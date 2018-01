[{"available":true,"c_guid":"5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"75 év alatt minden britnek volt alkalma látni egy műsorát.\r

\r

","shortLead":"75 év alatt minden britnek volt alkalma látni egy műsorát.\r

\r

","id":"20180103_A_91_eves_David_Attenborough_szerint_meg_minden_oke_2018ban_is_dolgozik_ahogy_a_csovon_kifer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f77f35-67fe-4d7a-9672-c92346f3c270","keywords":null,"link":"/kultura/20180103_A_91_eves_David_Attenborough_szerint_meg_minden_oke_2018ban_is_dolgozik_ahogy_a_csovon_kifer","timestamp":"2018. január. 03. 20:05","title":"A 91 éves David Attenborough szerint még minden oké, 2018-ban is dolgozik, ahogy a csövön kifér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a9a196-661f-492d-acc3-910169c49163","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A több mint 5,5 milliárdos kormányzati támogatásból új tömböt építenek, felújítanak épületeket és új eszközöket is vásárolnának.","shortLead":"A több mint 5,5 milliárdos kormányzati támogatásból új tömböt építenek, felújítanak épületeket és új eszközöket is...","id":"20180105_retvari_milliardokat_igert_a_vaci_korhaznak_a_dolgozok_ertekezleten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a9a196-661f-492d-acc3-910169c49163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510de17b-bf85-4406-8dd0-1adfe298c134","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_retvari_milliardokat_igert_a_vaci_korhaznak_a_dolgozok_ertekezleten","timestamp":"2018. január. 05. 14:06","title":"Rétvári milliárdokat ígért a váci kórháznak a dolgozók értekezletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormány lebeszélné róla, és a beígért konferencián nem is lesz ott, Schmidt Mária nem mondott le Milo Yiannopoulos Magyarországra hozataláról: külön programként érkezik hozzánk.\r

\r

","shortLead":"Bár a kormány lebeszélné róla, és a beígért konferencián nem is lesz ott, Schmidt Mária nem mondott le Milo...","id":"20180103_Index_Schmidt_Maria_idehozza_a_szelsojobbos_botranyhost_ha_torik_ha_szakad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4181ebcd-acce-421f-ba53-668e29b449fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Index_Schmidt_Maria_idehozza_a_szelsojobbos_botranyhost_ha_torik_ha_szakad","timestamp":"2018. január. 03. 18:21","title":"Index: Schmidt Mária idehozza a szélsőjobbos botrányhőst, ha törik, ha szakad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed3dd67-8b98-4b75-b597-cd82485bc4aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két, főleg kiskorúakból álló társaságra is rátámadtak. Két fiatalt úgy megvertek, hogy súlyos sérüléseket szenvedtek.","shortLead":"Két, főleg kiskorúakból álló társaságra is rátámadtak. Két fiatalt úgy megvertek, hogy súlyos sérüléseket szenvedtek.","id":"20180104_csoportos_rablas_margit_sziget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ed3dd67-8b98-4b75-b597-cd82485bc4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a242d0-a093-4fb8-8453-50eaf7d61efa","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_csoportos_rablas_margit_sziget","timestamp":"2018. január. 04. 10:40","title":"15 évesek ütöttek és raboltak a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Cate Blanchett komoly feladatot kapott: a kétszeres Oscar-díjas színésznő a május 8. és 19. között zajló 71. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál Arany Pálma-díjáról döntő grémiumot vezeti majd. A tavalyi mustrán a spanyol rendező, Pedro Almodóvar vállalta a zsűrielnökséget.","shortLead":"Cate Blanchett komoly feladatot kapott: a kétszeres Oscar-díjas színésznő a május 8. és 19. között zajló 71. Cannes-i...","id":"20180104_Bejelentettek_hogy_ki_lesz_a_cannesi_zsuri_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e005ba9-2406-446a-ad58-79295ad2cad2","keywords":null,"link":"/kultura/20180104_Bejelentettek_hogy_ki_lesz_a_cannesi_zsuri_elnoke","timestamp":"2018. január. 04. 11:52","title":"Bejelentették, hogy ki lesz a cannes-i zsűri elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d0606c-13c5-4e47-b4ec-93b0d23e5686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG egy asztalhoz ültette a főváros három egykori főépítészét, hogy összevessék tapasztalatait a kormányzati ötletrohamokról, a túlszabályozásról, az építészeti hulladékról és az erőtlenül alkudozó önkormányzatokról. Az interjút az e heti számban olvashatják.","shortLead":"A HVG egy asztalhoz ültette a főváros három egykori főépítészét, hogy összevessék tapasztalatait a kormányzati...","id":"20180104_Schneller_finta_beleznay_foepitesz_interju","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d0606c-13c5-4e47-b4ec-93b0d23e5686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a761459-0998-4778-9d97-0ad8ea2050c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Schneller_finta_beleznay_foepitesz_interju","timestamp":"2018. január. 04. 19:07","title":"Schneller: Olykor különböző lobbisták ötletrohamai diktálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fellövés helyétől alig 40 kilométerre csapódott be a rakéta, mezőgazdasági és ipari épületeket pusztított el.","shortLead":"A fellövés helyétől alig 40 kilométerre csapódott be a rakéta, mezőgazdasági és ipari épületeket pusztított el.","id":"20180104_eszak_korea_raketateszt_talalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742554ff-3d3e-4fe1-9e19-fab17d832c9b","keywords":null,"link":"/vilag/20180104_eszak_korea_raketateszt_talalat","timestamp":"2018. január. 04. 13:46","title":"Saját magát találta el egy rakétával Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73bc6fb-157c-48dc-bb09-17dc89b8e783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce-okat általában nem szokás tuningolni, de azért akad néhány extrém kivétel. Mutatjuk, mire gondolunk.","shortLead":"A Rolls-Royce-okat általában nem szokás tuningolni, de azért akad néhány extrém kivétel. Mutatjuk, mire gondolunk.","id":"20180104_bud_spencerek_speci_luxusautoja_semmi_ehhez_a_rollsroycehoz_kepest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c73bc6fb-157c-48dc-bb09-17dc89b8e783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e70e37-4979-4fec-9741-a3ab9c850e52","keywords":null,"link":"/cegauto/20180104_bud_spencerek_speci_luxusautoja_semmi_ehhez_a_rollsroycehoz_kepest","timestamp":"2018. január. 04. 13:28","title":"Bud Spencerék spéci luxusautója semmi ehhez a Rolls-Royce-hoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]