[{"available":true,"c_guid":"75abe127-476e-4638-ac27-642a9444ebfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan háborodtak fel, miután Matolcsy György leírta, semmivel nem tartozik az állam a volt magánnyugdíjpénztári tagoknak. Az MNB most egy közleményben kérte ki magának a „pártpolitikai nyomásgyakorlást”.","shortLead":"Sokan háborodtak fel, miután Matolcsy György leírta, semmivel nem tartozik az állam a volt magánnyugdíjpénztári...","id":"20180110_Magyaraz_az_MNB_miert_kellett_elvenni_a_magannyugdijpenztarak_ezermilliardjait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75abe127-476e-4638-ac27-642a9444ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44674393-2600-4568-bf19-4cf22484afda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Magyaraz_az_MNB_miert_kellett_elvenni_a_magannyugdijpenztarak_ezermilliardjait","timestamp":"2018. január. 10. 16:49","title":"Magyaráz az MNB: miért kellett elvenni a magánnyugdíjpénztárak ezermilliárdjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6a300b-2c1a-403b-a899-e2c1ae5a79ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üzletember ajánlott állást P. Horváth Tamásnak, akit zavaros indokkal rúgtak ki az állásából azután, hogy felszólalt egy pécsi tüntetésen, amelynek résztvevői a városvezetést kritizálták.","shortLead":"Egy üzletember ajánlott állást P. Horváth Tamásnak, akit zavaros indokkal rúgtak ki az állásából azután...","id":"20180111_p_horvath_tamas_pecsi_tuntetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de6a300b-2c1a-403b-a899-e2c1ae5a79ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bc5463-2930-48df-b3d9-b6ff6bdc7181","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_p_horvath_tamas_pecsi_tuntetes","timestamp":"2018. január. 11. 13:23","title":"Munkát kapott a férfi, akit kirúgtak, mert részt vett egy pécsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január 12-e az adóelőleg-fizetési határidő az őstermelőknél, de lesznek közöttük, akiknek nem kell fizetniük a héten.","shortLead":"Január 12-e az adóelőleg-fizetési határidő az őstermelőknél, de lesznek közöttük, akiknek nem kell fizetniük a héten.","id":"20180110_Tizezreknek_kell_meg_a_heten_adoeloleget_fizetni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f389b9-5405-4d10-8d2d-3ce38c13e193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Tizezreknek_kell_meg_a_heten_adoeloleget_fizetni","timestamp":"2018. január. 10. 11:07","title":"Tízezreknek kell még a héten adóelőleget fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b52466f-5a4b-4a1e-9f48-c9f3ab25641d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség statisztikája egyelőre még várat magára, a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesült azonban már összesítette a 2017-es év adatait.","shortLead":"A rendőrség statisztikája egyelőre még várat magára, a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesült azonban már...","id":"20180111_autolopas_autotolvaj_statisztika","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b52466f-5a4b-4a1e-9f48-c9f3ab25641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09859992-02e2-414a-a280-f130d2fdeca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180111_autolopas_autotolvaj_statisztika","timestamp":"2018. január. 11. 09:16","title":"Ezek a márkák most az autótolvajok célpontjai – az öné is köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el, mikor is jelentik be a Galaxy S9-et.","shortLead":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el...","id":"20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e855fef0-9726-4304-8431-c3824053f346","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","timestamp":"2018. január. 10. 13:03","title":"Hivatalos a dátum: meddig kell még várni, mikor jön a Samsung Galaxy S9?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b6ee99-d63d-42cd-9e32-70226560bfea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az uniós döntéshozók egy részét aggasztja, hogy az EU egyik legszegényebb és legkorruptabb ország kopogtat az euróövezet ajtaján. Bulgária ugyanakkor az egyik legkevésbé eladósodottabb ország az EU-ban, és lehet, hogy hamarabb lesz eurója, mint Magyarországnak. ","shortLead":"Az uniós döntéshozók egy részét aggasztja, hogy az EU egyik legszegényebb és legkorruptabb ország kopogtat...","id":"20180111_bulgaria_juniusig_belephet_az_euro_eloszobajaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3b6ee99-d63d-42cd-9e32-70226560bfea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a29ae-bc8d-4919-a4d6-60bc4b8e2efc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180111_bulgaria_juniusig_belephet_az_euro_eloszobajaba","timestamp":"2018. január. 11. 16:57","title":"Bulgária júniusig beléphet az euró előszobájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt sugallta egy interjúban, hogy jó kapcsolatba került Kim Dzsong Un észak-koreai diktátorral, ám azt nem volt hajlandó elárulni, hogy beszélt-e vele.","shortLead":"Az amerikai elnök azt sugallta egy interjúban, hogy jó kapcsolatba került Kim Dzsong Un észak-koreai diktátorral, ám...","id":"20180112_Trump_Lehet_jo_a_kapcsoltam_Kim_Dzsong_Unnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b63b7f-07b1-4bd1-aa26-4a9dbc31c48b","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_Trump_Lehet_jo_a_kapcsoltam_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2018. január. 12. 05:12","title":"Trump: Lehet, jó a kapcsolatom Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A volt kormányfő pártjának jó esélye van a győzelemre, kérdés, be tudja-e tartani ígéreteit.","shortLead":"A volt kormányfő pártjának jó esélye van a győzelemre, kérdés, be tudja-e tartani ígéreteit.","id":"20180110_Orbanek_csodafegyveret_vetne_be_Silvio_Berlusconi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5d11f-d504-4462-a369-388b7e07fabe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Orbanek_csodafegyveret_vetne_be_Silvio_Berlusconi","timestamp":"2018. január. 10. 12:11","title":"Orbánék csodafegyverét vetné be Silvio Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]