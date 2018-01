[{"available":true,"c_guid":"b9660067-1bb1-4f2b-ba9b-989504a97544","c_author":"Balázs Zsuzsanna","category":"tudomany","description":"A marsi emberi élet lehetőségére keresi a választ a tervek szerint május 5-én útnak induló amerikai bolygóközi járat, az InSight. A Földdel szomszédos bolygó talaj alatti rétegeinek tanulmányozására alkalmas szondától az amerikai űrhivatal, a NASA annak kiderítését várja, hogy mennyire lakható a környék, ha az emberek bunkerekbe költöznek, védőfelszerelést használnak és a planéta belsejének geotermikus energiáját hasznosítják.","shortLead":"A marsi emberi élet lehetőségére keresi a választ a tervek szerint május 5-én útnak induló amerikai bolygóközi járat...","id":"201801_kozmikus_tervek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9660067-1bb1-4f2b-ba9b-989504a97544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e95efe-779d-4743-a95e-cd68a34de2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/201801_kozmikus_tervek","timestamp":"2018. január. 07. 08:00","title":"Képesek lennének-e élni az emberek a Mars felszínén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, a boltok nagyrészt üresek.","shortLead":"Igaz, a boltok nagyrészt üresek.","id":"20180107_Katonak_figyelik_az_elelmiszerert_sorban_allokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678b10cf-6f4b-48d7-9340-94e7c872c5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Katonak_figyelik_az_elelmiszerert_sorban_allokat","timestamp":"2018. január. 07. 10:45","title":"Élelmiszerért állnak sorban a venezuelaiak, katonák őrzik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt társelnöke korábban a Soros-ellenes nemzeti konzultáció számairól azt mondta, kamu az egész.","shortLead":"A párt társelnöke korábban a Soros-ellenes nemzeti konzultáció számairól azt mondta, kamu az egész.","id":"20180106_Nyomoznak_az_LMPs_Hadhazy_Akos_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32251f08-0079-4d89-978c-f550f753debe","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Nyomoznak_az_LMPs_Hadhazy_Akos_ellen","timestamp":"2018. január. 06. 09:11","title":"Nyomoznak az LMP-s Hadházy Ákos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi, 2016-ban zajlott nyomozást bizonyítékok hiányában leállították, most azonban ismét vizsgálatot indított az amerikai szövetségi nyomozóiroda. ","shortLead":"A korábbi, 2016-ban zajlott nyomozást bizonyítékok hiányában leállították, most azonban ismét vizsgálatot indított...","id":"20180105_Ismet_Clintonek_alapitvanya_korul_vizsgalodik_az_FBI","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2ef41c-20ea-44b7-9061-a785ce6b1803","keywords":null,"link":"/vilag/20180105_Ismet_Clintonek_alapitvanya_korul_vizsgalodik_az_FBI","timestamp":"2018. január. 05. 21:30","title":"Ismét Clintonék alapítványa körül vizsgálódik az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1172618d-cea5-4eac-a480-07f685fbdbab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körlevélben utasítja a szakképző iskolákat a Nemzeti Szakképzési Hivatal, hogy mit kell tenniük, ha a sajtótól megkeresést kapnak.","shortLead":"Körlevélben utasítja a szakképző iskolákat a Nemzeti Szakképzési Hivatal, hogy mit kell tenniük, ha a sajtótól...","id":"20180106_Az_iskolak_mostantol_nem_nyilatkozhatnak_onalloan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1172618d-cea5-4eac-a480-07f685fbdbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79972d-5633-4c65-b562-45def8753af0","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Az_iskolak_mostantol_nem_nyilatkozhatnak_onalloan","timestamp":"2018. január. 06. 19:47","title":"Az iskolák mostantól nem nyilatkozhatnak önállóan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86470e3a-1a90-49aa-afff-85056014bcc2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Ryanair elsősége megdönthetetlen az európai fapados légitársaságok között.","shortLead":"A Ryanair elsősége megdönthetetlen az európai fapados légitársaságok között.","id":"20180105_Elhuzott_a_Wizz_Air_versenytarsai_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86470e3a-1a90-49aa-afff-85056014bcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbe7dc6-78a4-4a16-86d9-297bc61b6ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Elhuzott_a_Wizz_Air_versenytarsai_mellett","timestamp":"2018. január. 05. 17:25","title":"Elhúzott a Wizz Air versenytársai mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190e85a7-31d7-44c5-a658-05e0984d9024","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt már pár napja sejteni lehetett: megdőlt az országos napi melegrekord, az ország több pontján 17 Celsius-fokot is mértek. Kaposváron hajnalban is rekord meleg volt, a leghidegebb órákban is csaknem 10 fok volt.","shortLead":"Ezt már pár napja sejteni lehetett: megdőlt az országos napi melegrekord, az ország több pontján 17 Celsius-fokot is...","id":"20180106_Melegrekordok_doltek_meg_az_orszag_tobb_pontjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=190e85a7-31d7-44c5-a658-05e0984d9024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca9556-4e21-4ab6-82ec-309f1fc024d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Melegrekordok_doltek_meg_az_orszag_tobb_pontjan","timestamp":"2018. január. 06. 17:05","title":"Melegrekordok dőltek meg az ország több pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya tisztán szeretne látni, ezért nem csupán Hosszú Katinka, hanem a sportág ugyancsak „korosabb” két klasszisa, Cseh László és Gyurta Dániel elképzeléseit is meg akarja ismerni.","shortLead":"Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya tisztán szeretne látni, ezért nem csupán Hosszú Katinka, hanem...","id":"20180106_Felkeresi_Hosszu_Katinkat_az_uszok_kapitanya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9729274-baab-4330-bf26-405d229b3908","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Felkeresi_Hosszu_Katinkat_az_uszok_kapitanya","timestamp":"2018. január. 06. 12:45","title":"Beszélni akar a jövőről Hosszú Katinkával az úszók kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]