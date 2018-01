[{"available":true,"c_guid":"cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly társadalmi feszültségeket lát Magyarországon az MSZP új kampánystratégája. Heiko Kretschmer szerint Orbánék pozíciója labilisabb, mint amilyennek a számok mutatják.","shortLead":"Komoly társadalmi feszültségeket lát Magyarországon az MSZP új kampánystratégája. Heiko Kretschmer szerint Orbánék...","id":"20180104_Nemet_kampanygurut_igazolt_az_MSZP_aki_szerint_nagyon_valtozhat_a_helyzet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6265edf-7687-4bd2-8e32-06a679eea429","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Nemet_kampanygurut_igazolt_az_MSZP_aki_szerint_nagyon_valtozhat_a_helyzet","timestamp":"2018. január. 04. 10:38","title":"Német kampánygurut igazolt az MSZP, aki szerint nagyot változhat még a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83437-d874-4a42-94ca-328df6c50231","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"68 dollárba kerül egy hordó Brent típusú nyersolaj a tőzsdén Szingapúrban, ahol két és fél éve nem jegyeztek ilyen magas árat. Akkor indult meg az olajár lefelé, és a világméretű rezsicsökkenés kedvezően befolyásolta a fogyasztó országok gazdaságát.","shortLead":"68 dollárba kerül egy hordó Brent típusú nyersolaj a tőzsdén Szingapúrban, ahol két és fél éve nem jegyeztek ilyen...","id":"20180104_Az_irani_zavargasok_miatt_megugrott_a_koolaj_ara_de_hol_all_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a83437-d874-4a42-94ca-328df6c50231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29be706-34f6-4b01-9907-db1bf1e7bd7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180104_Az_irani_zavargasok_miatt_megugrott_a_koolaj_ara_de_hol_all_meg","timestamp":"2018. január. 04. 17:06","title":"Az iráni zavargások miatt megugrott a kőolaj ára, de hol áll meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f66dba1-4037-4024-a7af-35ad16b12f5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábbi ígéretének megfelelően a Samsung bemutatta új lapkakészletét, némi bepillantást adva abba, mit várhatunk majd az új csúcsmobilban.","shortLead":"Korábbi ígéretének megfelelően a Samsung bemutatta új lapkakészletét, némi bepillantást adva abba, mit várhatunk majd...","id":"20180104_megjelent_a_samsung_exynos9_series9810_csucsprocesszor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f66dba1-4037-4024-a7af-35ad16b12f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3552f8e0-a977-455d-9ec2-d3eb2fe63e76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180104_megjelent_a_samsung_exynos9_series9810_csucsprocesszor","timestamp":"2018. január. 04. 13:00","title":"Itt a Samsung új csúcsprocesszora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0d3bc-257e-45f2-9ce2-1ac9ae8be7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alberto Fujimorit az emberi jogok megsértése és korrupció miatt ítélték korábban letöltendő börtönre, nemrég azonban elnöki kegyelmet kapott. Hiába szabad ember újra, a politikába nem akar visszatérni.","shortLead":"Alberto Fujimorit az emberi jogok megsértése és korrupció miatt ítélték korábban letöltendő börtönre, nemrég azonban...","id":"20180105_gyogyithatatlan_beteg_a_volt_perui_elnok_kiengedtek_a_bortonbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d0d3bc-257e-45f2-9ce2-1ac9ae8be7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09207b70-6274-49fb-b547-d36976743490","keywords":null,"link":"/vilag/20180105_gyogyithatatlan_beteg_a_volt_perui_elnok_kiengedtek_a_bortonbol","timestamp":"2018. január. 05. 14:26","title":"Gyógyíthatatlan beteg a volt perui elnök, kiengedték a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Példás gyorsasággal reagált a szinte mindegyik otthoni és munkahelyi számítógépet érintő, nemrég felfedezett processzorgyártási hibára a Microsoft. Minden támogatott Windows-verzióban lezárják a biztonsági rést. A rossz hír, hogy amelyik gép megkapja a frissítést, az utána lassabb lesz. Ezt meg fogja érezni.","shortLead":"Példás gyorsasággal reagált a szinte mindegyik otthoni és munkahelyi számítógépet érintő, nemrég felfedezett...","id":"20180104_intel_processzor_hiba_microsoft_windows_frissites_szoftverfrissites_hibajavitas_miert_lassu_a_gepem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f7bf01-c898-49b9-8860-4917482dd82d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180104_intel_processzor_hiba_microsoft_windows_frissites_szoftverfrissites_hibajavitas_miert_lassu_a_gepem","timestamp":"2018. január. 04. 08:03","title":"Vészfrissítést adtak ki a Windowshoz: minden számítógépre települ és sajnos mindet le is fogja lassítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf0bf9b-6d32-4e86-acc5-71eb71eab261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a tapasztalt állatmentőket is megrázta a látvány, ami egy újpesti lakásban fogadta őket: gazdája már oszlásnak indult holttestéhez bújva találtak egy kutyát. Az állat hetek óta így élt, borzalmas állapotban volt, de még akkor sem akart tágítani tulajdonosa mellől, mikor a rendőrség feltörte a lakást és riasztotta hozzá az állatvédőket.","shortLead":"Még a tapasztalt állatmentőket is megrázta a látvány, ami egy újpesti lakásban fogadta őket: gazdája már oszlásnak...","id":"20180104_18_Nem_akart_tagitani_gazdija_tobb_hetes_holttestetol_a_kutya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf0bf9b-6d32-4e86-acc5-71eb71eab261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7503156-ce3d-4612-9d0f-f9121efe620b","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_18_Nem_akart_tagitani_gazdija_tobb_hetes_holttestetol_a_kutya","timestamp":"2018. január. 04. 09:32","title":"18+: Több hétig élt gazdija holttestéhez bújva egy kutya Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hazugságokról és hamis állításokról ír hivatalos Twitter-oldalán az USA elnöke. A könyv éjféli debütálásakor rengetegen álltak sorba Washingtonban. ","shortLead":"Hazugságokról és hamis állításokról ír hivatalos Twitter-oldalán az USA elnöke. A könyv éjféli debütálásakor rengetegen...","id":"20180105_donald_trump_fire_and_fury_botrany_konyv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7c303-56c2-4fc8-b2d3-4421e5baddb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180105_donald_trump_fire_and_fury_botrany_konyv","timestamp":"2018. január. 05. 16:12","title":"\"Tele van hazugságokkal\" – Trump őrjöng a róla szóló botránykönyv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc835ad-7fe9-4cb6-8403-638907448dc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A könyv a jövő héten jön csak ki, de már most vezeti az Amazon listáját. ","shortLead":"A könyv a jövő héten jön csak ki, de már most vezeti az Amazon listáját. ","id":"20180104_Mar_most_bestseller_a_Trumprol_szolo_botranykonyv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc835ad-7fe9-4cb6-8403-638907448dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f07c3-9010-467f-bd5e-5be63f443551","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180104_Mar_most_bestseller_a_Trumprol_szolo_botranykonyv","timestamp":"2018. január. 04. 16:26","title":"Meg sem jelent, de már bestseller a Trumpról szóló botránykönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]