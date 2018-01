[{"available":true,"c_guid":"beea099a-27d7-4c90-bcef-80166389a686","c_author":"MTI/Magyar Nemzet","category":"gazdasag","description":"Az alacsony beszerzési árak révén mérsékelni lehetne a lakossági energiaárakat- idézi az MTI a Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértőket.","shortLead":"Az alacsony beszerzési árak révén mérsékelni lehetne a lakossági energiaárakat- idézi az MTI a Magyar Nemzetnek...","id":"20180113_1020_szazalekkal_is_lehetne_csokkenteni_a_lakossagi_aram_gaz_es_tavhoarakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beea099a-27d7-4c90-bcef-80166389a686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e7a8de-cad7-496e-8f61-570da1c5ed62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_1020_szazalekkal_is_lehetne_csokkenteni_a_lakossagi_aram_gaz_es_tavhoarakat","timestamp":"2018. január. 13. 09:12","title":"10-20 százalékkal is lehetne csökkenteni a lakossági áram-, gáz- és távhőárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840f2582-0ad0-45c9-bb26-9dc5732c7b18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5552 adakozó és 77 460 582 forint eddig.","shortLead":"5552 adakozó és 77 460 582 forint eddig.","id":"20180112_ASZbuntetes_mar_70_millional_is_tobbet_gyujtott_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=840f2582-0ad0-45c9-bb26-9dc5732c7b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d97491c-04ac-459d-9e12-8d603d346fac","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_ASZbuntetes_mar_70_millional_is_tobbet_gyujtott_a_Jobbik","timestamp":"2018. január. 12. 13:25","title":"ÁSZ-büntetés: már 70 milliónál is többet gyűjtött a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce924263-c8f4-4905-adaa-4f851f1603b7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök novemberben döntött erről, de a kinevezés a január 12-i Magyar Közlönyben jelent meg. E cím birtokában az egykori gambiai tiszteletbeli konzul valamelyik magyar külképviselet élére kerülhet, eddigi pályafutása alapján valószínűleg Afrikában.","shortLead":"A köztársasági elnök novemberben döntött erről, de a kinevezés a január 12-i Magyar Közlönyben jelent meg. E cím...","id":"20180112_nagykovet_lett_suha_gyorgy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce924263-c8f4-4905-adaa-4f851f1603b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3214c905-46a0-4223-b47b-d8ed0e1ea8d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_nagykovet_lett_suha_gyorgy","timestamp":"2018. január. 12. 17:47","title":"Nagykövet lett Suha György, Horn Gyula egykori sajtótitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9278a2e-cd4e-411e-9e44-631f64050d01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy 78 éves nő agyonverése miatt ült, többszörös visszaesőként életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. ","shortLead":"A férfi egy 78 éves nő agyonverése miatt ült, többszörös visszaesőként életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. ","id":"20180112_Egy_idos_no_brutalis_megoleseert_ult_a_Sopronkohidarol_elszokott_rab","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9278a2e-cd4e-411e-9e44-631f64050d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41778b9-be17-43f0-a6c9-06e61e6f9208","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Egy_idos_no_brutalis_megoleseert_ult_a_Sopronkohidarol_elszokott_rab","timestamp":"2018. január. 12. 19:28","title":"Egy idős nő brutális megöléséért ült a Sopronkőhidáról elszökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43946718-2ed6-4f0b-a2a9-fc56727bba71","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem, nem tévedés, nem is névazonosságról van szó, hanem a XX. század egyik legnagyobb politikusának nem annyira közismert munkásságáról.","shortLead":"Nem, nem tévedés, nem is névazonosságról van szó, hanem a XX. század egyik legnagyobb politikusának nem annyira...","id":"201746_winston_churchill_afestomuvesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43946718-2ed6-4f0b-a2a9-fc56727bba71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6fac33-fe25-489c-999b-604182c3e7cc","keywords":null,"link":"/kultura/201746_winston_churchill_afestomuvesz","timestamp":"2018. január. 13. 08:30","title":"Ezt köszönheti a világ Winston Churchillnek, a festőművésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sok volt a panasz a 40-es számokra, mert a hívások sokszor többe kerültek, mint egy belföldi hívás. Az internet és a mobiltelefonok elterjedése is megpecsételte a kék számok sorsát.","shortLead":"Sok volt a panasz a 40-es számokra, mert a hívások sokszor többe kerültek, mint egy belföldi hívás. Az internet és...","id":"20180112_veget_ert_egy_korszak_mar_nem_hasznalhatoak_itthon_a_kek_szamok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068844d9-cfef-423e-b982-2a49c302e601","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_veget_ert_egy_korszak_mar_nem_hasznalhatoak_itthon_a_kek_szamok","timestamp":"2018. január. 12. 09:25","title":"Véget ért egy korszak, már nem használhatóak itthon a kék számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasít az állatvédelmi fórumokban, oldalakon a csütörtöki hírünk, miszerint a kiszabható maximális büntetést, három év börtönbüntetést kapott egy sünt felgyújtó fiatal. Megtudtuk, ki volt a bíró, aki a szokatlanul kemény ítéletet hozta. Az is érdekes, hogy az ügyészség elégnek tartotta a felfüggesztett büntetést, vagyis gyakorlatilag engedte volna elsétálni az elkövetőt, aki nemcsak meggyújtotta a védtelen állatot, de még táplálta is a tüzet.","shortLead":"Hasít az állatvédelmi fórumokban, oldalakon a csütörtöki hírünk, miszerint a kiszabható maximális büntetést, három év...","id":"20180112_Unneplik_a_tokos_birot_az_ugyeszseg_futni_hagyta_volna_a_sungyilkost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bff757-9d49-45ed-840e-a92ab3897580","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Unneplik_a_tokos_birot_az_ugyeszseg_futni_hagyta_volna_a_sungyilkost","timestamp":"2018. január. 12. 12:06","title":"Ünneplik a tökös bírót: az ügyész futni hagyta volna a süngyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4b4ec5-0b78-4e1b-9815-7955781d6ddf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államokban a Ford ellen indult eljárás, mert feltételezik, hogy illegális szoftvert használtak dízelmotoros járműveikben, hogy meghamisítsák a szennyező nitrogén-oxidok mért értékeit.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a Ford ellen indult eljárás, mert feltételezik, hogy illegális szoftvert használtak dízelmotoros...","id":"20180112_csaloszoftver_Ford","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4b4ec5-0b78-4e1b-9815-7955781d6ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad38d9b-45f6-4340-8732-d33226689e20","keywords":null,"link":"/cegauto/20180112_csaloszoftver_Ford","timestamp":"2018. január. 12. 09:23","title":"Nocsak, az amerikai gyártmányú autókban is ott a csalószoftver?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]