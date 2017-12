[{"available":true,"c_guid":"5f267934-97e0-49b9-a1af-bffa4a1df1a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cseh András 90 éves volt.","shortLead":"Cseh András 90 éves volt.","id":"20171230_meghalt_cseh_andras","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f267934-97e0-49b9-a1af-bffa4a1df1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3369ebee-d451-48f9-bf6e-2cfe2b28c09c","keywords":null,"link":"/kultura/20171230_meghalt_cseh_andras","timestamp":"2017. december. 30. 14:10","title":"Meghalt Cseh András, a Frakk-sorozat egyik atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff44983d-bb23-4c84-9c2b-d6c7d4e62456","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyermeke születése után vereséggel tért vissza Serena Williams korábbi világelső teniszező, aki döntő rövidítésben kapott ki a lett Jelena Ostapenkótól szombaton, az abu-dzabi tornán rendezett bemutató-mérkőzésen.","shortLead":"Gyermeke születése után vereséggel tért vissza Serena Williams korábbi világelső teniszező, aki döntő rövidítésben...","id":"20171230_Serena_Williams_vereseggel_tert_vissza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff44983d-bb23-4c84-9c2b-d6c7d4e62456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6d48c6-7554-46af-b2a4-1beb5833f09d","keywords":null,"link":"/sport/20171230_Serena_Williams_vereseggel_tert_vissza","timestamp":"2017. december. 30. 15:45","title":"Serena Williams vereséggel tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f664c827-8e80-4170-a780-0a7b53dcb648","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább ingatlanokért - a jelenlegi nettó átlagfizetéssel számolva - több mint 800 évet kellene dolgozni, míg a legolcsóbbak egy 15-20 éves kocsi áránál is kevesebbe kerülnek.","shortLead":"A legdrágább ingatlanokért - a jelenlegi nettó átlagfizetéssel számolva - több mint 800 évet kellene dolgozni, míg...","id":"20171230_Ezek_az_ev_legdragabban_es_legolcsobban_kinalt_ingatlanai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f664c827-8e80-4170-a780-0a7b53dcb648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fd85d-ddcc-4a52-b424-e0af2af6ea50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171230_Ezek_az_ev_legdragabban_es_legolcsobban_kinalt_ingatlanai","timestamp":"2017. december. 30. 15:21","title":"Ezek az év legdrágábban és legolcsóbban kínált ingatlanai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13eb6a01-1625-4154-b862-deac4c0a72a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sebességtartó automatika már évtizedek óta velünk van, de kevesen ismerjük az eredetét. A sebességtartó automatika már évtizedek óta velünk van, de kevesen ismerjük az eredetét. Egy vak feltalálónak köszönhetjük az egyik legnépszerűbb autós funkciót Legyen világosság! - hirdette idén a HVG, címlapjai pedig valóban rávilágítottak mindarra, ami ebben az országban történt. De melyik sikerült a legjobban? Mi kiválasztottunk az idei termésből nyolcat, önök pedig eldönthetik, melyik volt a legütősebb. Szavazzanak! Melyik volt a HVG legütősebb címlapja 2017-ben? Szavazzon!

\r

Az enoturisták (azaz a borturisták) az újévi ünnepek alatt egy különleges helyszínen is kóstolhatják az egyik legismertebb borvidék nedűit Spanyolországban: a laguardiai borok templomában.