[{"available":true,"c_guid":"48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag a New York-i államügyész is benne volt a dologban. ","shortLead":"Állítólag a New York-i államügyész is benne volt a dologban. ","id":"20180107_Megint_feljelentettek_Weinsteint_most_az_ellene_folyo_eljarast_probalta_befolyasolni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc9f0e-2f92-4c1e-a6f3-d3f24d2bcb3b","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Megint_feljelentettek_Weinsteint_most_az_ellene_folyo_eljarast_probalta_befolyasolni","timestamp":"2018. január. 07. 18:31","title":"Megint feljelentették Weinsteint, most az ellene folyó eljárást próbálta befolyásolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e84d47-47d7-4612-b92d-c4579d2aea46","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem emel újabb vádat a rendező ellen a Los Angeles-i ügyészség, mivel az 1975-ben történt szexuális zaklatás, amelyről a közelmúltban tett feljelentést az áldozat, már elévült.","shortLead":"Nem emel újabb vádat a rendező ellen a Los Angeles-i ügyészség, mivel az 1975-ben történt szexuális zaklatás, amelyről...","id":"20180109_megussza_az_ujabb_vademelest_roman_polanski","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e84d47-47d7-4612-b92d-c4579d2aea46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5921e17-88a5-4034-84cd-76a42fad9eae","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_megussza_az_ujabb_vademelest_roman_polanski","timestamp":"2018. január. 09. 09:39","title":"Megússza az újabb vádemelést Roman Polanski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig Putyin Oroszországában január elsejétől ismét nőtt a minimálbér összege,7500-ról 9498 rubelre, ami napi árfolyamon 128 eurónak felel meg. Csakhogy a magyar minimálbér ennek az összegnek a többszöröse.","shortLead":"Pedig Putyin Oroszországában január elsejétől ismét nőtt a minimálbér összege,7500-ról 9498 rubelre, ami napi...","id":"20180109_Tudta_hogy_a_magyar_minimalberes_kogazdag_az_oroszhoz_kepest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2667b5e3-7dc8-4c83-b4bf-22dfdcecb558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180109_Tudta_hogy_a_magyar_minimalberes_kogazdag_az_oroszhoz_kepest","timestamp":"2018. január. 09. 12:14","title":"Tudta, hogy a magyar minimálbéres kőgazdag az oroszhoz képest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos információból normális esetben is kevés áll rendelkezésre az amerikai a védelmi minisztérium által felküldött, titkos küldetést végrehajtó műholdról. De most, hogy a források komoly gondokat emlegetnek, még szűkszavúbb a hivatalos kommunikáció.","shortLead":"Hivatalos információból normális esetben is kevés áll rendelkezésre az amerikai a védelmi minisztérium által...","id":"20180108_spacex_falcon_9_zuma_muhold_elveszett_lezuhant_pletykak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a84000d-119b-46a7-869f-ef5c46955a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_spacex_falcon_9_zuma_muhold_elveszett_lezuhant_pletykak","timestamp":"2018. január. 08. 23:33","title":"Beütött a baj? Rögtön a fellövés után nyoma veszett a titkos küldetést teljesítő Zuma műholdnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d714a3-06e1-4d23-8e8e-9bf1458f362c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ian Fleming róla mintázta James Bond ősellenségét, Goldfingert.","shortLead":"Ian Fleming róla mintázta James Bond ősellenségét, Goldfingert.","id":"20180109_Tobb_mint_egymilliard_forintert_aruljak_a_magyar_brutalista_hazat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50d714a3-06e1-4d23-8e8e-9bf1458f362c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a3dcf0-57a1-47c3-9840-5dbaea81e808","keywords":null,"link":"/kkv/20180109_Tobb_mint_egymilliard_forintert_aruljak_a_magyar_brutalista_hazat","timestamp":"2018. január. 09. 13:14","title":"Több mint egymilliárd forintért árulják a magyar brutalista házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebben dolgoznak itt. ","shortLead":"Egyre kevesebben dolgoznak itt. ","id":"20180108_Tudni_akarja_hany_kulfoldi_vette_el_a_munkajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909f290c-086f-4246-9f42-f739f189975a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180108_Tudni_akarja_hany_kulfoldi_vette_el_a_munkajat","timestamp":"2018. január. 08. 18:14","title":"Tudni akarja, hány külföldi vette el a munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8243dec-faba-4b5a-9a06-8e5a069ce377","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Színes egyéniségnek ugyan nem nevezhetők ezek a kicsit unalmasan fehér sportkocsik, vezetésük során viszont garantáltan senki sem fog unatkozni.","shortLead":"Színes egyéniségnek ugyan nem nevezhetők ezek a kicsit unalmasan fehér sportkocsik, vezetésük során viszont garantáltan...","id":"20180108_18_darab_0_kilometeres_porschet_arulnak_csomagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8243dec-faba-4b5a-9a06-8e5a069ce377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4fef0-fc98-4862-9477-2d6134e47545","keywords":null,"link":"/cegauto/20180108_18_darab_0_kilometeres_porschet_arulnak_csomagban","timestamp":"2018. január. 08. 13:24","title":"Álomflotta: 18 darab 0 kilométeres Porschét árulnak csomagban – mind hófehér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccf50cd-ed7d-4ce9-a9b7-30b312c4d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alábbi képeket elnézve nem sok kérdés maradt.","shortLead":"Az alábbi képeket elnézve nem sok kérdés maradt.","id":"20180109_gyakorlatilag_lelepleztek_az_Audi_legnagyobb_monstrumat__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccf50cd-ed7d-4ce9-a9b7-30b312c4d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83d2bad-72c0-4f9f-bbc0-144a31724222","keywords":null,"link":"/cegauto/20180109_gyakorlatilag_lelepleztek_az_Audi_legnagyobb_monstrumat__fotok","timestamp":"2018. január. 09. 13:21","title":"Gyakorlatilag leleplezték az Audi legnagyobb monstrumát – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]