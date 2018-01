[{"available":true,"c_guid":"2e5353ee-64ec-414e-8be8-ef9f8cd2e85b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az okostelefonok akkumulátorai lehetnek veszélyesek, most épp a HP hív vissza akkumulátorcsomagokat több laptop-modelljéből is.","shortLead":"Nem csak az okostelefonok akkumulátorai lehetnek veszélyesek, most épp a HP hív vissza akkumulátorcsomagokat több...","id":"20180108_hp_laptop_akkumulatorok_visszahivasa_csereprogram","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5353ee-64ec-414e-8be8-ef9f8cd2e85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7bda73-f447-4b57-9157-afb6aa85529b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_hp_laptop_akkumulatorok_visszahivasa_csereprogram","timestamp":"2018. január. 08. 17:00","title":"Reméljük, az ön gépe nem érintett: laptop-akkumulátorokat hív vissza a HP, mivel tüzet okozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c92ee4-1702-4d84-abfd-f4ebad8de55e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfiról készült videót néhány nap alatt közel 3 millióan látták a Facebookon. Senki sem érti, miért autózott így.","shortLead":"A férfiról készült videót néhány nap alatt közel 3 millióan látták a Facebookon. Senki sem érti, miért autózott így.","id":"20180108_amerikai_autos_vihar_mercedes_sl","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c92ee4-1702-4d84-abfd-f4ebad8de55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d772fa87-edd5-489d-bf91-995801b5755f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180108_amerikai_autos_vihar_mercedes_sl","timestamp":"2018. január. 08. 08:21","title":"Az amerikai utak új hőse a férfi, aki Mercedes kabrióban autózott a hóviharban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2020-ra, vagyis két év múlva már a mesterséges intelligencia dominálna az utakon.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ra, vagyis két év múlva már a mesterséges intelligencia dominálna az utakon.","id":"20180108_kina_mesterseges_intelligencia_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de395979-c7dc-4ba9-bbd0-687d27eca4c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180108_kina_mesterseges_intelligencia_auto","timestamp":"2018. január. 08. 17:41","title":"Kínában már nem (csak) az elektromos autó az első számú célkitűzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e405d606-9988-465b-a5f3-c2e6d36598df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CES-en leplezték le azt a kínai elektromos autót, mely korrekt hatótávolsággal és futurisztikus beltérrel kecsegtet. ","shortLead":"A CES-en leplezték le azt a kínai elektromos autót, mely korrekt hatótávolsággal és futurisztikus beltérrel kecsegtet. ","id":"20180108_itt_a_legujabb_kinai_villanyauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e405d606-9988-465b-a5f3-c2e6d36598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c6d941-afe4-429b-a041-ceecf1455731","keywords":null,"link":"/cegauto/20180108_itt_a_legujabb_kinai_villanyauto","timestamp":"2018. január. 08. 09:29","title":"49 colos gigantikus kijelzőt kapott a műszerfalába a legújabb kínai villanyautó, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee520404-f1f0-443f-a192-75e882195db1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros olimpiai bajnok márciusban a Borussia Dortmundnál vesz részt próbaedzésen.","shortLead":"A nyolcszoros olimpiai bajnok márciusban a Borussia Dortmundnál vesz részt próbaedzésen.","id":"20180108_focista_lehet_usain_boltbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee520404-f1f0-443f-a192-75e882195db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4a82c1-3b93-417f-b337-6f4841f00ec0","keywords":null,"link":"/sport/20180108_focista_lehet_usain_boltbol","timestamp":"2018. január. 08. 21:03","title":"Focista lehet Usain Boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498665bb-ba18-4798-83ed-60f7682ef051","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az élőlények számára a legnagyobb stresszt a bizonytalanság okozza: azok a helyzetek, szituációk, amikor úgy érezzük, nincs lehetőségük dönteni, nem a mienk a kontroll. Ennek az egyik legijesztőbb és sajnos egyre gyakoribb megnyilvánulása a pánikbetegség. Márky Ádám orvos, mindfulness-tréner írása.","shortLead":"Az élőlények számára a legnagyobb stresszt a bizonytalanság okozza: azok a helyzetek, szituációk, amikor úgy érezzük...","id":"20180107_Panikbeteg_Igy_szerezheti_vissza_a_kontrollt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=498665bb-ba18-4798-83ed-60f7682ef051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce7ce82-d769-4b6d-b014-78dd6bba10ae","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180107_Panikbeteg_Igy_szerezheti_vissza_a_kontrollt","timestamp":"2018. január. 07. 20:15","title":"Pánikbeteg? Így szerezheti vissza a kontrollt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badbcf72-4a21-4cd5-aa67-88da39499a83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben a fehér modell „dzsungeltúlélő-szakértő” feliratú felsőt reklámozott.","shortLead":"Közben a fehér modell „dzsungeltúlélő-szakértő” feliratú felsőt reklámozott.","id":"20180108_A_HM_szerint_jo_otlet_egy_fekete_kisfiura_a_dzsungel_legmenobb_majma_polot_adni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=badbcf72-4a21-4cd5-aa67-88da39499a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79332f58-6b2b-44fb-8fa2-9ece373691d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_A_HM_szerint_jo_otlet_egy_fekete_kisfiura_a_dzsungel_legmenobb_majma_polot_adni","timestamp":"2018. január. 08. 12:34","title":"A H&M belátta, hogy nem volt jó ötlet egy fekete kisfiúra „a dzsungel legmenőbb majma” pólót adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rezsibiztost nem annyira érdekli, ki indul ellene Csepelen.","shortLead":"A rezsibiztost nem annyira érdekli, ki indul ellene Csepelen.","id":"20180108_Nemeth_Szilard_Felolem_Gobbi_Hilda_is_elindulhat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571d7db1-d32c-41f5-97e8-b2b6d402f84b","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Nemeth_Szilard_Felolem_Gobbi_Hilda_is_elindulhat","timestamp":"2018. január. 08. 16:51","title":"Németh Szilárd: \"Felőlem Gobbi Hilda is elindulhat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]