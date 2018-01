[{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke Jeszenszky Géza volt külügyminiszterrel beszélgetett volna szokásos korrupcióinfós sajtótájékoztatóján, ám a házelnök indoklás nélkül elmeszelte Hadházy kérését.","shortLead":"Az LMP társelnöke Jeszenszky Géza volt külügyminiszterrel beszélgetett volna szokásos korrupcióinfós...","id":"20180110_Kover_Laszlo_nem_engedi_nem_tarthat_akarkivel_korrupcioinfos_sajtotajekoztatot_Hadhazy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f6e82f-e39c-416a-9190-4c2bf568138b","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Kover_Laszlo_nem_engedi_nem_tarthat_akarkivel_korrupcioinfos_sajtotajekoztatot_Hadhazy","timestamp":"2018. január. 10. 16:26","title":"Kövér László nem engedi, hogy Jeszenszky Géza sajtótájékoztatót tartson Hadházyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3ea852-9887-469d-96cf-39219a3cc321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hosszúszárnyú vagy púpos bálna (humpback whale) egész testével védte, néha a szó szoros értelmében a szárnyai alá vette a nőt.","shortLead":"A hosszúszárnyú vagy púpos bálna (humpback whale) egész testével védte, néha a szó szoros értelmében a szárnyai alá...","id":"20180110_Balna_vedett_meg_capatol_egy_tengerbiologust_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d3ea852-9887-469d-96cf-39219a3cc321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84137c15-e2de-4ecb-99bf-60d46065076d","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_Balna_vedett_meg_capatol_egy_tengerbiologust_video","timestamp":"2018. január. 10. 13:53","title":"Bálna védett meg cápától egy tengerbiológust - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef980c5-d2fc-44da-a15b-74c261ac3c5c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Arsenaltól nehéz szívvel elváló Thierry Henry 2012-ben néhány hétre ismét visszatért egykori klubjához, és azonnal felejthetetlenné tette a mérkőzést.","shortLead":"Az Arsenaltól nehéz szívvel elváló Thierry Henry 2012-ben néhány hétre ismét visszatért egykori klubjához, és azonnal...","id":"20180110_thierry_henry_arsenal_leeds_uniterd_2012_gol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ef980c5-d2fc-44da-a15b-74c261ac3c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918ce9d6-c942-4d28-992c-b163bb07a6a9","keywords":null,"link":"/sport/20180110_thierry_henry_arsenal_leeds_uniterd_2012_gol","timestamp":"2018. január. 10. 11:16","title":"6 éve történt a futball történetének egyik legmeghatóbb pillanata – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce736556-14d8-4593-aaa3-5f3cbf966998","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kényszerleszállást hajtott végre szerda este egy belföldi járat a varsói repülőtéren, halálos áldozatok nincsenek.","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre szerda este egy belföldi járat a varsói repülőtéren, halálos áldozatok nincsenek.","id":"20180110_kenyszerleszallas_varsoban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce736556-14d8-4593-aaa3-5f3cbf966998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe9114f-1efb-476a-97ed-2ab79b2b8549","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_kenyszerleszallas_varsoban","timestamp":"2018. január. 10. 22:06","title":"Kényszerleszállás Varsóban: orrfutó nélkül landolt egy gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Miniszterek mentek, elvesztette állását a két legszélsőségesebb figura.","shortLead":"Miniszterek mentek, elvesztette állását a két legszélsőségesebb figura.","id":"20180109_Lengyel_kormanyatalakitas_van_valodi_valtozas_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5992f3a9-e95a-424a-8e69-fcec16a95084","keywords":null,"link":"/vilag/20180109_Lengyel_kormanyatalakitas_van_valodi_valtozas_is","timestamp":"2018. január. 09. 19:19","title":"Meglepetés Varsóban: mintha kormányozna az új miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67c468c-cc35-4dac-8792-35ab277af9c2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy művészettörténész tett feljelentést a genovai kiállítás miatt, most kiderült, egy kivételével minden kép hamis volt. ","shortLead":"Egy művészettörténész tett feljelentést a genovai kiállítás miatt, most kiderült, egy kivételével minden kép hamis...","id":"20180109_Hatalmas_eges_majdnem_minden_kep_hamis_volt_egy_tavalyi_Modiglianikiallitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d67c468c-cc35-4dac-8792-35ab277af9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2bc3e6-14a7-42d9-a0a8-ea525bc50fb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_Hatalmas_eges_majdnem_minden_kep_hamis_volt_egy_tavalyi_Modiglianikiallitas","timestamp":"2018. január. 09. 20:20","title":"Hatalmas égés: majdnem minden kép hamis volt egy tavalyi Modigliani-kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb13ffa1-34f3-42bd-90b6-33e20944f1d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnöknek lényegében teljhatalma van az atomrakéták indítására.","shortLead":"Az amerikai elnöknek lényegében teljhatalma van az atomrakéták indítására.","id":"20180111_Atomcsapas_a_piros_gomb_es_a_protokoll","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb13ffa1-34f3-42bd-90b6-33e20944f1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf28f1c3-890e-4325-a5e4-3d246ce4f39e","keywords":null,"link":"/vilag/20180111_Atomcsapas_a_piros_gomb_es_a_protokoll","timestamp":"2018. január. 11. 12:20","title":"Atomcsapás: a piros gomb és a protokoll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714c5c33-05d2-4dc1-9689-8d06cf9b986e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bár a kormánypárt más jellegű gonddal küzd, mint amely ellenzékét lebénítja, de Orbán Viktornak áprilisig egyben kell tartania kétmillió embert ,és alacsonyan tartania a részvételi hajlandóságot az ellenoldalon, miközben ellenfelei mozgósítani próbálnak az egymással is vívott küzdelemben. Összeszedtük, milyen feladat áll a pártok előtt a választásokig .","shortLead":"Bár a kormánypárt más jellegű gonddal küzd, mint amely ellenzékét lebénítja, de Orbán Viktornak áprilisig egyben kell...","id":"20180110_Hiaba_nem_latszik_a_Fidesznek_is_nehez_dolga_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714c5c33-05d2-4dc1-9689-8d06cf9b986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8888ac-d7f7-45e8-9840-2f44434fe818","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Hiaba_nem_latszik_a_Fidesznek_is_nehez_dolga_van","timestamp":"2018. január. 10. 11:20","title":"Hiába nem látszik, a Fidesznek is nehéz dolga van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]