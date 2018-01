[{"available":true,"c_guid":"badbcf72-4a21-4cd5-aa67-88da39499a83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben a fehér modell „dzsungeltúlélő-szakértő” feliratú felsőt reklámozott.","shortLead":"Közben a fehér modell „dzsungeltúlélő-szakértő” feliratú felsőt reklámozott.","id":"20180108_A_HM_szerint_jo_otlet_egy_fekete_kisfiura_a_dzsungel_legmenobb_majma_polot_adni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=badbcf72-4a21-4cd5-aa67-88da39499a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79332f58-6b2b-44fb-8fa2-9ece373691d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_A_HM_szerint_jo_otlet_egy_fekete_kisfiura_a_dzsungel_legmenobb_majma_polot_adni","timestamp":"2018. január. 08. 12:34","title":"A H&M belátta, hogy nem volt jó ötlet egy fekete kisfiúra „a dzsungel legmenőbb majma” pólót adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"Gyükeri Mercédesz-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A nyolcas szám fektetve a végtelent jelenti, ám mi most kevesebbel is beérjük: csak az elmúlt 80 esztendő nyolcasra végződő éveit tekintjük át – a sokféleség igényével, de a teljesség igénye nélkül - és azt nézzük, mit hoztak a populáris kultúrába.","shortLead":"A nyolcas szám fektetve a végtelent jelenti, ám mi most kevesebbel is beérjük: csak az elmúlt 80 esztendő nyolcasra...","id":"20180108_8_Superman_Sex_Pistols_Google_Orson_Welles_polaroid_tranzisztor_Elvis_MU_Beatles_Big_Mac_magyar_valogatott_Shakespeare_crack_Lewinski_Lehman_Brothers_Hollywood","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db8703b-dd48-4e4a-94bd-b721ae8d4183","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_8_Superman_Sex_Pistols_Google_Orson_Welles_polaroid_tranzisztor_Elvis_MU_Beatles_Big_Mac_magyar_valogatott_Shakespeare_crack_Lewinski_Lehman_Brothers_Hollywood","timestamp":"2018. január. 08. 20:00","title":"Superman, Google, Big Mac – dolgok, amik 8-as évben történtek, és más lett tőlük a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edc5d07-2b56-4c4b-94fe-1f1a5baac2e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fura kínai gyógyszerhez évente négymillió szamár bőrére van szükség.","shortLead":"A fura kínai gyógyszerhez évente négymillió szamár bőrére van szükség.","id":"20180109_Kina_miatt_veszthetik_el_megelhetesuket_a_homokkereskedok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edc5d07-2b56-4c4b-94fe-1f1a5baac2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2b1b0b-301c-4177-b4ac-24782b5b1fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20180109_Kina_miatt_veszthetik_el_megelhetesuket_a_homokkereskedok","timestamp":"2018. január. 09. 12:57","title":"Kína miatt veszthetik el megélhetésüket a homokkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31fb60c-eac2-4b40-a804-c10f4e9266d4","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Orbán Viktor 2011-ben gyászbeszédében afféle prófétaként beszélt az építészről, hangsúlyozva: „Imre bácsi” nem halt meg.

","shortLead":"Orbán Viktor 2011-ben gyászbeszédében afféle prófétaként beszélt az építészről, hangsúlyozva: „Imre bácsi” nem halt...","id":"201745__makovecz_imre__orokseg__politikai_hagyatek__szellem_hazak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31fb60c-eac2-4b40-a804-c10f4e9266d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c233b41-6fe4-4fef-a36f-383a4e2710aa","keywords":null,"link":"/kultura/201745__makovecz_imre__orokseg__politikai_hagyatek__szellem_hazak","timestamp":"2018. január. 07. 19:50","title":"Tízmilliárdokból ápolja a kormány Makovecz életművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaeaf4b1-ce81-46de-aa49-5df76fcb2a20","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Igaz, húsz filmet azért nehéz kapásból felsorolni.","shortLead":"Igaz, húsz filmet azért nehéz kapásból felsorolni.","id":"20180109_meryl_streep_oscar_kvz_video_jimmy_kimmel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaeaf4b1-ce81-46de-aa49-5df76fcb2a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8572262-ae80-4cf4-ba27-8e6a8a25adf6","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_meryl_streep_oscar_kvz_video_jimmy_kimmel","timestamp":"2018. január. 09. 11:29","title":"Meryl Streep már fel sem tudja idézni, mely szerepeiért jelölték Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7ca104-a364-47f3-aad3-6c7c7d21810b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Zuma kódevű eszközről annyit tudni, hogy a Northrop Grumman gyártotta és a SpaceX bocsátotta fel. Mindkét cég kormányzati megbízást teljesített. ","shortLead":"A Zuma kódevű eszközről annyit tudni, hogy a Northrop Grumman gyártotta és a SpaceX bocsátotta fel. Mindkét cég...","id":"20180108_titokzatos_ureszkozt_lottek_fel_floridabol_semmit_sem_arultak_el_rola","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f7ca104-a364-47f3-aad3-6c7c7d21810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d88346b-f19b-4756-8565-efbc52a82977","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_titokzatos_ureszkozt_lottek_fel_floridabol_semmit_sem_arultak_el_rola","timestamp":"2018. január. 08. 10:48","title":"Titokzatos űreszközt lőttek fel Floridából, semmit sem árultak el róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4badea7-a01a-4b8c-983d-a52e0074a474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a férfit, mindenképp jelentkezzen! ","shortLead":"Az Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a férfit, mindenképp jelentkezzen! ","id":"20180108_Unokazos_csalassal_vert_at_idoseket_ez_a_ferfi_ne_doljenek_be","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4badea7-a01a-4b8c-983d-a52e0074a474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cadc5a-6326-45ba-b602-4c5a80cc3d70","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Unokazos_csalassal_vert_at_idoseket_ez_a_ferfi_ne_doljenek_be","timestamp":"2018. január. 08. 11:33","title":"Unokázós csalással vert át időseket ez a férfi, ne dőljenek be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64463cc-42f7-4da3-9af2-10bcdd8fdf3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most az alexandra.hu Kft. online kereskedő céget is felszámolják. ","shortLead":"Most az alexandra.hu Kft. online kereskedő céget is felszámolják. ","id":"20180108_Felszamolas_ala_kerult_Matyi_Dezso_egy_ujabb_cege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b64463cc-42f7-4da3-9af2-10bcdd8fdf3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa47122-06bf-4efb-b8d0-949a1e1b9f0b","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_Felszamolas_ala_kerult_Matyi_Dezso_egy_ujabb_cege","timestamp":"2018. január. 08. 07:20","title":"Felszámolás alá került Matyi Dezső egy újabb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]