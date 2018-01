[{"available":true,"c_guid":"ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006","c_author":"Hercsel Adél","category":"velemeny","description":"Most valami olyasmit illene/kellene gondolni, hogy 2017 végére érve egy kicsike, talán szóösszetételnek sem nevezhető, netes konstrukció, szövegek sokaságához, személyes bejegyzéshez, kommenthez hozzápasszítható hat karakter változtatta meg a világot.","shortLead":"Most valami olyasmit illene/kellene gondolni, hogy 2017 végére érve egy kicsike, talán szóösszetételnek sem nevezhető...","id":"201751_aldozatok_ariaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5867de49-6bc3-45cb-a911-be2407dec27e","keywords":null,"link":"/velemeny/201751_aldozatok_ariaja","timestamp":"2018. január. 01. 12:00","title":"Hercsel Adél: Áldozatok áriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A. G. Sulzberger január elsején hosszú levélben köszöntötte az olvasókat és szabta meg az irányt, amit a NYT a jövőben is követni fog.","shortLead":"A. G. Sulzberger január elsején hosszú levélben köszöntötte az olvasókat és szabta meg az irányt, amit a NYT a jövőben...","id":"20180102_Trump_azonnal_beszolt_a_New_York_Times_uj_kiadojanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56065b09-1add-4e18-85f0-0d312e79da67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Trump_azonnal_beszolt_a_New_York_Times_uj_kiadojanak","timestamp":"2018. január. 02. 20:06","title":"Trump azonnal beszólt a New York Times új kiadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1f9f95-720f-4656-a75f-98cade7f77c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zaklatási botránysorozat miatt megbukó producer és a Wonder Womant alakító színésznő nevét is sokszor elvétettük.","shortLead":"A zaklatási botránysorozat miatt megbukó producer és a Wonder Womant alakító színésznő nevét is sokszor elvétettük.","id":"20180102_gal_gadot_harvey_weinstein_kiejtes_nevek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a1f9f95-720f-4656-a75f-98cade7f77c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaa29bb-24b0-4659-9cfb-d0bc3c2e3295","keywords":null,"link":"/elet/20180102_gal_gadot_harvey_weinstein_kiejtes_nevek","timestamp":"2018. január. 02. 08:31","title":"2017-ben Gal Gadot és Harvey Weinstein nevét mondtuk legtöbbször helytelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zaklatással vádolt műsorvezető Kálmán Olga vendége volt a HírTV Egyenesen című műsorában, miután korábbi munkaadója, az ATV nem újította meg lejáró szerződését.","shortLead":"A zaklatással vádolt műsorvezető Kálmán Olga vendége volt a HírTV Egyenesen című műsorában, miután korábbi munkaadója...","id":"20180102_Havas_Henrik_egesz_egyszeruen_mucikanak_hivta_Kalman_Olgat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333900d0-6290-4ae7-bdf6-e25410bad789","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Havas_Henrik_egesz_egyszeruen_mucikanak_hivta_Kalman_Olgat","timestamp":"2018. január. 02. 21:02","title":"Havas Henrik egész egyszerűen mucikának hívta Kálmán Olgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5994ddaf-ee07-4252-adab-a7685e89d3a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov Gábor évértékelő beszédében azt mondta, az osztrák élcsapatok költségvetésével már összejöhet az előrelépés a focicsapatnak. Ehhez a jelenlegi 14 millió eurós költségvetést kellene megduplázni szerinte.","shortLead":"Kubatov Gábor évértékelő beszédében azt mondta, az osztrák élcsapatok költségvetésével már összejöhet az előrelépés...","id":"20180102_A_Fradi_elnoke_szerint_tobb_penz_kellene_a_klubnak_a_nemzetkozi_kupaszerepleshez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5994ddaf-ee07-4252-adab-a7685e89d3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c26798-14ea-49ff-806c-0e5d77238a8e","keywords":null,"link":"/sport/20180102_A_Fradi_elnoke_szerint_tobb_penz_kellene_a_klubnak_a_nemzetkozi_kupaszerepleshez","timestamp":"2018. január. 02. 11:14","title":"A Fradi elnöke szerint több pénz kellene a klubnak a nemzetközi kupaszereplés eléréséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41e2159-84af-4994-81c3-71205e3d076c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan ragozva kívánt boldog újévet mindenkinek, a végén kicsit odapörkölt, de csak idézve.","shortLead":"Hosszan ragozva kívánt boldog újévet mindenkinek, a végén kicsit odapörkölt, de csak idézve.","id":"20180101_Ader_Assisi_Szent_Ferencre_bizta_a_piszkos_munkat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41e2159-84af-4994-81c3-71205e3d076c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09be14b-3db4-4da2-9c78-31426c14ef47","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_Ader_Assisi_Szent_Ferencre_bizta_a_piszkos_munkat","timestamp":"2018. január. 01. 08:23","title":"Áder Assisi Szent Ferencre bízta a piszkos munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mindenki tud az interneten munkát keresni, de ahogy egy általános webes keresés esetében, úgy az állásvadászatban is igaz: közel sem biztos, hogy az ösztönös módszerek megbízható és releváns találatokat adnak.","shortLead":"Mindenki tud az interneten munkát keresni, de ahogy egy általános webes keresés esetében, úgy az állásvadászatban is...","id":"201750__allasok_aneten__gyakori_hibak__tudjak_csak_nem_sejtik__rosszul_keresok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f6d6c9-8f35-49ee-ba1b-bbbd4a1bdab3","keywords":null,"link":"/tudomany/201750__allasok_aneten__gyakori_hibak__tudjak_csak_nem_sejtik__rosszul_keresok","timestamp":"2018. január. 01. 12:30","title":"Hogyan keressünk állást a lebőgés veszélye nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a668f-716e-4e25-a7f6-88771f816a4a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A katalán sztárcsapat Neymar távozása óta szeretné leigazolni a brazilt a Liverpool csapatától, a nyáron hiába próbálkoztak, de lehet, hogy a téli átigazolási időszakban nyélbe ütik az üzletet.","shortLead":"A katalán sztárcsapat Neymar távozása óta szeretné leigazolni a brazilt a Liverpool csapatától, a nyáron hiába...","id":"20180102_150_milliot_fizethet_a_Barca_Coutinhoert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=863a668f-716e-4e25-a7f6-88771f816a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1d9acd-c9b8-4113-b00a-419505c20e1d","keywords":null,"link":"/sport/20180102_150_milliot_fizethet_a_Barca_Coutinhoert","timestamp":"2018. január. 02. 13:43","title":"150 milliót fizethet a Barca Coutinhóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]