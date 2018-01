[{"available":true,"c_guid":"214d9973-9528-4c5a-b9f5-f864732aab74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elfogták az orosz hatóságok azt a férfit, aki a gyanú szerint kitervelte és végrehajtotta a szerdai robbantást egy szentpétervári szupermarketben - tudatta szombaton a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).","shortLead":"Elfogták az orosz hatóságok azt a férfit, aki a gyanú szerint kitervelte és végrehajtotta a szerdai robbantást...","id":"20171230_Elfogtak_a_szentpetervari_robbantas_gyanusitottjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214d9973-9528-4c5a-b9f5-f864732aab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7a840-8912-41c8-96a3-27560a74fda2","keywords":null,"link":"/vilag/20171230_Elfogtak_a_szentpetervari_robbantas_gyanusitottjat","timestamp":"2017. december. 30. 16:48","title":"Elfogták a szentpétervári robbantás gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff44983d-bb23-4c84-9c2b-d6c7d4e62456","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyermeke születése után vereséggel tért vissza Serena Williams korábbi világelső teniszező, aki döntő rövidítésben kapott ki a lett Jelena Ostapenkótól szombaton, az abu-dzabi tornán rendezett bemutató-mérkőzésen.","shortLead":"Gyermeke születése után vereséggel tért vissza Serena Williams korábbi világelső teniszező, aki döntő rövidítésben...","id":"20171230_Serena_Williams_vereseggel_tert_vissza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff44983d-bb23-4c84-9c2b-d6c7d4e62456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6d48c6-7554-46af-b2a4-1beb5833f09d","keywords":null,"link":"/sport/20171230_Serena_Williams_vereseggel_tert_vissza","timestamp":"2017. december. 30. 15:45","title":"Serena Williams vereséggel tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67b7985-3060-423e-81a7-10cc16c67382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kinek a rezidenciájára jutott be Orbán Viktor? Tulajdonképpen mennyibe is került a vizes világbajnokság? Tudja még, ki lett miniszter ebben az évben? Puli vagy Panda? Fel tudja idézni, miről is hallott, olvasott, beszélgetett ebben az évben? ","shortLead":"Kinek a rezidenciájára jutott be Orbán Viktor? Tulajdonképpen mennyibe is került a vizes világbajnokság? Tudja még, ki...","id":"20171231_HVG_kviz_2017","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67b7985-3060-423e-81a7-10cc16c67382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f31461-2f48-4636-bb93-5033bc18a43b","keywords":null,"link":"/elet/20171231_HVG_kviz_2017","timestamp":"2017. december. 31. 12:30","title":"Ön újszülött vagy Széles Gábor? - tesztelje, mennyire emlékszik 2017 híreire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e792c15-dcf6-4053-80ce-755f78314d5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Holtan találtak egy 51 éves magyart szombaton délután négy óra körül Flachau im Pongau egyik sípályáján Ausztriában - írta az APA osztrák hírügynökség.","shortLead":"Holtan találtak egy 51 éves magyart szombaton délután négy óra körül Flachau im Pongau egyik sípályáján Ausztriában...","id":"20171230_Holtan_talaltak_egy_magyar_ferfit_egy_ausztriai_sipalyan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e792c15-dcf6-4053-80ce-755f78314d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983adfa1-d1cf-46e5-99c3-037db303cdd9","keywords":null,"link":"/vilag/20171230_Holtan_talaltak_egy_magyar_ferfit_egy_ausztriai_sipalyan","timestamp":"2017. december. 30. 20:46","title":"Holtan találtak egy magyar férfit egy ausztriai sípályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b3ae36-a6c1-4e39-85c7-5ca23cb5cfa3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Áfamentes meccsbelépő, Fidesz-közeli magánegészségügy, unióbarát Orbán Viktor egy Malév-gép fedélzetén: kíváncsiak voltunk, mit hozhat 2018 Magyarországnak, tehát belenéztünk egy jósgömbbe. Persze, mint minden jósgömb, ez is tévedhet, de talán nem túl nagyot.","shortLead":"Áfamentes meccsbelépő, Fidesz-közeli magánegészségügy, unióbarát Orbán Viktor egy Malév-gép fedélzetén: kíváncsiak...","id":"20180101_joslatok_magyar_gazdasag_eu_penzek_meszaros_lorinc_beruhazasok_egeszsegugy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3b3ae36-a6c1-4e39-85c7-5ca23cb5cfa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b3ab23-af18-4a0a-aa8f-2538812e8048","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180101_joslatok_magyar_gazdasag_eu_penzek_meszaros_lorinc_beruhazasok_egeszsegugy","timestamp":"2018. január. 01. 07:00","title":"Magyarország számára őrült, a NER-lovagoknak paradés lehet az új év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601fe4b8-e091-4c12-990d-d00841894230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20171231_Eltunt_egy_lany_Jozsefvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=601fe4b8-e091-4c12-990d-d00841894230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516075b1-b4ad-41ac-8608-fd0aefd5d87f","keywords":null,"link":"/itthon/20171231_Eltunt_egy_lany_Jozsefvarosban","timestamp":"2017. december. 31. 15:30","title":"Eltűnt egy lány Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d0ce30-599f-4fd9-9a93-fcaadee65bb5","c_author":"Csanádi Márton","category":"elet","description":"Ezernyi történetet tudnánk felidézni szilveszteri bulikról, de semmi sem mesél úgy, mint egy fotó. Képgalériánk egy évszázad óévbúcsúztatóit villantja fel, közben 42 év különbséggel kétszer is elvisz Németh László lakására, járunk a fronton, szállodában, a Petőfi Csarnokban, az Oktogonon, és házibuliban is.","shortLead":"Ezernyi történetet tudnánk felidézni szilveszteri bulikról, de semmi sem mesél úgy, mint egy fotó. Képgalériánk...","id":"20171231_igy_mulat_Magyarorszag_nagyitas_galeria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44d0ce30-599f-4fd9-9a93-fcaadee65bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3565cc5f-7124-4620-b11f-fa3682f9e055","keywords":null,"link":"/elet/20171231_igy_mulat_Magyarorszag_nagyitas_galeria","timestamp":"2017. december. 31. 07:00","title":"Így mulat Magyarország – 100 év 18 szilveszteri pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az ország több részén is indokolt lesz az óvatosság az autósok számára.","shortLead":"Az ország több részén is indokolt lesz az óvatosság az autósok számára.","id":"20171231_idojaras_onos_eso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909c1a23-0287-432d-8331-15e73e340d8d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171231_idojaras_onos_eso","timestamp":"2017. december. 31. 07:58","title":"Vigyázat, jön az ónos eső!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]