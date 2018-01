[{"available":true,"c_guid":"6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5","c_author":"","category":"itthon","description":"A Szent Korona egykori hazahozatalát is meghálálta az Orbán-kormány azzal, hogy most egy értékes ingatlant juttatott a baptistáknak. Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós azt mondta, bár nem tudjuk, kik voltak azok a kommunisták, akik ebben akarva vagy akaratlanul közreműködtek, de nagy szolgálatot tettek.","shortLead":"A Szent Korona egykori hazahozatalát is meghálálta az Orbán-kormány azzal, hogy most egy értékes ingatlant juttatott...","id":"20180106_Az_allamtitkar_kommunistakrol_akik_Isten_neveben_szolgalatot_tettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2853cd68-419f-4789-b7ea-ee8f5642fd0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Az_allamtitkar_kommunistakrol_akik_Isten_neveben_szolgalatot_tettek","timestamp":"2018. január. 06. 16:40","title":"Az államtitkár a kommunistákról szólt, akik Isten nevében szolgálatot tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d686cf53-9323-4297-8622-343e9f8e6bd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai rendőrség az interneten kért segítséget az elkövető beazonosításához.","shortLead":"A kanadai rendőrség az interneten kért segítséget az elkövető beazonosításához.","id":"20180107_porsche_gyujtogatas_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d686cf53-9323-4297-8622-343e9f8e6bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a29ffc-4c63-49af-ad28-60f2d0ab7e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180107_porsche_gyujtogatas_video","timestamp":"2018. január. 07. 10:46","title":"Amíg a család aludt, valaki felgyújtotta a Porschéjukat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09692767-e000-41c1-86c0-3ba32902a8c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zárolt állapotból történő véletlenszerű felébredésről panaszkodik jó néhány Galaxy S8-tulajdonos a Samsung hivatalos közösségi oldalán és a redditen.","shortLead":"Zárolt állapotból történő véletlenszerű felébredésről panaszkodik jó néhány Galaxy S8-tulajdonos a Samsung hivatalos...","id":"20180105_kijelzo_veletlenszeru_felebredese_a_samsung_galaxys8_nal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09692767-e000-41c1-86c0-3ba32902a8c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16715bff-f04f-4629-92a5-b69dab65b838","keywords":null,"link":"/tudomany/20180105_kijelzo_veletlenszeru_felebredese_a_samsung_galaxys8_nal","timestamp":"2018. január. 05. 19:00","title":"Rossz hírt kapott a Samsung: most épp a Galaxy S8-cal vannak problémák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, a boltok nagyrészt üresek.","shortLead":"Igaz, a boltok nagyrészt üresek.","id":"20180107_Katonak_figyelik_az_elelmiszerert_sorban_allokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678b10cf-6f4b-48d7-9340-94e7c872c5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Katonak_figyelik_az_elelmiszerert_sorban_allokat","timestamp":"2018. január. 07. 10:45","title":"Élelmiszerért állnak sorban a venezuelaiak, katonák őrzik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindkét formátum eladási adatai növekszenek.","shortLead":"Mindkét formátum eladási adatai növekszenek.","id":"20180106_Tovabb_szarnyal_a_retro_egyre_tobb_kazetta_es_bakelitlemez_fogy_vilagszerte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ae1993-e75d-4877-8c84-6e80cd6f8fd2","keywords":null,"link":"/kultura/20180106_Tovabb_szarnyal_a_retro_egyre_tobb_kazetta_es_bakelitlemez_fogy_vilagszerte","timestamp":"2018. január. 06. 15:24","title":"Tovább szárnyal a retró - egyre több kazetta és bakelitlemez fogy világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b197a0-703c-4813-85e5-9bdd2b60f1fe","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem sok választása maradt az államnak a Gránit Bank részvényeinek eladásakor, mivel az egyetlen érvényes ajánlatot Hegedüs Éva tette.","shortLead":"Nem sok választása maradt az államnak a Gránit Bank részvényeinek eladásakor, mivel az egyetlen érvényes ajánlatot...","id":"201801__granit_bank__hegedus_eva__videos_ugyfelek__araranyok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b197a0-703c-4813-85e5-9bdd2b60f1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567ace7f-3f78-4554-901c-7c0b61a91eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/201801__granit_bank__hegedus_eva__videos_ugyfelek__araranyok","timestamp":"2018. január. 07. 12:30","title":"Drágán vette vagy olcsón adta el a Gránit Bankot az állam?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a8c580-f927-4f8d-a9fd-87c160421b44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gazdagabb színeket, mélyebb feketét hozott magával az iPhone X OLED kijelzője, azonban egy probléma is érkezett vele, a burn in, azaz a képpontbeégés lehetősége. Ennek súlyosságát tesztelték.","shortLead":"Gazdagabb színeket, mélyebb feketét hozott magával az iPhone X OLED kijelzője, azonban egy probléma is érkezett vele...","id":"20180106_iphonex_galay_s7edge_galaxy_note8_burnin_vizsgalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a8c580-f927-4f8d-a9fd-87c160421b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd69b5d-479f-4f4b-a812-9a30f0349503","keywords":null,"link":"/tudomany/20180106_iphonex_galay_s7edge_galaxy_note8_burnin_vizsgalat","timestamp":"2018. január. 06. 10:12","title":"Hogyan bírja az iPhone X? Aggódni kell a képpontbeégés miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9798ad5-96d4-4bb7-829e-ed2374e08896","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most lehetne először megpillantani a két hete született gorillakölyköt, de ha a közönség egy része nem tartja be a szabályokat, akkor kénytelen ezt tenni az intézmény.","shortLead":"Most lehetne először megpillantani a két hete született gorillakölyköt, de ha a közönség egy része nem tartja be...","id":"20180107_Egyes_latogatok_miatt_lezarta_az_Emberszabasu_hazat_az_allatkert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9798ad5-96d4-4bb7-829e-ed2374e08896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57546752-e32b-4c58-bdb4-69b404ea543b","keywords":null,"link":"/elet/20180107_Egyes_latogatok_miatt_lezarta_az_Emberszabasu_hazat_az_allatkert","timestamp":"2018. január. 07. 12:51","title":"Egyes látogatók miatt lezárta az Emberszabású házat az állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]