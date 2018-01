[{"available":true,"c_guid":"c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint bárki más, természetesen a techvilág sztárjai is tesznek valamilyen fogadalmat szilveszter éjjelén, ám a Facebook-vezér most különös kihívásra vállalkozott.","shortLead":"Mint bárki más, természetesen a techvilág sztárjai is tesznek valamilyen fogadalmat szilveszter éjjelén, ám...","id":"20180105_mark_zuckerberg_ujevi_fogadalom_facebook","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edae64a3-c498-4037-9326-51fe8428ff15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180105_mark_zuckerberg_ujevi_fogadalom_facebook","timestamp":"2018. január. 05. 08:03","title":"Ön is jól jár, ha Mark Zuckerberg tényleg megvalósítja újévi fogadalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c998785-f667-4390-bd3a-94a5262c6ea0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BBC összeállításában a látvány önmagért beszél.","shortLead":"A BBC összeállításában a látvány önmagért beszél.","id":"20180106_Elfujta_a_szel__eszmeletlen_felvetelek_az_amerikai_iteletidorol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c998785-f667-4390-bd3a-94a5262c6ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c25f150-5e9a-4aca-8a11-d30534bb657d","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Elfujta_a_szel__eszmeletlen_felvetelek_az_amerikai_iteletidorol","timestamp":"2018. január. 06. 09:13","title":"Elfújta a szél - eszméletlen felvételek az amerikai ítéletidőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc21981-672b-461c-b0be-ebf6898b10ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180106_Vilaghiru_lett_Zsazsa_a_halott_gazdaja_mellett_talalt_pesti_kiskutya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc21981-672b-461c-b0be-ebf6898b10ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfee5f27-b208-42b7-9723-1c282ed5ac29","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Vilaghiru_lett_Zsazsa_a_halott_gazdaja_mellett_talalt_pesti_kiskutya","timestamp":"2018. január. 06. 09:47","title":"Világhírű lett Zsazsa, a halott gazdája mellett talált pesti kiskutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392db545-a481-4129-9454-cdc3c1c04f1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte pillanatok alatt elterjedt a neten (vírussá vált) egy animojis Twitter-üzenet, amelyet egy köhögős anyuka küldött.","shortLead":"Szinte pillanatok alatt elterjedt a neten (vírussá vált) egy animojis Twitter-üzenet, amelyet egy köhögős anyuka...","id":"20180106_virusos_twitter_video_kohogo_animoji","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=392db545-a481-4129-9454-cdc3c1c04f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499b6b4-2520-4e62-9549-be752b1f986a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180106_virusos_twitter_video_kohogo_animoji","timestamp":"2018. január. 06. 13:00","title":"Ilyen az, ha köhögni kezdenek az animojik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f0cd5-364d-4c43-88a4-3c3e5f33bbfd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Három déli államban évtizedek óta nem látott hóesés van. 