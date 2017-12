[{"available":true,"c_guid":"84af37d9-9311-4152-946c-36e4910a6713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi úgy lopott el két televíziót egy mosonmagyaróvári munkásszállón, hogy áttörték a gipszkarton falat két szoba között. ","shortLead":"Két férfi úgy lopott el két televíziót egy mosonmagyaróvári munkásszállón, hogy áttörték a gipszkarton falat két szoba...","id":"20171230_tevet_akartak_lopni_attortek_a_falat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84af37d9-9311-4152-946c-36e4910a6713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9d3b2a-4652-4757-9518-ccff4434d144","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_tevet_akartak_lopni_attortek_a_falat","timestamp":"2017. december. 30. 08:36","title":"Tévét akartak lopni, áttörték a falat – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d850671-44ec-4a26-8b1c-7260e2a9d620","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyzet azért sokszor úgy hozza, hogy a 154 kanyar valamelyikén csak-csak kicsúszik egy kis \"túlkormányzottság\".","shortLead":"A helyzet azért sokszor úgy hozza, hogy a 154 kanyar valamelyikén csak-csak kicsúszik egy kis \"túlkormányzottság\".","id":"20171231_nrburgring_drift_2017","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d850671-44ec-4a26-8b1c-7260e2a9d620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cae9b7-a19f-43ff-9db1-165f6bbae982","keywords":null,"link":"/cegauto/20171231_nrburgring_drift_2017","timestamp":"2017. december. 31. 11:15","title":"Elvileg tilos a Nürburgringen driftelgetni – azért egy látványos videó összejött idén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adda53ee-2d24-4a23-a288-7eb735e5ab8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház legendás színésznője, Ruttkai Éva most lenne 90 éves. ","shortLead":"A Vígszínház legendás színésznője, Ruttkai Éva most lenne 90 éves. ","id":"20171230_Ifj_Vidnyanszky_Attila_kapta_iden_a_Ruttkai_Evaemlekgyurut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adda53ee-2d24-4a23-a288-7eb735e5ab8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c10476-ae7e-401e-91b9-632ef68e5760","keywords":null,"link":"/kultura/20171230_Ifj_Vidnyanszky_Attila_kapta_iden_a_Ruttkai_Evaemlekgyurut","timestamp":"2017. december. 30. 19:16","title":"Ifj. Vidnyánszky Attila kapta idén a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23c9886-8a13-476a-a2da-34a82a2013d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amióta jó páran meggazdagodtak a kriptopénzeken, egyre több a szerencsevadász. Köztük olyanok is vannak, akik mások gépeinek erőforrásait használnák fel a jövedelmező kriptopénz-bányászáshoz.","shortLead":"Amióta jó páran meggazdagodtak a kriptopénzeken, egyre több a szerencsevadász. Köztük olyanok is vannak, akik mások...","id":"20171231_archive_poster_titkos_kriptopenzbenyaszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23c9886-8a13-476a-a2da-34a82a2013d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4759f8-c53d-4b35-9459-f68cd908f24e","keywords":null,"link":"/tudomany/20171231_archive_poster_titkos_kriptopenzbenyaszat","timestamp":"2017. december. 31. 10:13","title":"Ez a Chrome-bővítmény is titokban bányászott kriptopénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41575651-5bd0-495a-a1ee-009f6a73daee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elővigyázatosságból hívták vissza a Böklunder márkanevű terméket, amelynek vételárát visszafizetik a vásárlóknak.","shortLead":"Elővigyázatosságból hívták vissza a Böklunder márkanevű terméket, amelynek vételárát visszafizetik a vásárlóknak.","id":"20171231_bakteriumszennyezes_veszelye_miatt_hiv_vissza_csirkemellfilet_az_aldi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41575651-5bd0-495a-a1ee-009f6a73daee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638a16c6-f9dc-43a5-97d4-016dae8b5521","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_bakteriumszennyezes_veszelye_miatt_hiv_vissza_csirkemellfilet_az_aldi","timestamp":"2017. december. 31. 17:59","title":"Baktériumszennyezés veszélye miatt hívott vissza csirkemellfilét az Aldi – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök újévi köszöntőjében elsősorban a családokra koncentrált. Szerencsésnek mondhatja magukat azok, akik Oroszország távol-keleti felében élnek, mert ők hamarabb hallhatták beszélni Putyint.","shortLead":"Az orosz elnök újévi köszöntőjében elsősorban a családokra koncentrált. Szerencsésnek mondhatja magukat azok, akik...","id":"20171231_putyin_jobb_eletet_es_gyermekaldast_kivant_2018ra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90af9312-89a1-475f-a35c-5ae7c755683f","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_putyin_jobb_eletet_es_gyermekaldast_kivant_2018ra","timestamp":"2017. december. 31. 17:12","title":"Putyin jobb életet és gyermekáldást kívánt 2018-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A körözött férfi megpróbált elmenekülni az igazoltató rendőrök elől - írja a police.hu.","shortLead":"A körözött férfi megpróbált elmenekülni az igazoltató rendőrök elől - írja a police.hu.","id":"20171231_Hetszeresen_korozott_embert_fogtak_Ujpalotan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fbffa2-a3aa-479f-821f-3c73e6cf8aec","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171231_Hetszeresen_korozott_embert_fogtak_Ujpalotan","timestamp":"2017. december. 31. 09:50","title":"Hétszeresen körözött embert fogtak Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e792c15-dcf6-4053-80ce-755f78314d5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Holtan találtak egy 51 éves magyart szombaton délután négy óra körül Flachau im Pongau egyik sípályáján Ausztriában - írta az APA osztrák hírügynökség.","shortLead":"Holtan találtak egy 51 éves magyart szombaton délután négy óra körül Flachau im Pongau egyik sípályáján Ausztriában...","id":"20171230_Holtan_talaltak_egy_magyar_ferfit_egy_ausztriai_sipalyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e792c15-dcf6-4053-80ce-755f78314d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983adfa1-d1cf-46e5-99c3-037db303cdd9","keywords":null,"link":"/vilag/20171230_Holtan_talaltak_egy_magyar_ferfit_egy_ausztriai_sipalyan","timestamp":"2017. december. 30. 20:46","title":"Holtan találtak egy magyar férfit egy ausztriai sípályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]