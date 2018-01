[{"available":true,"c_guid":"ade681ed-e42c-4fa0-bd7f-d40f9bd4eec6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az extrém hideg miatt nem engedték ki szilveszter éjjel a királypingvineket a kanadai Calgary állatkertjében, bár ez a faj jól tűri a sarkvidéki időt.","shortLead":"Az extrém hideg miatt nem engedték ki szilveszter éjjel a királypingvineket a kanadai Calgary állatkertjében, bár...","id":"20180102_hideg_kanada_calgary_allatkert_pingvinek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade681ed-e42c-4fa0-bd7f-d40f9bd4eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52447b67-315a-4eb5-b249-fdeb80d69179","keywords":null,"link":"/elet/20180102_hideg_kanada_calgary_allatkert_pingvinek","timestamp":"2018. január. 02. 15:10","title":"Annyira hideg van Kanadában, hogy már a pingvineket sem engedik ki a szabadba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e6cebf-6c83-4946-adae-80e288112913","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt eddig is tudtuk, hogy a cég nem az adófizetés bajnoka, most az is kiderült, mennyit spórol meg.","shortLead":"Azt eddig is tudtuk, hogy a cég nem az adófizetés bajnoka, most az is kiderült, mennyit spórol meg.","id":"20180102_Ezermilliardokat_ment_ki_offshorecegbe_a_Google","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e6cebf-6c83-4946-adae-80e288112913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41242b78-7ad3-4576-a202-6bb9d8f7fcba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Ezermilliardokat_ment_ki_offshorecegbe_a_Google","timestamp":"2018. január. 02. 17:57","title":"Ezermilliárdokat ment ki offshore-cégbe a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évtizedes múltra visszatekintő lapok ezek, a Telehold a 31. évfolyamnál jár, az RTV pedig 1998 óta közölte a rádiók és tévécsatornák műsorait. Az MTVA, illetve annak leányvállalata mégis úgy döntött, az idei évtől nem jelentetik meg a lapokat.","shortLead":"Évtizedes múltra visszatekintő lapok ezek, a Telehold a 31. évfolyamnál jár, az RTV pedig 1998 óta közölte a rádiók és...","id":"20180102_Nem_jelenik_meg_tobbe_az_RTV_Reszletes_es_a_Telehold","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d940dc-fa89-4d4e-af7b-b075cfefbe55","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Nem_jelenik_meg_tobbe_az_RTV_Reszletes_es_a_Telehold","timestamp":"2018. január. 02. 16:54","title":"Nem jelenik meg többé az RTV Részletes és a Telehold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább büntetné az Egyesült Államok Észak-Koreát, bár az amerikai elnök szerint az eddigi szankciók hatását is lehet már érezni.","shortLead":"Tovább büntetné az Egyesült Államok Észak-Koreát, bár az amerikai elnök szerint az eddigi szankciók hatását is lehet...","id":"20180103_trumpek_ugy_tudjak_hogy_eszak_korea_ujabb_raketat_akar_kiloni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c79d36d-680d-43c4-abc4-e9c7483de72c","keywords":null,"link":"/vilag/20180103_trumpek_ugy_tudjak_hogy_eszak_korea_ujabb_raketat_akar_kiloni","timestamp":"2018. január. 03. 05:44","title":"Trumpék úgy tudják, hogy Észak-Korea újabb rakétát akar kilőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közben szárnyalnak a kannabiszkereskedő cégek részvényei is.","shortLead":"Közben szárnyalnak a kannabiszkereskedő cégek részvényei is.","id":"20180103_Marihuanafarmot_nyit_Mike_Tyson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121f54b1-b15b-49d6-803e-367a25a82cac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_Marihuanafarmot_nyit_Mike_Tyson","timestamp":"2018. január. 03. 11:46","title":"Kannabiszfarmot és marihuánasulit nyit Mike Tyson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP szerint politikai támadás érte a kezdeményezést.","shortLead":"Az MSZP szerint politikai támadás érte a kezdeményezést.","id":"20180102_3as_metro_akadalymentesites_nepszavazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d74a4a-e07f-42ff-a554-7f1035fe4246","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_3as_metro_akadalymentesites_nepszavazas","timestamp":"2018. január. 02. 17:42","title":"3-as metró: valaki megtorpedózta az akadálymentesítésről szóló népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554adefa-cf70-4325-b49a-44e90e489ca4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A volt amerikai elnök hagyományosan év végén megosztja kedvenc zenéit az adott évből. Ezúttal is elég színes és erős listát rakott össze Jay-Z-vel vagy a The National dalaival.","shortLead":"A volt amerikai elnök hagyományosan év végén megosztja kedvenc zenéit az adott évből. Ezúttal is elég színes és erős...","id":"20180102_Obama_iden_is_osszegyujtotte_kedvenc_zeneit_az_elmult_evbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554adefa-cf70-4325-b49a-44e90e489ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d43eeb-119f-4e04-94b2-233a825269f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_Obama_iden_is_osszegyujtotte_kedvenc_zeneit_az_elmult_evbol","timestamp":"2018. január. 02. 08:58","title":"Obama idén is összegyűjtötte kedvenc zenéit az elmúlt évből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f73e3ab-a6b9-4885-b0e0-473e973fc4fe","c_author":"Dubrovszki Dániel","category":"kultura","description":"Vannak műfajok, amelyek jól jártak az internetkorszak fogyasztási szokásaival, de a szépirodalom egészen biztosan nem tartozik ezek közé. Ezért is nagy meglepetés, hogy 2017 egyik legtöbbet osztott és vitatott internetes tartalma egy semmiből feltűnő írónő viszonylag hosszú novellája lett.","shortLead":"Vannak műfajok, amelyek jól jártak az internetkorszak fogyasztási szokásaival, de a szépirodalom egészen biztosan nem...","id":"20180102_szenzacio_a_novella_ami_szembeforditotta_a_noket_es_a_ferfiakat_Cat_Person_Kristen_Roupenian","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f73e3ab-a6b9-4885-b0e0-473e973fc4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64857c09-4b67-4dae-b93a-b412b8127646","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_szenzacio_a_novella_ami_szembeforditotta_a_noket_es_a_ferfiakat_Cat_Person_Kristen_Roupenian","timestamp":"2018. január. 02. 17:00","title":"2017 egyik szenzációja lett a novella, amely szembefordította a nőket és a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]