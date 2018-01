[{"available":true,"c_guid":"5d42b1aa-6879-4b22-8483-4ff91751a0da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Atletico most sokkal többet fizetett érte a Chelsea-nek, mint amikor tőlük vitték Londonba a támadót.","shortLead":"Az Atletico most sokkal többet fizetett érte a Chelsea-nek, mint amikor tőlük vitték Londonba a támadót.","id":"20171231_Az_Atletico_komoly_rafizetessel_vasarolta_vissza_Diego_Costat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d42b1aa-6879-4b22-8483-4ff91751a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dcfe68-8aa4-4798-9d16-1badffe62965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_Az_Atletico_komoly_rafizetessel_vasarolta_vissza_Diego_Costat","timestamp":"2017. december. 31. 14:29","title":"Az Atletico komoly ráfizetéssel vásárolta vissza Diego Costát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006","c_author":"Hercsel Adél","category":"velemeny","description":"Most valami olyasmit illene/kellene gondolni, hogy 2017 végére érve egy kicsike, talán szóösszetételnek sem nevezhető, netes konstrukció, szövegek sokaságához, személyes bejegyzéshez, kommenthez hozzápasszítható hat karakter változtatta meg a világot.","shortLead":"Most valami olyasmit illene/kellene gondolni, hogy 2017 végére érve egy kicsike, talán szóösszetételnek sem nevezhető...","id":"201751_aldozatok_ariaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5867de49-6bc3-45cb-a911-be2407dec27e","keywords":null,"link":"/velemeny/201751_aldozatok_ariaja","timestamp":"2018. január. 01. 12:00","title":"Hercsel Adél: Áldozatok áriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad532a5-fdf6-4c65-8202-c63a07d106bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnéztük, ki hogy fordult a választási évre. Az Atletico most sokkal többet fizetett érte a Chelsea-nek, mint amikor tőlük vitték Londonba a támadót. 2017. december. 31. 14:29 Az Atletico komoly ráfizetéssel vásárolta vissza Diego Costát

Most valami olyasmit illene/kellene gondolni, hogy 2017 végére érve egy kicsike, talán szóösszetételnek sem nevezhető, netes konstrukció, szövegek sokaságához, személyes bejegyzéshez, kommenthez hozzápasszítható hat karakter változtatta meg a világot. 2018. január. 01. 12:00 Hercsel Adél: Áldozatok áriája

Megnéztük, ki hogy fordult a választási évre. Kikre volt érdemes odafigyelni idén az óriási zajban? A kritikus hangok, vagy a személyes vallomások jellemezték 2017-et? Bicsérdi Ádám szubjektív zenei összefoglalója a 2017-es évről, amelyben még Elvis és Sztálin is felbukkan. 2017. december. 31. 20:00 Áradt a repetitív és idióta posztrock és posztpop – a legjobb zenék 2017-ből

Eljátszottunk a gondolattal, milyen tervet eszelhetne ki Soros György, ha – mint a Fidesz állítja – a pénze egy százalékával valóban be akarna szállni a választási kampányba. 2017. december. 31. 17:30 Ha létezne Soros-terv...

Kiskorúak sem ismerték a mértéket. 2018. január. 01. 09:42 Csaknem 70 fővárosi kötött ki a detoxban Annyi sok formális elnöki köszöntő után most végre egy igazán szívhez szóló beszéd hangzik majd el az újév első perceiben, amelyben az apró élőlényekre is gondolnak. Sőt, nem kell búslakodnia annak sem, aki le szeretne feküdni éjfél előtt. Már most meghallgathatóak ugyanis a köztársasági elnök gondolatai. Igaz, hogy van CEU-ügy és migráció, de eközben elfeledkezett az ország például a házsártos szúnyogkancavirágokról, és csendben pusztulásnak indul a hegyhátai tujaróka-populáció is. Hála azonban az elnöknek, 2018-ban kellő figyelem irányulhat majd ezekre a létformákra is. 2017. december. 31. 15:20 Baj van a duplazsákos eldorádóbogarakkal, Áder helyett Bődöcs beszél ezért – videó A rendőrök helyi idő szerint vasárnap reggel telefonhívásra vonultak ki egy házhoz. Az első hírek több halottról szóltak, később közölték, hogy a helyi seriff egyik helyettese halt meg a lövöldözésben. 2017. december. 31. 18:24 Denveri lövöldözés: egy rendőr halt meg, civilek is megsérültek