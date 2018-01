[{"available":true,"c_guid":"6c025a85-5ca3-44a2-8f97-9427ddc79814","c_author":"Gy. Zs. ","category":"elet","description":"Azt nem állítanánk, hogy teaivó nemzet vagyunk, de azért úgy 300 év alatt eljutottunk odáig, hogy még divat is lett a teázás.","shortLead":"Azt nem állítanánk, hogy teaivó nemzet vagyunk, de azért úgy 300 év alatt eljutottunk odáig, hogy még divat is lett...","id":"20180112_Telen_teazunk__a_szurle_atvaltozasai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c025a85-5ca3-44a2-8f97-9427ddc79814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb37b97e-52f1-4926-b822-b1659c5cb304","keywords":null,"link":"/elet/20180112_Telen_teazunk__a_szurle_atvaltozasai","timestamp":"2018. január. 12. 17:27","title":"Télen teázunk – a szűrlé átváltozásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e042e98-f0fe-41ec-8498-ea7ba341cdaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"\"Ez nem karfiolsteak, csak egy szelet karfiol. Egy fej karfiol, amit felvágtak.\"","shortLead":"\"Ez nem karfiolsteak, csak egy szelet karfiol. Egy fej karfiol, amit felvágtak.\"","id":"20180112_Kiverte_a_biztositekot_a_karfiolsteak_a_brit_vasarloknal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e042e98-f0fe-41ec-8498-ea7ba341cdaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944900b6-c5e1-494d-9369-63e7ff68712a","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_Kiverte_a_biztositekot_a_karfiolsteak_a_brit_vasarloknal","timestamp":"2018. január. 12. 17:12","title":"Kiverte a biztosítékot a \"karfiolsteak\" a brit vásárlóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éve kérhető az e-személyi, 2,683 millióan már élvezik az előnyeit.","shortLead":"Két éve kérhető az e-személyi, 2,683 millióan már élvezik az előnyeit.","id":"20180111_A_lakossag_negyede_extra_szolgaltatasokat_vehet_igenybe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7c7dab-c3a6-4bef-9731-242b2d117d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180111_A_lakossag_negyede_extra_szolgaltatasokat_vehet_igenybe","timestamp":"2018. január. 11. 12:41","title":"E-személyi: a lakosság negyede vehet igénybe extra szolgáltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df610c8-b250-4bd7-a7cb-6fa07e33b8ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorúan szabályozzák, mi mindent tudhat meg egy cég az ott dolgozókról.","shortLead":"Szigorúan szabályozzák, mi mindent tudhat meg egy cég az ott dolgozókról.","id":"20180111_A_levelezesunket_figyelheti_a_fonok_de_a_maganeletet_tilos__hol_a_hatar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df610c8-b250-4bd7-a7cb-6fa07e33b8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eccdad-83e5-4bd3-8e26-0ca86096da09","keywords":null,"link":"/kkv/20180111_A_levelezesunket_figyelheti_a_fonok_de_a_maganeletet_tilos__hol_a_hatar","timestamp":"2018. január. 11. 12:06","title":"A levelezésünket figyelheti a főnök, de a magánéletet tilos – hol a határ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c5d5eb-8b5a-4aca-8fb2-df039fd9d847","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Limitált kiadásnak tervezte a OnePlus a homokkő színű OnePlus 5T-t, és olyannyira limitált lett a kínálat, hogy nem egészen két óra alatt az összes példány gazdára talált.","shortLead":"Limitált kiadásnak tervezte a OnePlus a homokkő színű OnePlus 5T-t, és olyannyira limitált lett a kínálat, hogy nem...","id":"20180111_homokko_feher_oneplus5t_ket_ora_alatt_elfogyott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86c5d5eb-8b5a-4aca-8fb2-df039fd9d847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a90909-46a3-473d-8b91-062a4e471faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180111_homokko_feher_oneplus5t_ket_ora_alatt_elfogyott","timestamp":"2018. január. 11. 19:00","title":"Két óra kellett csupán, és elfogyott az összes homokkőfehér OnePlus 5T","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték azt a fiatalt, aki még 2016-ban felgyújtott egy sündisznót a XIII. kerületben. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az elítélt fellebbezett, így másodfokon folytatódik az ügy.","shortLead":"Három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték azt a fiatalt, aki még 2016-ban felgyújtott egy sündisznót a XIII...","id":"20180111_Harom_ev_letoltendo_bortonre_iteltek_a_sunt_felgyujto_fiatalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03ddbe-0d5c-43f4-9a82-b4d6ef29b9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Harom_ev_letoltendo_bortonre_iteltek_a_sunt_felgyujto_fiatalt","timestamp":"2018. január. 11. 13:55","title":"3 év állatkínzásért: Letöltendő börtönt kapott a sünt felgyújtó fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kaposvári polgármester szerint továbbra is veszélyesek a Soros-féle szervezetek.","shortLead":"A kaposvári polgármester szerint továbbra is veszélyesek a Soros-féle szervezetek.","id":"20180111_Felso_korlat_nelkuli_kotelezo_betelepitesrol_beszel_Szita_Karoly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfb054e-9cef-4497-9f1c-b67892414213","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Felso_korlat_nelkuli_kotelezo_betelepitesrol_beszel_Szita_Karoly","timestamp":"2018. január. 11. 09:22","title":"\"Felső korlát nélküli kötelező betelepítésről\" beszél Szita Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magazin úgy tudja, ezúttal a miniszterelnök tavaly férjhez ment lánya, Sára vár gyermeket.","shortLead":"A magazin úgy tudja, ezúttal a miniszterelnök tavaly férjhez ment lánya, Sára vár gyermeket.","id":"20180111_story_jon_a_masodik_orban_unoka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b291721-13a4-47b1-92ef-09e807366ebe","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_story_jon_a_masodik_orban_unoka","timestamp":"2018. január. 11. 07:29","title":"Story: Jön a második Orbán-unoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]