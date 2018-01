Jófiús imidzséhez képest odamondogatósabb interjút adott szerda reggel Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje az ATV-nek. A most színre lépő szakmai formáció szerinte nem mögé álltak be, inkább az ő feladata, hogy a folyton saját harcaikkal foglalkozó pártok világába bevigye kezdeményezésüket. De az is kiderült, hogy az újévi videójában látható cicával nem Vona Gábor híres vizslasimogatását utánozta, hanem a saját macskája tűnt fel a filmben.

Besegítene az ellenzéki összefogásba és egy közös kormányprogram megírásába egy frissen alapított csoport, aminek ismert bal- és jobboldali közszereplők a tagjai – erről a friss formációról kérdezték Karácsonyt az ATV Reggeli Start című műsorában. Az interjú kissé hezitálva indult, mert diplomatikusan kerülgette, vajon korai volt-e a Válasszunk! 2018 tagjainak kiállása, de utána a párbeszédes politikus belendült és kellő önkritikával ostorozta az összefogni képtelen ellenzéki pártokat.

Szerinte a Balázs Péter által fémjelzett csapat előjövetele nagyon fontos, mert a legfontosabb üzenete az, hogy olyan emberek, akik „szakmai, politikai kérdésekben vitatkoznának, mégis együtt tudnak működni, mert az ország rossz irányba megy”.

„Ettől van benne erő, hogy olyan szereplők tudnak egy közös ajánlattal előjönni, akik nem is biztos, hogy részt vennének egy kormányban a nézeteik alapján. Ez mutatja, mekkora a baj ma Magyarországon. Ha ők képesek erre egyszerű hazaszeretetből, és nem azért, mert már kinézték maguknak az Audi-kulcsot és ülnének be a bársonyszékbe, akkor nekünk is képesnek kell lenni erre” – magyarázta.

Karácsony szerint nem pontosan fedi a valóságot, hogy a mozgalom úgy jelent meg a médiában, mint az ő támogatására létrejött, a személye mögé beálló kezdeményezés, „ez nem így van és nem is kell, hogy így legyen”. Ennek „tágabb a fókusza, olyanokat tudtak egy asztalhoz leültetni ami eddig a pártoknak nem sikerült” – mondta.

A több egykori kormánytagot is felvonultató csoportról szóló 168 Óra interjújában megjelenik Karácsony neve, de az általuk kiadott nyilatkozatban nem. Erre szerinte az a magyarázat, hogy ezek a köztiszteletben álló szakemberek félnek a pártos világtól, amit meg is ért. Ő is szakítana ugyanis azzal, hogy „a pártok mindig a saját nünükéikkel jönnek, mindig a saját szervezeti érdekeikkel, mindig személyi problémáikkal” jönnek. Nem csoda, ha az emberek ezért „elküldenének bennünket a fenébe, ha nem utálnák még jobban a Fideszt” – tette hozzá.

Ezért „nem az a kérdés, hogy ők beállnak e mögém”, hanem hogy ő azért „gürizik”, hogy azt a politikai elképzelést, ami a szakemberek nyilatkozatában van, áterőltesse a politikában, hogy az ellenzéki pártok beálljanak e mögé. Szerinte a legjobb a közös lista lenne, de minden jó, ha közös a fellépés. „Már én unom, hogy folyamatosan a választás feltételeiről, a hatalomtechnikai kérdésekről beszélgetünk” – szúrt oda. „Nekik nevük van, akkor adják a nevüket, ha látják, hogy ez működik. Az én dolgom az, hogy kitapossam az utat, hogy érdemes legyen a nevüket adni” –magyarázta.

Még akkor is, ha a Balázs Péterék kiállása után nem sokkal még semmi jele annak, hogy az LMP vagy a DK változtatna eddigi hozzáállásukon és a nevek hallatán összefognának.

Végül az is szóba került, hogy Karácsony Gergely újévi videójában látható macska nem kampányelem, mint Vona Gábor vizslái voltak egykor. A saját cicája, és mivel a lakásában forgatták a filmet, megszokta, hogy az ölében ücsörög – dobta vissza a szándékos cukiskodásra vonatkozó felvetést.