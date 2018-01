[{"available":true,"c_guid":"9cdcbec1-8d44-469c-8a57-fb729e06ad63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkeresték Szabó Szabolcsot, de ő nem akart az MSZP–Párbeszéd színeiben indulni. ","shortLead":"Megkeresték Szabó Szabolcsot, de ő nem akart az MSZP–Párbeszéd színeiben indulni. ","id":"20180108_Csepeli_ellenzeki_jelolt_az_MSZP_eredetileg_az_Egyutt_emberet_akarta_inditani","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cdcbec1-8d44-469c-8a57-fb729e06ad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27b27c9-bd58-4f86-98b0-4ca847095851","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Csepeli_ellenzeki_jelolt_az_MSZP_eredetileg_az_Egyutt_emberet_akarta_inditani","timestamp":"2018. január. 08. 13:39","title":"Csepeli ellenzéki jelölt: az MSZP eredetileg az Együtt emberét akarta indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddbc255-edb2-4b00-a998-f99b5b35b5c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt 76 éves korában érte a halál.","shortLead":"A zenészt 76 éves korában érte a halál.","id":"20180108_Meghalt_Ray_Thomas_a_Moody_Blues_alapito_tagja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ddbc255-edb2-4b00-a998-f99b5b35b5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7667a3b5-9d77-4e44-99cc-73b078f1ce1f","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_Meghalt_Ray_Thomas_a_Moody_Blues_alapito_tagja","timestamp":"2018. január. 08. 07:30","title":"Meghalt Ray Thomas, a Moody Blues énekes-fuvolás alapító tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a504c-44a4-4164-9bf2-8f9cbe014a15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tilosban előzött az autós az M1-es autópályán, a kamionos nem vette észre. A balesetből hamar fenyegetés lett.","shortLead":"Tilosban előzött az autós az M1-es autópályán, a kamionos nem vette észre. A balesetből hamar fenyegetés lett.","id":"20180108_kessel_fenyegetett_kamionos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=100a504c-44a4-4164-9bf2-8f9cbe014a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d0161f-ec35-4f8f-938e-e3f01d07db8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180108_kessel_fenyegetett_kamionos_video","timestamp":"2018. január. 08. 04:01","title":"Késsel fenyegettek egy kamionost az M1-es autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64463cc-42f7-4da3-9af2-10bcdd8fdf3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most az alexandra.hu Kft. online kereskedő céget is felszámolják. ","shortLead":"Most az alexandra.hu Kft. online kereskedő céget is felszámolják. ","id":"20180108_Felszamolas_ala_kerult_Matyi_Dezso_egy_ujabb_cege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64463cc-42f7-4da3-9af2-10bcdd8fdf3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa47122-06bf-4efb-b8d0-949a1e1b9f0b","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_Felszamolas_ala_kerult_Matyi_Dezso_egy_ujabb_cege","timestamp":"2018. január. 08. 07:20","title":"Felszámolás alá került Matyi Dezső egy újabb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sehol másutt nem nő olyan gyorsan a dollármilliárdosok száma és vagyona, mint a kommunista párt által vaskézzel vezetett Kínában. A nők sem maradnak ki a nagy gazdagodási hullámból.","shortLead":"Sehol másutt nem nő olyan gyorsan a dollármilliárdosok száma és vagyona, mint a kommunista párt által vaskézzel...","id":"20180108_Negy_nap_alatt_is_lehet_ketmilliard_dollart_keresni_itt_a_bizonyitek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6328f84f-6853-463f-be04-769ab84270d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_Negy_nap_alatt_is_lehet_ketmilliard_dollart_keresni_itt_a_bizonyitek","timestamp":"2018. január. 08. 10:16","title":"Négy nap alatt is lehet kétmilliárd dollárt keresni, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eadabdc-634c-41bc-b1a8-ac54b7dcc073","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":"A költészet minden pénzt (1,4 milliárd forintot is) megér. Csattanós válasz a fanyalgóknak.","shortLead":"A költészet minden pénzt (1,4 milliárd forintot is) megér. Csattanós válasz a fanyalgóknak.","id":"20180108_A_poezis_es_az_EU_nevu_gazdasagi_terrorszervezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eadabdc-634c-41bc-b1a8-ac54b7dcc073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ee302-d648-4993-b62d-d15905fe4c03","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_A_poezis_es_az_EU_nevu_gazdasagi_terrorszervezet","timestamp":"2018. január. 08. 10:25","title":"A poézis és az EU nevű gazdasági terrorszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1c70a1-e89a-4022-abab-29125fbf4a4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekedést mértek az iparunkban, de így is csalódást keltett a friss adat.","shortLead":"Növekedést mértek az iparunkban, de így is csalódást keltett a friss adat.","id":"20180108_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_magyar_ipar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f1c70a1-e89a-4022-abab-29125fbf4a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d823f66-7323-463c-939f-fcb05368b159","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. január. 08. 09:45","title":"Kellemetlen meglepetést hozott a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ac5e0-447d-4b53-898c-84cd5fe6d2f7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Gyorsuló tempóban válnak igényessé a magyar fogyasztók, és ebből a magyar cégek is profitálhatnak, de ehhez eredeti termékekre van szükség – véli Bendzsel Miklós, a Magyar Formatervezési Tanács alapítója.","shortLead":"Gyorsuló tempóban válnak igényessé a magyar fogyasztók, és ebből a magyar cégek is profitálhatnak, de ehhez eredeti...","id":"20180107_Bendzsel_Miklos_interju_design","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a80ac5e0-447d-4b53-898c-84cd5fe6d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3d9c17-459e-41f9-a8ba-83f826a4470f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180107_Bendzsel_Miklos_interju_design","timestamp":"2018. január. 07. 19:15","title":"„A fogyasztói igényesség társadalmi tanulás révén jön létre” – interjú Bendzsel Miklóssal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]