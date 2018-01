[{"available":true,"c_guid":"1ff39b8f-6b0e-45b1-af59-4b5bff54db36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olajvállalatok állítanak elő olyan, a műanyag palackok gyártásához szükséges vegyületeket, mint például az etilén. A palackok legnagyobb felhasználói pedig az üdítőitalgyártók, akik viszont mostanában a bioműanyagok felé kacsingatnak.","shortLead":"Az olajvállalatok állítanak elő olyan, a műanyag palackok gyártásához szükséges vegyületeket, mint például az etilén...","id":"20180105_Igy_nyirja_ki_a_CocaCola_az_olajipart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff39b8f-6b0e-45b1-af59-4b5bff54db36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf69cd9-43f7-46fe-b6ba-0734f28c1768","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Igy_nyirja_ki_a_CocaCola_az_olajipart","timestamp":"2018. január. 05. 11:06","title":"Így nyírja ki a Coca-Cola az olajipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de71416-f98f-4e58-81ae-aaf2810b70ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmi más nem történt, csak annyi, hogy a Smells Like Teen Spirit bizonyos akkordjait áttették mollból dúrba.","shortLead":"Semmi más nem történt, csak annyi, hogy a Smells Like Teen Spirit bizonyos akkordjait áttették mollból dúrba.","id":"20180105_Nirvana_Smells_Like_Teen_Spirit_moll_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de71416-f98f-4e58-81ae-aaf2810b70ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4722c4ce-a4af-4513-b3bf-d6f4bdd7ebad","keywords":null,"link":"/kultura/20180105_Nirvana_Smells_Like_Teen_Spirit_moll_video","timestamp":"2018. január. 05. 15:56","title":"Csak néhány akkord cseréje és máris vidám nyári slágernek hat a Nirvana legismertebb dala - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért nem kell messzire menni a megfejtésért. ","shortLead":"Azért nem kell messzire menni a megfejtésért. ","id":"20180105_Meglepetes_Nem_Meszaros_Lorinc_nyerte_a_legtobb_kozbeszerzest_tavaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fb393d-6c0e-4961-a3f5-5df7430f9197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Meglepetes_Nem_Meszaros_Lorinc_nyerte_a_legtobb_kozbeszerzest_tavaly","timestamp":"2018. január. 05. 12:42","title":"Meglepetés! Nem Mészáros Lőrinc nyerte a legtöbb közbeszerzést tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a98d6e-ed45-4f0a-9182-69d879f9a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 5154 fő befogadására alkalmas létesítmény igény szerint bővíthető lesz.","shortLead":"Az 5154 fő befogadására alkalmas létesítmény igény szerint bővíthető lesz.","id":"20180105_uj_vasas_stadion","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a98d6e-ed45-4f0a-9182-69d879f9a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29514da7-732c-4b6b-a130-fe8c4862ba75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_uj_vasas_stadion","timestamp":"2018. január. 05. 14:39","title":"Épül-szépül a Vasas új, hétmilliárdos stadionja – fotókon mutatjuk a munkálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"E-személyi igazolványt kapnak az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók, annyi idő lesz bejelenteni őket, mintha PayPass-szal fizetnénk.","shortLead":"E-személyi igazolványt kapnak az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók, annyi idő lesz bejelenteni őket, mintha...","id":"20180105_Egy_pittyentes_online_es_maris_tettre_kesz_az_idenymunkas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9d325-b4eb-4ed5-96b6-8ef52e036dc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Egy_pittyentes_online_es_maris_tettre_kesz_az_idenymunkas","timestamp":"2018. január. 05. 11:59","title":"Egy pittyentés online, és máris tettre kész az idénymunkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak stábja beszélt, de most akkora a botrány, hogy ő is megszólalt.","shortLead":"Eddig csak stábja beszélt, de most akkora a botrány, hogy ő is megszólalt.","id":"20180106_Zokogni_kezdett_Melania_Trump_miutan_ferje_elnok_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aeb534f-6312-4c4c-be17-e13d1cc7dccf","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Zokogni_kezdett_Melania_Trump_miutan_ferje_elnok_lett","timestamp":"2018. január. 06. 09:44","title":"Tillerson külügyminiszter személyesen magyarázkodik a Trump-könyv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba55b802-57f0-43c1-ba5e-6b0a1277cf3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2018-ban az egészségügyben még több forrásra, még több kórházfejlesztésre és újabb béremelésekre lehet számítani - mondta Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár az MTI-nek. ","shortLead":"2018-ban az egészségügyben még több forrásra, még több kórházfejlesztésre és újabb béremelésekre lehet számítani...","id":"20180106_Iden_is_penzt_iger_a_kormany_az_egeszsegugybe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba55b802-57f0-43c1-ba5e-6b0a1277cf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173009c-9f60-49f6-860f-b318f382d20c","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Iden_is_penzt_iger_a_kormany_az_egeszsegugybe","timestamp":"2018. január. 06. 08:46","title":"Idén is pénzt ígér a kormány az egészségügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme, az évek óta tartó Fidesz-propaganda hatása. Akit nem ismernek helyben, azt rögtön menekülteknek nézik és kész a baj.","shortLead":"Íme, az évek óta tartó Fidesz-propaganda hatása. Akit nem ismernek helyben, azt rögtön menekülteknek nézik és kész...","id":"20180106_Menekulteknek_neztek_a_turistakat_rendort_hivtak_a_helyiek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc134b4-2298-49d2-917e-2138066a7b48","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Menekulteknek_neztek_a_turistakat_rendort_hivtak_a_helyiek","timestamp":"2018. január. 06. 14:49","title":"Menekülteknek nézték a turistákat, rendőrt hívtak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]