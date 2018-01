[{"available":true,"c_guid":"79eb918d-ed05-45f8-b0bf-a248f32162a3","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Még mindig nem használják ki a magyar kkv-k az elérhető infokommunikációs megoldásokat, pedig az nem csak a vezetőknek, de a munkavállalóknak is nagyban megváltoztatná a munkához való hozzáállását, növelné a hatékonyságot, ezzel együtt pedig a cég sikerességét is.","shortLead":"Még mindig nem használják ki a magyar kkv-k az elérhető infokommunikációs megoldásokat, pedig az nem csak a vezetőknek...","id":"20171229_Okos_eszkozokkel_okos_vallalatiranyitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79eb918d-ed05-45f8-b0bf-a248f32162a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e436af-8788-4a8c-8512-0d23a100f79e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20171229_Okos_eszkozokkel_okos_vallalatiranyitas","timestamp":"2018. január. 09. 12:05","title":"Ha elengedjük őket, hatékonyabban dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bálnában lesz a gyűlés, ugyanott, ahol a Fidesz választási eredményváróit szokták tartani.","shortLead":"A Bálnában lesz a gyűlés, ugyanott, ahol a Fidesz választási eredményváróit szokták tartani.","id":"20180108_Penteken_szovik_Sorosellenes_tervuket_a_polgarmesterek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7bfb125-23e1-48e7-b41e-8cc9614664e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803c525-e82d-466e-8e9e-7eb63035d67c","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Penteken_szovik_Sorosellenes_tervuket_a_polgarmesterek","timestamp":"2018. január. 08. 16:10","title":"Pénteken szövik Soros-ellenes tervüket a polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cd163c-bebe-4d59-9794-734a5c74f459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatal megtiltotta a tanároknak, hogy önállóan nyilatkozzanak, mindet egyeztetni kell. Ez az LMP szerint sérti az alapjogukat.","shortLead":"A hivatal megtiltotta a tanároknak, hogy önállóan nyilatkozzanak, mindet egyeztetni kell. Ez az LMP szerint sérti...","id":"20180108_Az_ombudsmannal_torpedozna_meg_az_LMP_a_Nemzeti_Szakkepzesi_Hivatalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64cd163c-bebe-4d59-9794-734a5c74f459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227da878-4d5b-4899-9027-939186902d02","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Az_ombudsmannal_torpedozna_meg_az_LMP_a_Nemzeti_Szakkepzesi_Hivatalt","timestamp":"2018. január. 08. 15:52","title":"Az ombudsmannal torpedózná meg az LMP a Nemzeti Szakképzési Hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ae961d-82ad-47ae-b068-ff2114b24b3c","c_author":"Hajnal László","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Tessék, idejutottunk. Most írogathatja a segélykérő levelek tízezreit, ahelyett, hogy kormányozna. ","shortLead":"Tessék, idejutottunk. Most írogathatja a segélykérő levelek tízezreit, ahelyett, hogy kormányozna. ","id":"20180108_Szoljatok_Orbannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ae961d-82ad-47ae-b068-ff2114b24b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762a5ab-81dd-41f3-a078-e2613f688ae7","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180108_Szoljatok_Orbannak","timestamp":"2018. január. 08. 10:40","title":"Szóljatok Orbánnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add4d94-fb80-418b-9aaa-edc7ef9d396d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nevess magadra! címmel 18 dalból álló új nagylemezt jelentetett meg az egykori URH-, Kontroll Csoport- és Sziámi-énekes Müller Péter Sziámi AndFriends nevű zenekara. Az albumot első alkalommal itt, a hvg.hu-n lehet meghallgatni.","shortLead":"Nevess magadra! címmel 18 dalból álló új nagylemezt jelentetett meg az egykori URH-, Kontroll Csoport- és Sziámi-énekes...","id":"20180108_Muller_Peter_Sziami_AndFriends_lemezpremier_Nevess_magadon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2add4d94-fb80-418b-9aaa-edc7ef9d396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc373ae-20d9-45d6-8bf5-501cf0b3c637","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_Muller_Peter_Sziami_AndFriends_lemezpremier_Nevess_magadon","timestamp":"2018. január. 08. 11:05","title":"\"Ez az egyik legkedvesebb dolog, ami a rakendrollban történt velem\" – Müller Péter Sziámi AndFriends-lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a38c0e-dba7-4126-8e08-4ce0b97bc7cf","c_author":"Szalai Anna","category":"kkv","description":"Kormányközeli vállalkozó vásárolja fel az állami intézményeket takarító, jól jövedelmező cégeket. Céghálójában befolyásos emberek egész csapata tűnik fel Simicskától Rogánig.","shortLead":"Kormányközeli vállalkozó vásárolja fel az állami intézményeket takarító, jól jövedelmező cégeket. Céghálójában...","id":"201749__tomborroganhabony__takaritasi_biznisz__kozpenzmilliardok__melytisztitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a38c0e-dba7-4126-8e08-4ce0b97bc7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b783d1b6-0f71-4574-adc6-dbd1b2d9aa50","keywords":null,"link":"/kkv/201749__tomborroganhabony__takaritasi_biznisz__kozpenzmilliardok__melytisztitas","timestamp":"2018. január. 07. 18:15","title":"Szeret takarítani? És ha több tízmilliárdot kap érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f653876e-d8b4-4bd9-b8c7-9a50c13c59ac","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Az egykori demokratikus ellenzék egyik hangadója már Nagy Imréék újratemetésekor rájött, hogy tévedés volt Soros György pártfogásába ajánlani a jelenlegi miniszterelnököt. HVG-portré.","shortLead":"Az egykori demokratikus ellenzék egyik hangadója már Nagy Imréék újratemetésekor rájött, hogy tévedés volt Soros György...","id":"201801_konrad_gyorgy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f653876e-d8b4-4bd9-b8c7-9a50c13c59ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51285e67-58cf-4f17-87e1-ba44711e69b2","keywords":null,"link":"/kultura/201801_konrad_gyorgy","timestamp":"2018. január. 07. 18:30","title":"Konrád György: Orbán felelőtlen volt, mert felejthetetlenné akarta tenni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1069525b-b014-43f1-a3e6-c3f857f05418","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így kívánják útját állni a \"nyugati kulturális inváziónak\".","shortLead":"Így kívánják útját állni a \"nyugati kulturális inváziónak\".","id":"20180108_Iranban_betiltjak_az_altalanos_iskolai_angoloktatast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1069525b-b014-43f1-a3e6-c3f857f05418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cf7814-97c4-4652-a019-f26ec41b27b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_Iranban_betiltjak_az_altalanos_iskolai_angoloktatast","timestamp":"2018. január. 08. 14:25","title":"Iránban betiltják az általános iskolai angoloktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]