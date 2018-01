Az ATV azt írja, Kósa Lajos államigazgatási és önkormányzati miniszter lehet egy következő Orbán-kormányban. Kósa most a modern városokat felügyelő tárca nélküli miniszter, azt pedig már kinevezésekor sejteni lehetett, hogy ha újrázik Orbán, tárcát kaphat.

Ha pedig önkormányzati feladatok mellett államigazgatási-közigazgatási portfóliót is kap, akkor azt csak Lázártól veheti át, aki így egyre közelebb kerül ahhoz, hogy tényleg Hódmezővásárhelyre vonulhasson vissza egy időre.

Trócsányi László igazságügy-miniszter pedig akár Navracsics Tibor uniós biztos utóda lehet 2019-ben. Az igazságügyi miniszterről jelentek meg olyan hírek korábban, hogy Szijjártó veszi át Lázár helyét, Trócsányi pedig Szijjártóét, de a mostani hírek szerint Trócsányi Brüsszelben folytathatja. A lap forrásai nem zárták ki egy esetleges „Brüsszel-minisztérium” felállítását, miközben a magyar diplomácia fejének megmaradna Szijjártó Péter.

Arról már korábban szóltak hírek, hogy a belügy éléről visszavonul Pintér Sándor, helyét Kocsis Máté veheti át. Az ATV most azt is megszellőzteti, hogy Palkovics László oktatási államtitkár a nemzeti fejlesztési tárca bázisán innovációs miniszter lehet, és hozzá kerülhet a szakképzés is, sőt az sem zárható ki százszázalékosan, hogy az oktatás területe is.

Rogán Antal kabinetminiszterre is az elsők között számít a miniszterelnök, portfóliója szélesebb is lehet. Matolcsy pedig a hírek szerint az MNB-től szeretne visszatérni a nemzetgazdasági tárcához.