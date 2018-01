[{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Össztűz zúdult a francia sajtóban és a közösségi médiában a színésznőre és társaira, akik nyílt levélben bírálták a #metoo mozgalmat, mondván túl messzire ment, és a férfiak elleni feljelentéskampány csak az erkölcscsőszök és a vallási szélsőségesek kezére játszik.","shortLead":"Össztűz zúdult a francia sajtóban és a közösségi médiában a színésznőre és társaira, akik nyílt levélben bírálták...","id":"20180110_catherine_deneuve_metoo_reakcio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91aa90cb-c462-4948-a87d-c459645e449d","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_catherine_deneuve_metoo_reakcio","timestamp":"2018. január. 10. 19:57","title":"Durva visszhangja van Catherine Deneuve-ék #metoo-s levelének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ef4f73-5e1a-45ce-8eb2-083a8a5ef00e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új hotelben egyszerre háromszáz vendéget tudnak elszállásolni.","shortLead":"Az új hotelben egyszerre háromszáz vendéget tudnak elszállásolni.","id":"20180110_budapestnek_is_van_most_mar_repteri_szallodaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ef4f73-5e1a-45ce-8eb2-083a8a5ef00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837a1bde-aa11-4eac-93fd-3a96a6d4b0b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_budapestnek_is_van_most_mar_repteri_szallodaja","timestamp":"2018. január. 10. 12:36","title":"Budapestnek is van már reptéri szállodája – fotók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46488169-70ab-4763-b6f6-269f337ddee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években egyre olcsóbbá vált a nap- és szélenergia begyűjtésére szolgáló rendszer kiépítése, és az ár most is folyamatosan zuhan. Ez előbb-utóbb elvezet bennünket az ingyenáramhoz – ami jól hangzik, de nem árt szem előtt tartani, hogy nem csak előnyei, hátrányai is vannak.","shortLead":"Az elmúlt években egyre olcsóbbá vált a nap- és szélenergia begyűjtésére szolgáló rendszer kiépítése, és az ár most is...","id":"20180111_zoldenergia_ingyen_aram_fenntarthato_fejlodes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46488169-70ab-4763-b6f6-269f337ddee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be88cb2-d77c-4713-8572-4364c227f8b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180111_zoldenergia_ingyen_aram_fenntarthato_fejlodes","timestamp":"2018. január. 11. 15:03","title":"Na, ez az igazi rezsicsökkentés: 10 éven belül ingyenessé válhat az áram – de jó lesz ez nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae104ba2-bd99-426f-97f9-67b981980ddc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körülbelül négyszer annyiba kerül a ledes izzó, mint a hagyományos, de itt van forintra pontosan, mennyit takaríthatunk meg vele évente.","shortLead":"Körülbelül négyszer annyiba kerül a ledes izzó, mint a hagyományos, de itt van forintra pontosan, mennyit takaríthatunk...","id":"20180110_Sporolasban_az_utolsok_kozott_szerepelt_Magyarorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae104ba2-bd99-426f-97f9-67b981980ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ebef8e-ff02-4e80-a7f4-dd202fbb042f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Sporolasban_az_utolsok_kozott_szerepelt_Magyarorszag","timestamp":"2018. január. 10. 11:35","title":"Spórolásban az utolsók között szerepelt Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"H. Melitta felírta a vásárlók kártyáinak adatait, aztán rászabadult a webshopokra.","shortLead":"H. Melitta felírta a vásárlók kártyáinak adatait, aztán rászabadult a webshopokra.","id":"20180111_vevok_bankkartyaival_vasarolgatott_egy_belvarosi_kasszas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3433de5f-f24f-4194-87e1-30c905cc7097","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_vevok_bankkartyaival_vasarolgatott_egy_belvarosi_kasszas","timestamp":"2018. január. 11. 10:21","title":"A vevők bankkártyáival vásárolgatott egy belvárosi kasszás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac63faad-b41a-4ca8-adb1-11e1a7a70c15","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Európa sorsdöntő évének nevezte 2018-at Orbán Viktor szerdán Berlinben, a legnagyobb német cégek vezetői előtt tartott előadásában. ","shortLead":"Európa sorsdöntő évének nevezte 2018-at Orbán Viktor szerdán Berlinben, a legnagyobb német cégek vezetői előtt tartott...","id":"20180110_orban_viktor_berlin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac63faad-b41a-4ca8-adb1-11e1a7a70c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee87e096-d0ec-4130-9d92-6f26ada551c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_orban_viktor_berlin","timestamp":"2018. január. 10. 18:38","title":"Orbán: Ha az EU nem ad pénzt, Kínától kérünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30b984c-40cb-4607-bd99-95cfaa72f9db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rettegj, félj és borzadj – ezt kívánja Orbán Viktor és a propagandagépezet. Teszi ezt puszta kalkulációból: aki (alaptalanul) fél, annak a biztonságérzetét lehet nyújtani (erőfeszítés nélkül). Ezt a stratégiát elemezte a csütörtökön megjelenő HVG-ben Dobszay János és Riba István.","shortLead":"Rettegj, félj és borzadj – ezt kívánja Orbán Viktor és a propagandagépezet. Teszi ezt puszta kalkulációból: aki...","id":"20180110_Orban_szamara_egyertelmu_ki_mint_fel_ugy_szavaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30b984c-40cb-4607-bd99-95cfaa72f9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b7f01b-8e42-4033-bc1b-9fc47f3d6bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Orban_szamara_egyertelmu_ki_mint_fel_ugy_szavaz","timestamp":"2018. január. 10. 16:00","title":"Orbán számára egyértelmű: ki mint fél, úgy szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tér új névtábláját február 27-én, az orosz ellenzéki politikus meggyilkolásának harmadik évfordulóján avatják fel.","shortLead":"A tér új névtábláját február 27-én, az orosz ellenzéki politikus meggyilkolásának harmadik évfordulóján avatják fel.","id":"20180111_Moszkvanak_uzentek_Nyemcov_ter_lesz_Washingtonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2143527-e3df-4101-9eb9-84695cd328e4","keywords":null,"link":"/vilag/20180111_Moszkvanak_uzentek_Nyemcov_ter_lesz_Washingtonban","timestamp":"2018. január. 11. 07:18","title":"Moszkvának üzentek: Nyemcov tér lesz Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]