_idoutazasra_vagyok_elonyben","timestamp":"2017. december. 30. 08:26","title":"Hihetetlennek tűnő 25 éves új autót árulnak Kisvárdán, időutazásra vágyók előnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f1e7a6-1321-4d02-ba93-8c88b2686d68","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"A fővárosra és több megyére riasztást adtak ki.","shortLead":"A fővárosra és több megyére riasztást adtak ki.","id":"20171229_Eros_lesz_a_szel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f1e7a6-1321-4d02-ba93-8c88b2686d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd2776-37b1-401c-8e19-f5ee69ca4ed0","keywords":null,"link":"/idojaras/20171229_Eros_lesz_a_szel","timestamp":"2017. december. 29. 06:27","title":"Erős lesz a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2420aa2-9a62-402d-af76-693c055d3d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a már-már bevásárlóközpont méretű létesítményben kívül-belül villámgyorsan megszépülhetnek az autók.","shortLead":"Ebben a már-már bevásárlóközpont méretű létesítményben kívül-belül villámgyorsan megszépülhetnek az autók.","id":"20171229_ilyen_belulrol_a_vilag_legnagyobb_automosoja__fedelzeti_kameras_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2420aa2-9a62-402d-af76-693c055d3d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813e5ca7-4c95-450a-9abd-b51932bb3419","keywords":null,"link":"/cegauto/20171229_ilyen_belulrol_a_vilag_legnagyobb_automosoja__fedelzeti_kameras_video","timestamp":"2017. december. 29. 11:21","title":"Ilyen belülről a világ legnagyobb autómosója – fedélzeti kamerás videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3121a706-0cdd-49a4-a6b4-83d52d387608","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány már döntött, hamarosan kihirdetik a Magyar Közlönyben.","shortLead":"A kormány már döntött, hamarosan kihirdetik a Magyar Közlönyben.","id":"20171229_Hamarosan_jon_a_Czegledyugy_karrendezeserol_szolo_rendelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3121a706-0cdd-49a4-a6b4-83d52d387608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d832b762-a4da-4837-9bc4-7ae6996b4220","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Hamarosan_jon_a_Czegledyugy_karrendezeserol_szolo_rendelet","timestamp":"2017. december. 29. 13:18","title":"Hamarosan jön a Czeglédy-ügy kárrendezéséről szóló rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53476801-ef92-4ccb-ba70-233f3977f7ce","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nemcsak harcolós, hanem oktatós is – a videojátékok műfajában úttörőnek számító újításra készülnek az egyik klasszikus, az Assassin's Creed sorozat fejlesztői.","shortLead":"Nemcsak harcolós, hanem oktatós is – a videojátékok műfajában úttörőnek számító újításra készülnek az egyik klasszikus...","id":"201751__egyiptologia_joystickkel__mumifikalas_eloben__idoutazas__piramisjatek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53476801-ef92-4ccb-ba70-233f3977f7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12273505-d4e3-46e6-8676-dbadd6b3ea6c","keywords":null,"link":"/tudomany/201751__egyiptologia_joystickkel__mumifikalas_eloben__idoutazas__piramisjatek","timestamp":"2017. december. 30. 15:00","title":"Piramisjáték: leszámolhatunk a történelemkönyvekkel, ez lenne a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újévtől életbe lépő változások közül az egyik legfontosabb az, hogy nem büntetik meg azonnal azokat, akik e-matrica nélkül tévednek fizetős útra, hanem hagynak egy kis időt nekik a díjfizetésre. A mulasztók kaphatnak részletfizetést, valamint a négy gyermeket nevelő családok kedvezményét ezentúl a háromgyermekesek is elérhetik.","shortLead":"Az újévtől életbe lépő változások közül az egyik legfontosabb az, hogy nem büntetik meg azonnal azokat, akik e-matrica...","id":"20171230_a_fizetos_utakra_tevedo_autosok_egy_ora_konnyitest_kapnak_jovore","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028fb2ec-e7b4-4163-943f-471a0f39177f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a806688-c764-4c13-bfeb-886d77c5d2b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_a_fizetos_utakra_tevedo_autosok_egy_ora_konnyitest_kapnak_jovore","timestamp":"2017. december. 30. 13:12","title":"A fizetős utakra tévedő autósok egy óra könnyítést kapnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]