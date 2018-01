[{"available":true,"c_guid":"dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült Donald Trump amerikai elnöknek betiltatnia a róla szóló könyvet, ami ráadásul a tervezettnél előbb jelenik meg.","shortLead":"Nem sikerült Donald Trump amerikai elnöknek betiltatnia a róla szóló könyvet, ami ráadásul a tervezettnél előbb jelenik...","id":"20180105_Trump_nem_tudta_megakadalyozni_hogy_a_vilag_a_kinos_ugyein_csamcsogjon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a49ba6-00cf-4a27-80cf-28c044fdfab7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Trump_nem_tudta_megakadalyozni_hogy_a_vilag_a_kinos_ugyein_csamcsogjon","timestamp":"2018. január. 05. 05:27","title":"Trump nem tudta megakadályozni, hogy a világ a kínos ügyein csámcsogjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e3cc8e-5b04-4141-9dcd-ce27280ef602","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Trump korábban azt írta a Twitteren, hogy az Egyesült Államok az elmúlt 15 évben bolond módjára adott több milliárd dollár segélyt Pakisztánnak, és cserében csak hazugságokat kapott.","shortLead":"Trump korábban azt írta a Twitteren, hogy az Egyesült Államok az elmúlt 15 évben bolond módjára adott több milliárd...","id":"20180105_irannak_es_pakisztannak_is_adott_egy_sallert_trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e3cc8e-5b04-4141-9dcd-ce27280ef602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab58007-eea6-47dc-97ab-2ac4683b9649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_irannak_es_pakisztannak_is_adott_egy_sallert_trump","timestamp":"2018. január. 05. 07:29","title":"Iránnak és Pakisztánnak is adott egy sallert Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hallgatni arany?","shortLead":"Hallgatni arany?","id":"20180105_Olyat_mondott_a_Csiki_Sor_tulaja_hogy_senki_sem_meri_kommentalni__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdcfda6-ce77-466f-a515-43625fe9e86a","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Olyat_mondott_a_Csiki_Sor_tulaja_hogy_senki_sem_meri_kommentalni__video","timestamp":"2018. január. 05. 19:22","title":"Olyat mondott a Csíki Sör tulaja, hogy senki sem meri kommentálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnökségi tagja, Ungár Péter azt mondta, abszurd lenne kifizetni a büntetést.","shortLead":"A párt elnökségi tagja, Ungár Péter azt mondta, abszurd lenne kifizetni a büntetést.","id":"20180106_Az_LMP_nem_fizeti_be_az_Allami_Szamvevoszek_bunteteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275f87c-2bdf-41b7-882a-09dd7497f2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Az_LMP_nem_fizeti_be_az_Allami_Szamvevoszek_bunteteset","timestamp":"2018. január. 06. 08:24","title":"Az LMP nem fizeti be az Állami Számvevőszék büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt szerint gyanús, honnan tudta az Állami Számvevőszék, hogy ki párttag, és ki nem. Az adatvédelmi hatóság elnöke vizsgálja az ügyet, az ÁSZ szerint ők minden szabályt betartottak.","shortLead":"Az Együtt szerint gyanús, honnan tudta az Állami Számvevőszék, hogy ki párttag, és ki nem. Az adatvédelmi hatóság...","id":"20180105_Visszaszolt_az_ASZ_senki_ne_ragalmazza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be68d5b5-c5fd-41e2-b0d8-2b25b90524f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Visszaszolt_az_ASZ_senki_ne_ragalmazza","timestamp":"2018. január. 05. 10:55","title":"Visszaszólt az ÁSZ: senki ne rágalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b76941-9089-42e8-a83b-537401f79857","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tréfa természetesen nem kizárólag önmagáért való: a szimfonikus együttes a Jurassic Park zenéjét adja elő.","shortLead":"A tréfa természetesen nem kizárólag önmagáért való: a szimfonikus együttes a Jurassic Park zenéjét adja elő.","id":"20180105_T_Rex_Jurassic_Park_szimfonikus_zenekar_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b76941-9089-42e8-a83b-537401f79857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53660510-f4e5-420e-90bb-2bcf8c0e2c9f","keywords":null,"link":"/elet/20180105_T_Rex_Jurassic_Park_szimfonikus_zenekar_video","timestamp":"2018. január. 05. 17:13","title":"Nem jellemző, de van olyan, hogy egy T-Rex vezényel egy szimfonikus zenekart – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ae961d-82ad-47ae-b068-ff2114b24b3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig három esetről tudni.","shortLead":"Eddig három esetről tudni.","id":"20180105_Halottaknak_is_kuldozget_levelet_Orban_Viktor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ae961d-82ad-47ae-b068-ff2114b24b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40b3cc8-b297-4836-ba22-c4bedc6eda99","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Halottaknak_is_kuldozget_levelet_Orban_Viktor","timestamp":"2018. január. 05. 11:23","title":"Halottaknak is küldözget levelet Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029a67d4-dfa9-407e-abfe-ab7b42de08f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Apple elismerte, hogy minden Mac számítógép és iOS-eszköz, mint az iPhone és az iPad, komoly biztonsági réssel rendelkezik. A cég tájékoztatása szerint már kiadtak néhány frissítést a probléma elhárítására.","shortLead":"Az Apple elismerte, hogy minden Mac számítógép és iOS-eszköz, mint az iPhone és az iPad, komoly biztonsági réssel...","id":"20180105_Azonnal_frissitsen_ha_iPhoneja_vagy_iPadje_van__az_Apple_beismerte_a_sebezhetoseguket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=029a67d4-dfa9-407e-abfe-ab7b42de08f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb9eb97-d8de-482a-a0fc-b178cc37ebfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Azonnal_frissitsen_ha_iPhoneja_vagy_iPadje_van__az_Apple_beismerte_a_sebezhetoseguket","timestamp":"2018. január. 05. 10:31","title":"Azonnal frissítsen, ha iPhone-ja vagy iPad-je van – az Apple beismerte a sebezhetőségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]