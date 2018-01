A 444.hu szerdán írt arról, hogy a Kuruc.info Holokamu rovatának volt szerzője szerepel Mészáros Lőrinc csatornáján, az Echo Tv-ben, vezet blogot a kormányközeli Pesti Srácokon és ír a Magyar Időknek.

A 444 felidézte egyebek mellett, hogy a mostanra Fidesz-rajongóvá vált Varga-Bíró a korábban Isten áldását kérte a Kuruc.infóra, emellett írt és előadott holokauszttagadó, Zyklon-B-t emlegető dalt is.

A cikk után Varga-Bíró hosszú Facebook-posztban magyarázta korábbi viselkedését, a lap azonban újabb cikkében jelezte: indoklásában sok minden nem stimmel. Például az, amit a dal szövegéről írt.

Erre Varga-Bíró a pesti srácokos blogján újabb bejegyzéssel reagált, amelyben elismerte: többször hazudott. Majd bocsánatot kért mindenkitől.

"Ezúton bocsánatot kérek mindazon kollégáimtól, akiket múltammal kapcsolatosan bármi is váratlanul ért, s azt magukra nézve sértőnek találják. Bocsánatot kérek továbbá azon zsidó polgártársaimtól, akik régebbi kijelentéseim okán sértve és megbántva érezhetik magukat. Mondanám, hogy máshogyan gondolom már, de itt most nem az a lényeg, hogy most mit gondolok, hanem hogy régebben mit gondoltam. Bocsánatot kérek mindenkitől, aki nem olyannak gondolt engem, mint amilyen vagyok. Esendő emberként gyakran hibázom. Gondolkodó emberként gyakran konfrontálódom még saját magammal is. Hívő emberként pedig arcon tudnám magam sújtani némely emberi gyarlóságomért. Valóban és ténylegesen sajnálom, hogy számos embernek csalódást okoztam. Tettemre nincs mentség, a felelősséget vállalom" – írta Varga-Bíró a búcsúposztjában.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség által működtetett Tett és Védelem Alapítvány csütörtökön nyílt levélben fordult az Echo Tv vezetőjéhez az ügyben, azt javasolva, hogy a jövőben tartózkodjanak Varga-Bíró Tamás bármilyen formában való szerepeltetésétől.

Varga-Bíró Tamás korábban a Jobbik-rendezvényeken is szerepelt vállalt, 2011-ben azonban szakított a párttal. A Lánchíd Rádió úgy tudja, többek között azért, mert a férfi megnyilvánulásai már a nemzeti-radikális párton belül is túlságosan szélsőségesnek számítottak.