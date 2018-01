[{"available":true,"c_guid":"530e623d-7444-4a55-9a6f-06578e4410f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pontynál ugyan csak néhány száz forint a csökkenés, de a lazacnál már inkább érzékelhető. ","shortLead":"A pontynál ugyan csak néhány száz forint a csökkenés, de a lazacnál már inkább érzékelhető. ","id":"20180108_Csokkent_a_hal_afaja_most_olcsobban_lehet_venni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530e623d-7444-4a55-9a6f-06578e4410f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb275e2-3693-42a6-8e90-8377e2e07dd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180108_Csokkent_a_hal_afaja_most_olcsobban_lehet_venni","timestamp":"2018. január. 08. 05:42","title":"Csökkent a hal áfája, most olcsóbban lehet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b573c1-4931-40db-8f10-fb2d6a947ade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathely után Diósgyőrön sincs vállalkozó arra, hogy működtesse a stadiont, így első körben az önkormányzatnak kell állnia a számlákat, majd pedig az ország valamennyi adófizetőjének - derül ki az RTL Klub tudósításából.","shortLead":"Szombathely után Diósgyőrön sincs vállalkozó arra, hogy működtesse a stadiont, így első körben az önkormányzatnak kell...","id":"20180106_Ujabb_stadion_uzemelteto_nelkul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b573c1-4931-40db-8f10-fb2d6a947ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751509b6-fe14-4b88-acb7-c24449118d11","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Ujabb_stadion_uzemelteto_nelkul","timestamp":"2018. január. 06. 20:21","title":"Újabb stadion üzemeltető nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3c9f96-b8a6-4923-aa4b-b085a434dfd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1939 óta nem volt ekkora hőség arrafelé.","shortLead":"1939 óta nem volt ekkora hőség arrafelé.","id":"20180107_473_fok_Sydney","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3c9f96-b8a6-4923-aa4b-b085a434dfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422a7b65-0d10-4b31-8a6a-1592753acf93","keywords":null,"link":"/elet/20180107_473_fok_Sydney","timestamp":"2018. január. 07. 09:23","title":"47,3 fokban izzadnak Sydney lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mohácson 17,7 fokot mértek. ","shortLead":"Mohácson 17,7 fokot mértek. ","id":"20180107_Megint_megdolt_a_melegrekord","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f8d9e6-6a8b-4061-bf42-85c1be42797b","keywords":null,"link":"/itthon/20180107_Megint_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2018. január. 07. 16:10","title":"Megint megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af76002-743a-409a-ab59-0c1d1d183041","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem először állt az anyák mellé a katolikus egyházfő. Egy keresztelő most újabb alkalmat adott arra, hogy jelezze: a szoptatásnak a templomban is helye van.","shortLead":"Nem először állt az anyák mellé a katolikus egyházfő. Egy keresztelő most újabb alkalmat adott arra, hogy jelezze...","id":"20180108_Ferenc_papa_a_szoptatas_bajnoka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af76002-743a-409a-ab59-0c1d1d183041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7001ebdc-fb13-4294-9648-94e89d6746c1","keywords":null,"link":"/elet/20180108_Ferenc_papa_a_szoptatas_bajnoka","timestamp":"2018. január. 08. 10:40","title":"Ferenc pápa a szoptatás bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag a New York-i államügyész is benne volt a dologban. ","shortLead":"Állítólag a New York-i államügyész is benne volt a dologban. ","id":"20180107_Megint_feljelentettek_Weinsteint_most_az_ellene_folyo_eljarast_probalta_befolyasolni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc9f0e-2f92-4c1e-a6f3-d3f24d2bcb3b","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Megint_feljelentettek_Weinsteint_most_az_ellene_folyo_eljarast_probalta_befolyasolni","timestamp":"2018. január. 07. 18:31","title":"Megint feljelentették Weinsteint, most az ellene folyó eljárást próbálta befolyásolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a6b70b-9a06-4fb3-adc0-cc97b7ba4010","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az úttörő vállalkozás tesztterepe Ruanda, de a támogatók névsorát elnézve hamarosan multikontinentálissá válhat.","shortLead":"Az úttörő vállalkozás tesztterepe Ruanda, de a támogatók névsorát elnézve hamarosan multikontinentálissá válhat.","id":"201750_egi_mentok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a6b70b-9a06-4fb3-adc0-cc97b7ba4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754da1e3-082f-4daa-b3c5-639c973fd674","keywords":null,"link":"/kkv/201750_egi_mentok","timestamp":"2018. január. 07. 18:45","title":"Fűben-fában, meg persze drónban van az orvosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nettó 54 300 forintból kell kihúzni valahogy a hónap végéig.","shortLead":"Nettó 54 300 forintból kell kihúzni valahogy a hónap végéig.","id":"20180108_Egy_fillerrel_sem_emelik_a_kozmunkasok_beret","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9acb0-ddbc-41d0-aaf0-780a2be1118f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bd9818-c77f-434d-9634-2dcb1ef5aade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180108_Egy_fillerrel_sem_emelik_a_kozmunkasok_beret","timestamp":"2018. január. 08. 14:22","title":"Egy fillérrel sem emelik a közmunkások bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]