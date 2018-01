[{"available":true,"c_guid":"ca26a656-f3f1-4cfc-be3b-7d6977970a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 28 éves Andrew Finchet saját otthona előtt lőtték le a kiérkező rendőrök, miután a hatóságokhoz arról érkezett bejelentés, hogy a férfi túszokat ejtett, édesapját pedig hidegvérrel megölte. A hívásból semmi nem volt igaz, úgy hírlik, a férfi egy videojátékosok között elhíresült \"ugratás” áldozata lett. ","shortLead":"A 28 éves Andrew Finchet saját otthona előtt lőtték le a kiérkező rendőrök, miután a hatóságokhoz arról érkezett...","id":"20180103_call_of_duty_ugratas_swatting_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca26a656-f3f1-4cfc-be3b-7d6977970a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30dab33-8669-4ff3-8ade-e9f12f08a89f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180103_call_of_duty_ugratas_swatting_rendorseg","timestamp":"2018. január. 03. 07:02","title":"Agyonlőttek egy 28 éves ártatlan férfit, miután Call of Duty-játékosok \"ugratták\" a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978d8126-e315-468d-96d1-da4a9636df99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lélfai Koppány január 1-től tölti be a Budapest Bank vezérigazgatói pozícióját.","shortLead":"Lélfai Koppány január 1-től tölti be a Budapest Bank vezérigazgatói pozícióját.","id":"20180103_fideszes_kepviselo_is_volt_korabban_a_budapest_bank_uj_vezerigazgatoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978d8126-e315-468d-96d1-da4a9636df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c8200-16b3-4754-8960-7629907d398e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_fideszes_kepviselo_is_volt_korabban_a_budapest_bank_uj_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. január. 03. 12:23","title":"Fideszes képviselő is volt korábban a Budapest Bank új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242d9b3f-f13a-4e70-94b1-2b435ef06f7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újít a rendőrség, idén kevesebbszer mérnek majd a sztrádák mentén. ","shortLead":"Újít a rendőrség, idén kevesebbszer mérnek majd a sztrádák mentén. ","id":"20180102_traffipaxok_athelyezese_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=242d9b3f-f13a-4e70-94b1-2b435ef06f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8838a3-cdce-49ac-9484-9b7ca1f01211","keywords":null,"link":"/cegauto/20180102_traffipaxok_athelyezese_2018","timestamp":"2018. január. 02. 16:22","title":"Máshol vetik be az autópályák mellől elvezényelt traffipaxokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0175d69c-8360-48d4-b54c-8a2c0bac4772","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Több ebet is vonatról kellett leszedni idén, volt olyan vidéki gazdi, aki el sem akarta hinni, hogy Budapestről kell hazahozni az odáig menekülő állatát. Összességében viszont valamivel jobban alakult az év utolsó napja, az állattartók talán kezdenek végre tudatosabban gondoskodni kedvenceikről.\r

\r

","shortLead":"Több ebet is vonatról kellett leszedni idén, volt olyan vidéki gazdi, aki el sem akarta hinni, hogy Budapestről kell...","id":"20180102_Uj_trend_iden_vonaton_menekultek_a_petardatol_rettego_kutyak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0175d69c-8360-48d4-b54c-8a2c0bac4772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3b19f7-971d-49c8-bcb9-87f8ca38cc1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Uj_trend_iden_vonaton_menekultek_a_petardatol_rettego_kutyak","timestamp":"2018. január. 02. 11:44","title":"Új trend: idén vonaton menekültek a petárdától rettegő kutyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e05d47-71df-491e-b403-227e2b57e9a1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatgondozók még újév napján is megfigyelték, amint szopik; a december elején született kölyök egészségesnek tűnt. Élettelen testét kedden reggel vették észre.","shortLead":"Az állatgondozók még újév napján is megfigyelték, amint szopik; a december elején született kölyök egészségesnek tűnt...","id":"20180102_elpusztult_tonja_a_berlini_allatkert_jegesmedvebocsa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e05d47-71df-491e-b403-227e2b57e9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d8059f-4e07-4cbc-9a1f-11e96b5e337d","keywords":null,"link":"/elet/20180102_elpusztult_tonja_a_berlini_allatkert_jegesmedvebocsa","timestamp":"2018. január. 02. 17:14","title":"Elpusztult Tonja, a berlini állatkert jegesmedvebocsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c0d49-d360-4c36-b69d-00da3de0cb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz támogatókat, akik erre korábban felhatalmazást adtak.","shortLead":"A párt kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz támogatókat...","id":"20180102_Orban_penzt_ker_a_fideszesektol_Soros_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055c0d49-d360-4c36-b69d-00da3de0cb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9973fba6-c5bc-4b7d-ae50-7c1b85d1c07f","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Orban_penzt_ker_a_fideszesektol_Soros_ellen","timestamp":"2018. január. 02. 16:47","title":"Orbán pénzt kér a fideszesektől Soros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdb8cbd-c2f6-4345-a368-d5ed27f4ec72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly munkaügyi konfliktus elé néz Németország: december 31-én járt le az IG Metall, tehát a fémipari szakszervezet és az ágazat munkaadóit tömörítő Gesamtmetall közötti munka- és bérügyi megállapodás.","shortLead":"Komoly munkaügyi konfliktus elé néz Németország: december 31-én járt le az IG Metall, tehát a fémipari szakszervezet és...","id":"20180102_A_hanyatlo_Nyugat_a_nemet_femipari_szakszervezet_28_oras_munkahetert_harcol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fdb8cbd-c2f6-4345-a368-d5ed27f4ec72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a00c50b-81a8-4921-88e0-37b78d361cf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_A_hanyatlo_Nyugat_a_nemet_femipari_szakszervezet_28_oras_munkahetert_harcol","timestamp":"2018. január. 02. 10:44","title":"A „hanyatló” Nyugat: a német fémipari szakszervezet 28 órás munkahétért harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb jelentések szerint már teszteli házon belül fejlesztett vadonatúj operációs rendszerét a Google. Ízlelgessük a szót: Fuchsia.","shortLead":"A legfrissebb jelentések szerint már teszteli házon belül fejlesztett vadonatúj operációs rendszerét a Google...","id":"20180103_google_fuchsia_os_operacios_rendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72f1436-af59-4841-adfc-72b0851753f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180103_google_fuchsia_os_operacios_rendszer","timestamp":"2018. január. 03. 20:03","title":"Viszlát Windows, viszlát Android? Egy teljesen új operációs rendszer érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]