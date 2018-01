[{"available":true,"c_guid":"ce736556-14d8-4593-aaa3-5f3cbf966998","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kényszerleszállást hajtott végre szerda este egy belföldi járat a varsói repülőtéren, halálos áldozatok nincsenek.","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre szerda este egy belföldi járat a varsói repülőtéren, halálos áldozatok nincsenek.","id":"20180110_kenyszerleszallas_varsoban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce736556-14d8-4593-aaa3-5f3cbf966998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe9114f-1efb-476a-97ed-2ab79b2b8549","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_kenyszerleszallas_varsoban","timestamp":"2018. január. 10. 22:06","title":"Kényszerleszállás Varsóban: orrfutó nélkül landolt egy gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb3a4fe-3b1e-47b3-88b8-d908384cebca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha alapvetően tetszik a GLA, de kicsit nagyobb autóra vágynánk, akkor hamarosan itt a nekünk szánt új csillagos modell.","shortLead":"Ha alapvetően tetszik a GLA, de kicsit nagyobb autóra vágynánk, akkor hamarosan itt a nekünk szánt új csillagos modell.","id":"20180111_kemfotokon_a_vadonatuj_mercedes_glb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb3a4fe-3b1e-47b3-88b8-d908384cebca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a790c448-a638-491b-96d1-fa090cf5110a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180111_kemfotokon_a_vadonatuj_mercedes_glb","timestamp":"2018. január. 11. 08:21","title":"Kémfotón a vadonatúj Mercedes GLB és jöhet a GLG is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edc5326-5744-4e29-95ec-a4b22a164ebe","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Üzbegisztánban még a Biblia birtoklása is jogsértő. De a NER-t ez sem zavarja. Business as usual.","shortLead":"Üzbegisztánban még a Biblia birtoklása is jogsértő. De a NER-t ez sem zavarja. Business as usual.","id":"20180111_keresztenyuldozes_uzbegisztan_oktatasi_kulturalis_megallapodas_emberi_jogok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6edc5326-5744-4e29-95ec-a4b22a164ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ae065-5af9-48b7-8a06-c70c8c5adce5","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_keresztenyuldozes_uzbegisztan_oktatasi_kulturalis_megallapodas_emberi_jogok","timestamp":"2018. január. 11. 13:00","title":"Keresztényüldöző, embertelen rezsimmel kötöttünk oktatási-kulturális megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Heti Válasz összeszámolta, hány céghez van köze a felcsúti polgármesternek.","shortLead":"A Heti Válasz összeszámolta, hány céghez van köze a felcsúti polgármesternek.","id":"20180110_Megallithatatlan_Meszaros_Lorinc_mar_ketszaz_felett_jar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4876e62-4d77-40fa-a7c0-3da39ff6ed21","keywords":null,"link":"/kkv/20180110_Megallithatatlan_Meszaros_Lorinc_mar_ketszaz_felett_jar","timestamp":"2018. január. 10. 14:13","title":"Megállíthatatlan Mészáros Lőrinc: már kétszáz felett jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7707c0e-05b7-415e-b518-4ac7345d6b37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula, Gyurcsány Ferenc, Juhász Péter – együtt tárgyalt a három párt, de az MSZP elzárkózó volt.","shortLead":"Molnár Gyula, Gyurcsány Ferenc, Juhász Péter – együtt tárgyalt a három párt, de az MSZP elzárkózó volt.","id":"20180111_Az_MSZP_racsukta_az_ajtot_az_Egyuttre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7707c0e-05b7-415e-b518-4ac7345d6b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1952febd-bec7-480a-9b52-6c673e2d4d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Az_MSZP_racsukta_az_ajtot_az_Egyuttre","timestamp":"2018. január. 11. 15:53","title":"Az MSZP rácsukta az ajtót az Együttre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1164ace6-c048-4846-a6b2-e9cc4f5393bd","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Az már csak tényleg hab a tortán, hogy a produkció címe, amelyben együtt szerepeltek: A világ összes pénze.","shortLead":"Az már csak tényleg hab a tortán, hogy a produkció címe, amelyben együtt szerepeltek: A világ összes pénze.","id":"20180110_michelle_williams_mark_wahlberg_a_vilag_osszes_penze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1164ace6-c048-4846-a6b2-e9cc4f5393bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529ad4ab-2b8a-4215-bf6e-7ef1e06e9983","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_michelle_williams_mark_wahlberg_a_vilag_osszes_penze","timestamp":"2018. január. 10. 10:53","title":"Egyenjogúság Hollywoodban: Michelle Williams nevetséges összeget kapott Mark Wahlberg fizetéséhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kissé szegényesnek tűnik a 60 órásra tervezett orosz nyelvoktatás, ha a szakember szerint csak a cirill betűk elsajátításához legalább 40-50 órára van szükség. Ráadásul a paksiaknak egyebek mellett nukleáris biztonságról és sugárvédelemről kell majd beszélgetniük az oroszokkal.","shortLead":"Kissé szegényesnek tűnik a 60 órásra tervezett orosz nyelvoktatás, ha a szakember szerint csak a cirill betűk...","id":"20180110_a_paksi_munkasoknak_60_orajuk_lesz_megtanulni_oroszul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41cdbcd-7820-426f-bbb8-7024bc92ee72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_a_paksi_munkasoknak_60_orajuk_lesz_megtanulni_oroszul","timestamp":"2018. január. 10. 11:01","title":"A paksi munkásoknak 60 órájuk lesz megtanulni oroszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00cb010-5441-4a40-bb07-b738e221934f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elindította fővárosi kampányát az MSZP – és a pártnak kormányfőjelöltet kölcsönző Párbeszéd. A Coldplay híres, Paradise című számára vonult be Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan és Karácsony Gergely. Közösködni kell, adták ki a jelszót a szocialisták. Üzentek Orbánnak is: a többség nem lehet ellenzékben.","shortLead":"Elindította fővárosi kampányát az MSZP – és a pártnak kormányfőjelöltet kölcsönző Párbeszéd. A Coldplay híres, Paradise...","id":"20180110_Karacsony_Gergely_MSZP_Kunhalmi_Agnes_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00cb010-5441-4a40-bb07-b738e221934f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a32678-87f9-4a3d-9ab5-ec00e5d44bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Karacsony_Gergely_MSZP_Kunhalmi_Agnes_valasztas","timestamp":"2018. január. 10. 17:34","title":"Karácsony kampányol: Nem megváltó vagyok, hanem szolgáló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]