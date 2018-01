Két ujjával morzsolja Pelikán gátőr hajtókáját A tanú című filmszatírában Virág elvtárs, és a kissé viseltes zakóról rögvest megállapítja, hogy azt 85 százalékos angol gyapjúszövetből varrták 1938-ban, s bár vállban kissé túl tömöttre sikeredett, a reverje azért még jó. E villanásnyi jelenettel is „azonosította” Bacsó Péter rendező az egyik főszereplőjét, az Államvédelmi Hatóság egykor rettegett vezérét. Az 1969-ben forgatott, rögvest be is tiltott – majd 10 év múltán mégis bemutatott – film nézői közül ugyan nem feltétlenül tudta mindenki, hogy az Őze Lajos alakította ördögi figura valós mása, Péter Gábor egykoron szabó volt, az ironikus jelenet mégis „ült”. Ugyanúgy, ahogy a szájába adott s mára szállóigévé lett olyan megállapítások, mint hogy „az élet nem habostorta” vagy „az a gyanús, ami nem gyanús”.

A kinézetében is pétergáborosra vett – alacsony, bajszos, fejét kissé vállára hajtó, szürke öltönyös, gyomorbajosan sótlan – Virág elvtárs alakja vajon mennyiben feleltethető meg a modelljének? Erre a kérdésre is keresett választ a nemrégiben megjelent Péter Gábor-biográfia szerzője, Müller Rolf (lásd A hóhért nem akasztották című írásunkat). Noha egy művészeti alkotás értékét korántsem a történelmi hitelesség (avagy hiteltelenség) szabja meg, a történész történelmietlen felvetése nem indokolatlan. A tanú nyomán ugyanis több nemzedék tudatába Őzeként égett be az ÁVH-vezér atyáskodva fenyegető alakja, aki a film végén – már hatalmát vesztve – a zsúfolt villamoson közemberként jósolja meg hűtlen pártfogoltjának, Pelikánnak, no meg az utókornak: „visszasírnak még maguk engem”. Mire a „címzettek” nevében a gátőr így válaszol: „Hát erre azért nem mernék megesküdni.”

Az egyenruhában feszítő Péter Gábor. Feledékenység rosszindulatból © Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fotótár

Ez a befejezés a film- és cenzúratörténetben egyaránt külön fejezetet kiérdemlő Bacsó-opusban eredetileg nem szerepelt. „Az emberiség derűsen válik meg múltjától” kezdetű, kissé szájbarágós marxi citátummal megspékelt tanulságlevonó párbeszédet több más változtatási javaslattal egyetemben a film, mondjuk így, jóindulatú cenzora proponálta. A kádári politikát a Népszabadság örökös főszerkesztő-helyetteseként és a kultúra fődöntnöke, Aczél György bizalmasaként képviselő Rényi Péter-féle verzió ugyanakkor bővebb is az eredetinél egy új, burkolt üzenettel, merthogy a villamosperonon áldozatok és gyilkosok egymáshoz préselődve szoronganak.

„Nem éppen szokványos, hogy egy szocialista ország legfájóbb eltévelyedéseiről szatírát prezentáljon, kifigurázza a koncepciós perek időszakának esztelenségeit, machinációit. Mint ahogyan bizonyos szempontból az is érthető, hogy csak a hegek begyógyulásával jött el az ideje annak, hogy ezt a filmet otthon, majd idekint is bemutassák.” Ezt az „elemezést” már a film elkészülte után 13, hivatalos bemutatója után pedig 2 évvel vetette papírra a Népszabadság tudósítójaként Rényi Cannes-ban, amikor a francia fesztiválra kiügyeskedett filmgroteszk átütő sikert aratott, s vagy húsz ország megvette forgalmazásra.

A karanténból kiszabadult politikai parabola históriája maga is bővelkedik abszurd fordulatokban. Ezekből a rendező a 2009-ben bekövetkezett haláláig szinte minden megszólalásakor megosztott néhány momentumot. Tőle tudható, hogy a film forgatókönyvére egykoron Aczél György bólintott rá, mégpedig azért, mert ötvenes évekbeli börtön- és vitatársa – akkor éppen a Mafilm I. stúdiójának vezetője –, Újhelyi Szilárd kért tőle különleges elbánást, vagyis protekciót. Az új gazdasági mechanizmus teremtette – átmenetileg éppen – szabadabb szellemi légkörben fogant filmötletnek a kultúrfőnök állítólag azért adott zöld utat, mert csupán csak egy „paraszt-Svejk” figurát olvasott ki a Pelikán-történetből. Amikor viszont a készülő film részleteiről kiderült egy s más, a forgatást többször is leállították. A kirendelt Rényivel kötött kompromisszumok ellenére a film dobozban maradt, noha megbízhatónak tekintett körökben, párt- és KISZ-bizottsági berkekben, olykor még ifjúsági táborokban is levetítették „tiltott csemegeként”.

