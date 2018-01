[{"available":true,"c_guid":"7e53a842-4620-4348-81e5-5a128a5a9b09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár képek is vannak a rákoskeresztúri szárnyvonalról.","shortLead":"Immár képek is vannak a rákoskeresztúri szárnyvonalról.","id":"20180103_Itt_vannak_az_uj_budapesti_metro_latvanytervei__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e53a842-4620-4348-81e5-5a128a5a9b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269eb52d-cabf-47ba-b131-78c1b323bcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Itt_vannak_az_uj_budapesti_metro_latvanytervei__fotok","timestamp":"2018. január. 03. 15:37","title":"Itt vannak az új budapesti metró látványtervei - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267ecd96-c689-46f0-a0ec-1d5341065fc0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ahogy megjósoltuk, Vaszily Miklóst beválasztották annak a milliárdos ingatlancégnek a vezető testületébe, amelynek főrészvényese Schmidt Mária családi cége. A kormánybiztos érdekeltségébe tartozó tőzsdei cég közgyűlésén még csak tartózkodás sem volt, egyhangúlag mindenki a közmédia vezérét akarta az igazgatótanácsba 2022-ig.","shortLead":"Ahogy megjósoltuk, Vaszily Miklóst beválasztották annak a milliárdos ingatlancégnek a vezető testületébe, amelynek...","id":"20180103_Schmidt_Maria_bevette_a_bizniszbe_a_kozmedia_vezeret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267ecd96-c689-46f0-a0ec-1d5341065fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001c6647-cfcf-4149-aa1a-8df85c66d0f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Schmidt_Maria_bevette_a_bizniszbe_a_kozmedia_vezeret","timestamp":"2018. január. 03. 07:40","title":"Schmidt Mária bevette magánbizniszébe a közmédia vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"MTI","category":"sport.foci","description":"A főként drukkerek szavazatai alapján készült lista második helyét Coutinhó, a harmadikat Marcelo szerezte meg. ","shortLead":"A főként drukkerek szavazatai alapján készült lista második helyét Coutinhó, a harmadikat Marcelo szerezte meg. ","id":"20180102_Neymar_harmadszor_lett_a_legjobb_Europaban_futballozo_brazil","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477e8c6-d408-431a-bdd9-bd66107adf62","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180102_Neymar_harmadszor_lett_a_legjobb_Europaban_futballozo_brazil","timestamp":"2018. január. 02. 16:09","title":"Neymar harmadszor lett a legjobb Európában futballozó brazil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fecc98b6-a6ed-4f60-a21d-d3dece08646b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most nem Soros György a téma, hanem az őshonos nemzeti kisebbségek.","shortLead":"Most nem Soros György a téma, hanem az őshonos nemzeti kisebbségek.","id":"20180102_A_Fidesz_frakciovezetoje_uzent_Brusszelnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fecc98b6-a6ed-4f60-a21d-d3dece08646b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccde93e7-bf9a-4ffd-ad66-a4047ad263f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_A_Fidesz_frakciovezetoje_uzent_Brusszelnek","timestamp":"2018. január. 02. 15:41","title":"A Fidesz frakcióvezetője üzent Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce2f7b8-646b-4504-a02c-1a3cb092da2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi tervek szerint 2020-ra Sencsen összes buszát elektromosra cserélnék, amivel rengeteg energiát spórolna meg a város.","shortLead":"A jelenlegi tervek szerint 2020-ra Sencsen összes buszát elektromosra cserélnék, amivel rengeteg energiát spórolna meg...","id":"20180102_kina_sencsen_elektromos_busz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce2f7b8-646b-4504-a02c-1a3cb092da2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338d246f-9199-46dc-923f-96ff67e80171","keywords":null,"link":"/cegauto/20180102_kina_sencsen_elektromos_busz","timestamp":"2018. január. 02. 08:21","title":"Nem újévi tréfa: Kína Sencsen mind a 16 359 buszát elektromosra cseréli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654549fa-bc3d-4155-be3a-8b8b36a86a10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszer volt Budán kutyavásár, Bonyhádon maradnak a rideg és könyörtelen piaci viszonyok.\r

\r

","shortLead":"Egyszer volt Budán kutyavásár, Bonyhádon maradnak a rideg és könyörtelen piaci viszonyok.\r

\r

","id":"20180103_Van_akinek_nem_megy_a_tallaiing_Bonyhadon_maradtak_a_benzinarak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654549fa-bc3d-4155-be3a-8b8b36a86a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83302119-159a-4e20-8afc-923398952675","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_Van_akinek_nem_megy_a_tallaiing_Bonyhadon_maradtak_a_benzinarak","timestamp":"2018. január. 03. 20:59","title":"Van, akinek nem megy a \"tállaiing\": Bonyhádon maradtak a benzinárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"75 év alatt minden britnek volt alkalma látni egy műsorát.\r

\r

","shortLead":"75 év alatt minden britnek volt alkalma látni egy műsorát.\r

\r

","id":"20180103_A_91_eves_David_Attenborough_szerint_meg_minden_oke_2018ban_is_dolgozik_ahogy_a_csovon_kifer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f77f35-67fe-4d7a-9672-c92346f3c270","keywords":null,"link":"/kultura/20180103_A_91_eves_David_Attenborough_szerint_meg_minden_oke_2018ban_is_dolgozik_ahogy_a_csovon_kifer","timestamp":"2018. január. 03. 20:05","title":"A 91 éves David Attenborough szerint még minden oké, 2018-ban is dolgozik, ahogy a csövön kifér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb jelentések szerint már teszteli házon belül fejlesztett vadonatúj operációs rendszerét a Google. Ízlelgessük a szót: Fuchsia.","shortLead":"A legfrissebb jelentések szerint már teszteli házon belül fejlesztett vadonatúj operációs rendszerét a Google...","id":"20180103_google_fuchsia_os_operacios_rendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72f1436-af59-4841-adfc-72b0851753f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180103_google_fuchsia_os_operacios_rendszer","timestamp":"2018. január. 03. 20:03","title":"Viszlát Windows, viszlát Android? Egy teljesen új operációs rendszer érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]