[{"available":true,"c_guid":"63e8ad57-a7be-43a9-8d80-7f35f3a89539","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádlottak narancssárga, Shariah Police feliratú láthatósági mellényben \"járőröztek\", felszólították az embereket, hogy ne igyanak alkoholt, valamint szórakozóhelyek bejáratánál megpróbáltak vendégeket a belépésről lebeszélni. ","shortLead":"A vádlottak narancssárga, Shariah Police feliratú láthatósági mellényben \"járőröztek\", felszólították az embereket...","id":"20180111_ujratargyaljak_az_onjelolt_muzulman_vallasrendorseg_ugyet_nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e8ad57-a7be-43a9-8d80-7f35f3a89539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79f6a4d-e6fe-4688-84ac-08a1ce3918ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180111_ujratargyaljak_az_onjelolt_muzulman_vallasrendorseg_ugyet_nemetorszagban","timestamp":"2018. január. 11. 17:54","title":"Újratárgyalják az önjelölt muzulmán vallásrendőrség ügyét Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fe1a1c-2ea2-4386-b33e-1c9c638dc7fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elvesztette megbízását a királynő alsóneműjét beszállító cég.","shortLead":"Elvesztette megbízását a királynő alsóneműjét beszállító cég.","id":"20180111_Melltarto_gate_a_brit_kiralyi_udvarban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54fe1a1c-2ea2-4386-b33e-1c9c638dc7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccccda0c-1a44-4cef-9ebd-aaf4f686296a","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_Melltarto_gate_a_brit_kiralyi_udvarban","timestamp":"2018. január. 11. 17:45","title":"Melltartó-gate a brit királyi udvarban egy könyv nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel szejm elutasította szerda éjjel a magzatvédő törvény liberalizálását célzó polgári kezdeményezést, és további vitára bocsátotta a beteg magzatok művi vetélését tiltó törvénymódosítási javaslatot.","shortLead":"A lengyel szejm elutasította szerda éjjel a magzatvédő törvény liberalizálását célzó polgári kezdeményezést, és további...","id":"20180111_nem_enged_a_szigoru_abortusztorvenybol_a_lengyel_parlament","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7d53d-785c-469e-b0aa-aea77d604fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20180111_nem_enged_a_szigoru_abortusztorvenybol_a_lengyel_parlament","timestamp":"2018. január. 11. 11:25","title":"Nem enged a szigorú abortusztörvényből a lengyel parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06f059c-858e-444e-a7ca-d47855e8930a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A hagyományos médiacsatornákon csak az időseket éri el a kormánypárt, ezért nagyon aktív a Facebookon, csak éppen a politikusok ritkán posztolnak olyat, ami akár a híveiket is érdekli. Pedig ha szót értenének a netes közönséggel, a közösségi oldalon rendkívül jól célzottan juttathatnák el hozzájuk akár személyre szabott üzeneteiket.","shortLead":"A hagyományos médiacsatornákon csak az időseket éri el a kormánypárt, ezért nagyon aktív a Facebookon, csak éppen...","id":"20180111_masodik_kubatovlista_fidesz_kdnp_kormanyzati_kommunikacio_facebook","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e06f059c-858e-444e-a7ca-d47855e8930a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799b6235-22e7-471f-b579-246277b03084","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_masodik_kubatovlista_fidesz_kdnp_kormanyzati_kommunikacio_facebook","timestamp":"2018. január. 11. 06:30","title":"Lehetne egy második Kubatov-listája is a Fidesznek, de csapnivalóan facebookozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nőt a lábán harapta meg egy fóka, amikor egy barátjával úszni mentek csütörtök reggel. ","shortLead":"A nőt a lábán harapta meg egy fóka, amikor egy barátjával úszni mentek csütörtök reggel. ","id":"20180112_foka_harapott_meg_egy_uszot_san_franciso_partjainal_es_megprobalta_a_melybe_rantani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc383dd-bba3-4e02-940e-24f31f2201cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_foka_harapott_meg_egy_uszot_san_franciso_partjainal_es_megprobalta_a_melybe_rantani","timestamp":"2018. január. 12. 12:16","title":"Fóka harapott meg egy úszót San Francisco partjainál és megpróbálta mélybe rántani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf50ede-a807-4618-aaa2-dbef2be4350f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, hangvezérelt okos kijelzőt vezet be a Google, az Amazon képernyővel ellátott okoshangszórójával kíván versenyezni.","shortLead":"Új, hangvezérelt okos kijelzőt vezet be a Google, az Amazon képernyővel ellátott okoshangszórójával kíván versenyezni.","id":"20180110_google_smart_display_platform","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bf50ede-a807-4618-aaa2-dbef2be4350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7cbe83-7ee3-4203-8e95-cf90663b9ea0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_google_smart_display_platform","timestamp":"2018. január. 10. 21:00","title":"Itt a Google csattanós válasza az Amazon Echo Show-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök \"pöcegödör országoknak\" nevezte az Egyesült Államokba érkező haiti, salvadori és afrikai bevándorlók szülőhazáit, miközben törvényhozókkal vitatkozott csütörtökön a Fehér Házban a bevándorlásról.","shortLead":"Az amerikai elnök \"pöcegödör országoknak\" nevezte az Egyesült Államokba érkező haiti, salvadori és afrikai bevándorlók...","id":"20180112_Trump_pocegodornek_nevezte_a_bevandorlok_hazajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4785114e-c138-45cf-8326-90b1d1d99219","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_Trump_pocegodornek_nevezte_a_bevandorlok_hazajat","timestamp":"2018. január. 12. 05:28","title":"Trump pöcegödörnek nevezte a bevándorlók hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdae392-7be5-464c-ad28-281aa0731e2a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 47 hektárnyi területet kutattak át a múzeum régészei. Az MTI több képet is közölt a megelőző feltárások eredményéről. ","shortLead":"Összesen 47 hektárnyi területet kutattak át a múzeum régészei. Az MTI több képet is közölt a megelőző feltárások...","id":"20180111_Feldragakovekre_es_egy_otodik_szazadi_harcos_koponyajara_bukkantak_regeszek_az_uj_Mercedesgyar_teruleten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cdae392-7be5-464c-ad28-281aa0731e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477c7fb3-6995-4338-a750-29075b1c085c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180111_Feldragakovekre_es_egy_otodik_szazadi_harcos_koponyajara_bukkantak_regeszek_az_uj_Mercedesgyar_teruleten","timestamp":"2018. január. 11. 18:42","title":"Féldrágakövekre és egy ötödik századi harcos koponyájára bukkantak régészek az új Mercedes-gyár területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]