[{"available":true,"c_guid":"1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Politikai kapcsolatok nélkül aligha vár fényes pálya a gázszerelőkre, pedig most hiányszakma – mondják a HVG által megkérdezett mesterek. A legtöbben mégsem irigykednek Mészáros Lőrincre, sőt a bukását is elképzelhetőnek tartják.","shortLead":"Politikai kapcsolatok nélkül aligha vár fényes pálya a gázszerelőkre, pedig most hiányszakma – mondják a HVG által...","id":"201751__gazszerelokarrierek__meszaros_rivalisai__hianyszakma__csoves_kezdet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b25e66-bf5b-4cc8-862e-61af0928e05f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201751__gazszerelokarrierek__meszaros_rivalisai__hianyszakma__csoves_kezdet","timestamp":"2017. december. 30. 07:00","title":"Csöves kezdet: kéne még pár gázszerelő ebbe az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8711c7-c009-4150-a21b-2917d1098161","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Eljátszottunk a gondolattal, milyen tervet eszelhetne ki Soros György, ha – mint a Fidesz állítja – a pénze egy százalékával valóban be akarna szállni a választási kampányba.","shortLead":"Eljátszottunk a gondolattal, milyen tervet eszelhetne ki Soros György, ha – mint a Fidesz állítja – a pénze...","id":"201751__a_hvg_szilveszteri_sorosterve__osztunk__sorosozunk__ha_nevetni_akar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b8711c7-c009-4150-a21b-2917d1098161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44cfad6-da22-4913-9f26-a49362e5ea13","keywords":null,"link":"/itthon/201751__a_hvg_szilveszteri_sorosterve__osztunk__sorosozunk__ha_nevetni_akar","timestamp":"2017. december. 31. 17:30","title":"Ha létezne Soros-terv...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff44983d-bb23-4c84-9c2b-d6c7d4e62456","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyermeke születése után vereséggel tért vissza Serena Williams korábbi világelső teniszező, aki döntő rövidítésben kapott ki a lett Jelena Ostapenkótól szombaton, az abu-dzabi tornán rendezett bemutató-mérkőzésen.","shortLead":"Gyermeke születése után vereséggel tért vissza Serena Williams korábbi világelső teniszező, aki döntő rövidítésben...","id":"20171230_Serena_Williams_vereseggel_tert_vissza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff44983d-bb23-4c84-9c2b-d6c7d4e62456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6d48c6-7554-46af-b2a4-1beb5833f09d","keywords":null,"link":"/sport/20171230_Serena_Williams_vereseggel_tert_vissza","timestamp":"2017. december. 30. 15:45","title":"Serena Williams vereséggel tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62e7b64-ef62-4f75-9d68-e870e85d7978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök nagy erőkkel keresik a lövöldözőt.","shortLead":"A rendőrök nagy erőkkel keresik a lövöldözőt.","id":"20171231_Eldordult_egy_loves_Csepelen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a62e7b64-ef62-4f75-9d68-e870e85d7978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c86aba-1029-4082-9c15-cabfdb2768c0","keywords":null,"link":"/itthon/20171231_Eldordult_egy_loves_Csepelen","timestamp":"2017. december. 31. 13:58","title":"Rálőttek egy autóra Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az ország több részén is indokolt lesz az óvatosság az autósok számára.","shortLead":"Az ország több részén is indokolt lesz az óvatosság az autósok számára.","id":"20171231_idojaras_onos_eso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909c1a23-0287-432d-8331-15e73e340d8d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171231_idojaras_onos_eso","timestamp":"2017. december. 31. 07:58","title":"Vigyázat, jön az ónos eső!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c476f74a-421e-4a6e-be47-4a90bfd7d1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20171231_kekesteto_kabinos_felvono_lanovka_sifelvono","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c476f74a-421e-4a6e-be47-4a90bfd7d1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b54a075-1bba-4f6f-840b-b1be122d2c22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_kekesteto_kabinos_felvono_lanovka_sifelvono","timestamp":"2017. december. 31. 13:35","title":"Lanovka épülhet a Kékestetőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f1b1e2-9dab-48b9-8e64-caa81154ebdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen világosság! - hirdette idén a HVG, címlapjai pedig valóban rávilágítottak mindarra, ami ebben az országban történt. De melyik sikerült a legjobban? Mi kiválasztottunk az idei termésből nyolcat, önök pedig eldönthetik, melyik volt a legütősebb. Szavazzanak!","shortLead":"Legyen világosság! - hirdette idén a HVG, címlapjai pedig valóban rávilágítottak mindarra, ami ebben az országban...","id":"20171230_hvg_cimlap_2017_szavazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f1b1e2-9dab-48b9-8e64-caa81154ebdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd11974-1a66-4b95-a2f8-09bba730d9aa","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_hvg_cimlap_2017_szavazas","timestamp":"2017. december. 30. 09:00","title":"Melyik volt a HVG legütősebb címlapja 2017-ben? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89db4c2-de02-46b6-b2ad-6a1fa251385d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia igazságszolgáltatás jogszerűnek találta annak a Párizs környéki kórháznak a döntését, amely elbocsátott egy egyiptomi rezidens orvost, mert nem volt hajlandó megnyírni a szakállát - jelentette az AFP francia hírügynökség szombaton.","shortLead":"A francia igazságszolgáltatás jogszerűnek találta annak a Párizs környéki kórháznak a döntését, amely elbocsátott...","id":"20171230_Jogosan_bocsatott_el_hosszu_szakalla_miatt_egy_orvost_egy_francia_korhaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b89db4c2-de02-46b6-b2ad-6a1fa251385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b16e4cb-84b6-493a-88ec-4dfcf597d5ab","keywords":null,"link":"/elet/20171230_Jogosan_bocsatott_el_hosszu_szakalla_miatt_egy_orvost_egy_francia_korhaz","timestamp":"2017. december. 30. 20:11","title":"Jogosan bocsátott el hosszú szakálla miatt egy orvost egy francia kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]