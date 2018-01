[{"available":true,"c_guid":"41113b97-c2c6-4e86-8e65-296f80098a1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint egy hétig tartottak a kormányellenes tüntetések és zavargások. ","shortLead":"Több mint egy hétig tartottak a kormányellenes tüntetések és zavargások. ","id":"20180109_irani_tuntetesek_3700_embert_vehettek_orizetbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41113b97-c2c6-4e86-8e65-296f80098a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4166273b-63f2-43fe-8d29-02de6e1e2da8","keywords":null,"link":"/vilag/20180109_irani_tuntetesek_3700_embert_vehettek_orizetbe","timestamp":"2018. január. 09. 13:10","title":"Iráni tüntetések: 3700 embert vehettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szívrohamon átesett nők közül kevesebb halna meg, ha ugyanazt a kezelést kapnák, mint a férfiak – derült ki egy hosszú távú, nagy létszámmal végzett tanulmányból.","shortLead":"A szívrohamon átesett nők közül kevesebb halna meg, ha ugyanazt a kezelést kapnák, mint a férfiak – derült ki...","id":"20180109_szivroham_nok_ferfiak_kezeles_leedsi_egyetem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe13a7e-c53d-4f63-ab49-2ad2a2afc6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d6a59-6c13-4e29-8d11-53276e367f38","keywords":null,"link":"/tudomany/20180109_szivroham_nok_ferfiak_kezeles_leedsi_egyetem","timestamp":"2018. január. 09. 21:03","title":"Kevesebb nő halna meg szívroham után, ha azt kezelést kapnák, amit a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7f7547-f1a9-4794-a6e2-661c946cb2cc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A holland fellebbviteli bíróság kedden megerősítette azt az ítéletet, amely szerint az orosz állami tulajdonú Sojuzplodoimport cégé a Sztolicsnaja vodka márkaneve.","shortLead":"A holland fellebbviteli bíróság kedden megerősítette azt az ítéletet, amely szerint az orosz állami tulajdonú...","id":"20180109_A_holland_birosag_kimondta_Oroszorszage_a_Sztolicsnaja_markanev","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b7f7547-f1a9-4794-a6e2-661c946cb2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907749ac-80ac-4bf8-ad7f-62f1ecf70533","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180109_A_holland_birosag_kimondta_Oroszorszage_a_Sztolicsnaja_markanev","timestamp":"2018. január. 09. 14:30","title":"A holland bíróság kimondta: Oroszországé a Sztolicsnaja márkanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f548496-4207-4588-aca1-7eb29c48c16b","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Az Operatőrök Amerikai Társasága a Spotlight Awards jelöltjei közé választotta Herbai Mátét.","shortLead":"Az Operatőrök Amerikai Társasága a Spotlight Awards jelöltjei közé választotta Herbai Mátét.","id":"20180110_herbai_mate_operator_amerikai_operatorok_dija","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f548496-4207-4588-aca1-7eb29c48c16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c69c2a9-aaf1-4f7d-b981-7cad7111ac34","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_herbai_mate_operator_amerikai_operatorok_dija","timestamp":"2018. január. 10. 11:22","title":"A Testről és lélekről operatőrének munkájától amerikai kollégái is lehidaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78403c-56b4-4330-a178-9361d199b027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Módosult egy fontos szabályozás a külföldről behozott használt autók forgalomba helyezésével kapcsolatban.","shortLead":"Módosult egy fontos szabályozás a külföldről behozott használt autók forgalomba helyezésével kapcsolatban.","id":"20180109_eredetiseg_vizsga_kulfodi_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd78403c-56b4-4330-a178-9361d199b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed989b7-3279-4344-a600-1c1ac953d930","keywords":null,"link":"/cegauto/20180109_eredetiseg_vizsga_kulfodi_auto","timestamp":"2018. január. 09. 09:25","title":"Bezártak egy elég nagy kaput a lopott importautók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4b6242-8e88-421d-8be4-86271a5db41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez 1,3 millióval kevesebb, mint a kvótanépszavazáson a kvóták ellen szavazó magyarok száma.\r

","shortLead":"Ez 1,3 millióval kevesebb, mint a kvótanépszavazáson a kvóták ellen szavazó magyarok száma.\r

","id":"20180110_235_millioan_konzultaltak_a_kormannyal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4b6242-8e88-421d-8be4-86271a5db41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b51e02b-3ef3-4958-be1d-9323f844d87a","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_235_millioan_konzultaltak_a_kormannyal","timestamp":"2018. január. 10. 12:59","title":"2,35 millióan konzultáltak a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad8c937-9204-47e8-be34-990ede214044","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sajtószabadság úttörőjeként említette hazája sajtóját a török elnök a \"dolgozó újságírók\" szerdán ünnepelt törökországi napján. Az országban 165 zsurnalisztát tartanak fogva.","shortLead":"A sajtószabadság úttörőjeként említette hazája sajtóját a török elnök a \"dolgozó újságírók\" szerdán ünnepelt...","id":"20180110_erdogan_torok_sajto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad8c937-9204-47e8-be34-990ede214044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2e7fad-c308-492c-8d5c-94482e88a5b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_erdogan_torok_sajto","timestamp":"2018. január. 10. 16:44","title":"Erdogan olyat mondott a török sajtóról, hogy a fal adja a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el, mikor is jelentik be a Galaxy S9-et.","shortLead":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el...","id":"20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e855fef0-9726-4304-8431-c3824053f346","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","timestamp":"2018. január. 10. 13:03","title":"Hivatalos a dátum: meddig kell még várni, mikor jön a Samsung Galaxy S9?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]