Az ÁVH-vezér szerepében Őze Lajos. Mi az, ami nem gyanús? © Széchényi Könyvtár

Miután Bacsó e szeánszokról kerülő úton tudomást szerzett, 1978 végén több levelet is írt a pártközponti „kedves elvtársaknak”, azt kérve tőlük, hogy ha a szocialista kultúrpolitika nem tudja integrálni A tanút (értsd, vállalni a bemutatást), akkor „szüntessék meg egyszer s mindenkorra a film vetítését”. Az ultimátumszerű javaslattal a rendező előbb csak annyit ért el, hogy az újabb „privilegizált vetítésekre” már őt is meghívták, utóbb már azt is, hogy a fővárosi Tinódi moziban – de csak ott – hosszú heteken át műsoron tartották az újabb kozmetikázáson is átesett filmet. Ezúttal a „Dániel és bandája” megfogalmazást kellett módosítani Dániel és csoportjára, no meg azt hangsúlyozni, hogy a koncepciós per fővádlottját rehabilitálták és szabadon engedték. Máig érthetetlen, miért gondolhatták úgy a megrendelők, hogy ezen apró változtatások után majd nem ugrik be a mozinézőknek az első számú koncepciós eljárás, a Rajk-per.

A „legfájóbb eltévelyedésről” készült filmszatírának korántsem csak Virág elvtárs a célpontja. A modell előéletét tanulmányban feltáró Gyarmati György például úgy látja, hogy az 1945 után egy csapásra rendőr vezérőrnaggyá előléptetett Péter Gáboron elsősorban a jelentéktelen személyisége miatt nem lehetett olyan karaktergyilkosságot végrehajtani, mint például a filmbeli Bástya elvtárson. Az ő mintájául szolgáló Farkas Mihály hadügyér miniszter már azon is felháborodott, hogy őt meg sem akarta gyilkoltatni a koncepciós per forgatókönyvírója. Külső megjelenésében Őze Lajos kiköpött Péter Gábor volt ugyan, az általa „hozott” alak azonban a mintánál alighanem sokkal összetettebb, cinikusabb és „értelmiségibb”. Néhány vonását pedig egyenesen Aczéltól kölcsönözte – árulta el színészéről (és magáról) Bacsó már a rendszerváltás utáni nyilatkozataiban.

A filmbeli szürke eminenciási pózban tetszelgő, céljait sokkal inkább fenyegető rábeszéléssel, mintsem nyers erőszakkal elérő, örökkön sótlan, az élvezetektől magát elvből megtartóztató („Hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópiumának”) Virágról nehezen lehetne feltételezni, ami Péter Gáborról ma már tudható. Például azt, hogy hatalma elején a politikai főrendőr – ahogy azt Müller bizonyítja – valóságos „médiasztár” volt. Hogy sajátos perverzióként gyakorta élt a vádlottak első kihallgatásának íratlan jogával. Hogy a tettlegességet, a kínzást munkája szerves részének tekintette, noha személyesen „csak ritkán ragadtatta el magát”. Hogy feleségével és szeretőjévé tett titkárnőjével egyetemben egyáltalán nem vetette meg a luxust, míg 1953-ban az addig rajongva magasztalt vezére, Rákosi le nem fogatta, s „a torzulásokért” rá nem osztotta a bűnbak szerepét.

© Marabu / hvg

Látta Péter Gábor A tanút?

Életfogytiglani börtönéből Péter 1959-ben szabadult, és akkortól szinte kámforrá válva élt. Múltját magába temette, kizárólag a felszabadulás előtti életéről volt hajlandó beszélni a hozzá beajánlott keveseknek, az 1970-es évek végén Galgóczi Erzsébet írónak, a következő évtized elején Zinner Tibor történésznek. Hozzájuk hasonlóan járt az 1956 után Svédországba emigrált Libik György, aki 1989 áprilisában a négy és fél évtizeddel korábbi múlhatatlan érdemeivel vívta ki a szóba állást: 1944-ben ő bújtatta el a német Gestapo és a magyar csendőrség elől az Eisenberger házaspárt. Az egykori életmentő két órát vendégeskedett náluk. S miközben arra akarta rávenni őket, hogy írják meg memoárjukat (vagy legalább mondják el, amit tudnak), azt is megkérdezte a házigazdától, látta-e A tanút, amelynek alakjához „most mintha jobban hasonlítanál, mint a '44-esre” – tette hozzá kissé provokálón. „Tudod, a rosszindulat feledékennyé tesz” – adott a kérdésre dodonai választ Péter, nem árulván el sem azt, hogy kinek a feledékenységére utal, sem azt, hogy megnézte-e a filmet.

Pedig látta – állítja a HVG mostani megkeresésére Zinner, aki az 1980-as évek elején a népbírósági perek históriáját kutatva jutott be Péter kelenföldi lakásába az egykori fő népbírónak, majd a letartóztatott Péter Gábor ügyvédjének, Major Ákosnak az ajánlásával. A „nagy politikai affér”, a Rajk-per történetét két vaskos kötetben feldolgozó történész elmondása szerint a korszak két koronatanújának, Péternek és Majornak ő vetette fel a mozilátogatás ötletét, s hárman ültek be a Tinódiba.

„Az egykori ÁVH-főnök igazi titkosrendőr volt, a vetítés alatt az arcizma sem rezdült”

– idézi fel Zinner, akinek Virág elvtárs modellje mindössze egyetlen mondattal kommentálta a kifigurázását: „Bár lett volna egyszer is a kezemben ilyen szövet!”