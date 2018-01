[{"available":true,"c_guid":"f3df9484-3360-41fe-a2c2-b9df18140322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták azt a 34 éves, perkátai férfit, aki a gyanú szerint megszúrta édesanyját.","shortLead":"A rendőrök elfogták azt a 34 éves, perkátai férfit, aki a gyanú szerint megszúrta édesanyját.","id":"20180106_Kessel_olte_meg_edesanyjat_egy_fiatalember","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3df9484-3360-41fe-a2c2-b9df18140322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c442764-fb92-4a80-8399-e7f4458129cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Kessel_olte_meg_edesanyjat_egy_fiatalember","timestamp":"2018. január. 06. 17:54","title":"Késsel ölte meg édesanyját egy fiatalember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért nem kell messzire menni a megfejtésért. ","shortLead":"Azért nem kell messzire menni a megfejtésért. ","id":"20180105_Meglepetes_Nem_Meszaros_Lorinc_nyerte_a_legtobb_kozbeszerzest_tavaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fb393d-6c0e-4961-a3f5-5df7430f9197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Meglepetes_Nem_Meszaros_Lorinc_nyerte_a_legtobb_kozbeszerzest_tavaly","timestamp":"2018. január. 05. 12:42","title":"Meglepetés! Nem Mészáros Lőrinc nyerte a legtöbb közbeszerzést tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047d03ab-7d8a-4075-bcc9-ac75884a021b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az AP hírügynökség tudósítása szerint 88 éves korában meghalt a Toyota MotorCorp. korábbi elnöke, akinek köszönhető, hogy a cég a világ legnagyobb autógyártóinak egyike legyen.","shortLead":"Az AP hírügynökség tudósítása szerint 88 éves korában meghalt a Toyota MotorCorp. korábbi elnöke, akinek köszönhető...","id":"20180106_Meghalt_Toyoda_aki_naggya_tette_a_Toyotat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=047d03ab-7d8a-4075-bcc9-ac75884a021b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1750da30-4417-4c69-9a66-5af610c3804b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180106_Meghalt_Toyoda_aki_naggya_tette_a_Toyotat","timestamp":"2018. január. 06. 21:01","title":"Meghalt Toyoda, aki naggyá tette a Toyotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea2d05-62e1-4e10-a350-0d2cfd7cc5f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikában forgat Lilu, a teljes stáb a hó fogságába esett.","shortLead":"Amerikában forgat Lilu, a teljes stáb a hó fogságába esett.","id":"20180105_A_New_Yorki_autopalyan_rekedt_Lilu_az_iteletido_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea2d05-62e1-4e10-a350-0d2cfd7cc5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c2f318-1dd1-4b54-a417-baaa23f0b961","keywords":null,"link":"/elet/20180105_A_New_Yorki_autopalyan_rekedt_Lilu_az_iteletido_miatt","timestamp":"2018. január. 05. 09:12","title":"A New York-i autópályán rekedt Lilu az ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém helyett Budapestre ment a levél, de azért eljutott Simicskához.","shortLead":"Veszprém helyett Budapestre ment a levél, de azért eljutott Simicskához.","id":"20180105_Simicskatol_is_penzt_kert_Orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6e0a17-1498-4b79-9924-8615fe90dc76","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Simicskatol_is_penzt_kert_Orban","timestamp":"2018. január. 05. 08:46","title":"Simicskától is pénzt kért Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dbaf58-1949-407e-bbea-a78868be257e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy meglepetés érhette volna azt, aki a hurkos ember érkezése előtt ráül a WC-re egy farm házának fürdőszobájában. A lefolyóból hívatlan vendég kukucskált ki ugyanis. ","shortLead":"Nagy meglepetés érhette volna azt, aki a hurkos ember érkezése előtt ráül a WC-re egy farm házának fürdőszobájában...","id":"20180105_ujabb_kigyos_remalom_ezuttal_egy_furdoszobaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36dbaf58-1949-407e-bbea-a78868be257e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6291ce8e-f234-43db-aab3-cbb6e86289db","keywords":null,"link":"/elet/20180105_ujabb_kigyos_remalom_ezuttal_egy_furdoszobaban","timestamp":"2018. január. 05. 10:02","title":"Újabb kígyós rémálom, ezúttal egy fürdőszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b54387-bedb-4f3f-9eab-95f16f6eb014","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem esztétikus és szakszerű, hanem olcsó és átmeneti megoldást alkalmaztak a megyeszékhelyen. ","shortLead":"Nem esztétikus és szakszerű, hanem olcsó és átmeneti megoldást alkalmaztak a megyeszékhelyen. ","id":"20180105_a_nap_fotoja_aszfalttal_katyuztak_a_terkovet_veszpremben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b54387-bedb-4f3f-9eab-95f16f6eb014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aa188f-d437-40b3-b588-d55077836174","keywords":null,"link":"/cegauto/20180105_a_nap_fotoja_aszfalttal_katyuztak_a_terkovet_veszpremben","timestamp":"2018. január. 05. 06:41","title":"A nap fotója: Aszfalttal kátyúzták a térkövet Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809fdb51-423d-406a-a409-d2f9420ad43e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kasza Tibi és Rubint Réka után Dukai Regina posztjait is megvizsgálta a Gazdasági Versenyhivatal.","shortLead":"Kasza Tibi és Rubint Réka után Dukai Regina posztjait is megvizsgálta a Gazdasági Versenyhivatal.","id":"20180105_Dukai_Reginanak_valtoztatnia_kell_a_posztolasi_szokasain","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=809fdb51-423d-406a-a409-d2f9420ad43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89bb589-0bb6-4f13-8f63-42b8ca9a62b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Dukai_Reginanak_valtoztatnia_kell_a_posztolasi_szokasain","timestamp":"2018. január. 05. 12:02","title":"GVH: Dukai Reginának változtatnia kell a posztolási szokásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]