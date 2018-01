[{"available":true,"c_guid":"61737147-293a-4abd-8cb2-2bb07f78b972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberség Erejével Alapítvány tárgyalta le a helyszínt egy olyan rendezvényhez, amelyet a kormányzat által szintén nem kedvelt Transparency International tart.","shortLead":"Az Emberség Erejével Alapítvány tárgyalta le a helyszínt egy olyan rendezvényhez, amelyet a kormányzat által szintén...","id":"20180113_Meglepo_fordulat_Pecsen_onkormanyzati_epuletben_beszelhet_a_kiatkozott_Sorosalapitvany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61737147-293a-4abd-8cb2-2bb07f78b972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d65eb8-6c72-4afd-815e-40901c5cc184","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_Meglepo_fordulat_Pecsen_onkormanyzati_epuletben_beszelhet_a_kiatkozott_Sorosalapitvany","timestamp":"2018. január. 13. 09:33","title":"Meglepő fordulat Pécsen: önkormányzati épületben beszélhet a kiátkozott \"Soros-alapítvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmnek címe még nincs, de a szereplőgárdája kapcsán nagy neveket emlegetnek.","shortLead":"A filmnek címe még nincs, de a szereplőgárdája kapcsán nagy neveket emlegetnek.","id":"20180113_DiCaprio_is_jatszik_a_filmben_amit_Tarantino_forgat_Charles_Mansonrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d029239a-2983-4df0-bb78-a50c34634c90","keywords":null,"link":"/kultura/20180113_DiCaprio_is_jatszik_a_filmben_amit_Tarantino_forgat_Charles_Mansonrol","timestamp":"2018. január. 13. 12:10","title":"DiCaprio is játszik a filmben, amit Tarantino forgat Charles Mansonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi alelnök, és volt jobbikos országgyűlési képviselő, Nyikos László szerint érvénytelen lehet az ellenzéki pártokat sújtó többmilliós, a Jobbik esetében több százmilliós büntetés.","shortLead":"A korábbi alelnök, és volt jobbikos országgyűlési képviselő, Nyikos László szerint érvénytelen lehet az ellenzéki...","id":"20180112_Ervenytelen_lehet_az_ASZbuntetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f99a05-615a-4354-8f92-ff367077ccac","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Ervenytelen_lehet_az_ASZbuntetes","timestamp":"2018. január. 12. 11:40","title":"Érvénytelen lehet az ÁSZ-büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton kikapott az olasz Andreas Seppitől a canberrai 75 ezer dollár összdíjazású keménypályás challenger-tenisztorna szombati döntőjében.","shortLead":"Fucsovics Márton kikapott az olasz Andreas Seppitől a canberrai 75 ezer dollár összdíjazású keménypályás...","id":"20180113_Fucsovicsnak_most_nem_jott_ussze_az_otodik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c70fe635-b34e-4f9c-a0eb-c9e27f0950ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e403924-c75e-4b94-9ce5-eaf8b407bafa","keywords":null,"link":"/sport/20180113_Fucsovicsnak_most_nem_jott_ussze_az_otodik","timestamp":"2018. január. 13. 11:27","title":"Fucsovicsnak most nem jött össze az ötödik diadal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Seremetyjevó repülőtéren kapták el, lőszerek is voltak nála.","shortLead":"A Seremetyjevó repülőtéren kapták el, lőszerek is voltak nála.","id":"20180112_gepfegyver_alkatreszekkel_bukott_le_egy_magyar_moszkvaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28487213-dcb7-4dfa-adab-492db332f44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee48c310-bf79-40c2-9ab9-6894380c5889","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_gepfegyver_alkatreszekkel_bukott_le_egy_magyar_moszkvaban","timestamp":"2018. január. 12. 15:29","title":"Gépfegyver-alkatrészekkel bukott le egy magyar Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765690b6-1047-4c3a-8c92-c3dd0f7c1c5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nap alatt virális tartalom lett egy család friss fotóiból, olyan „csodásan” sikerültek a képek. Egy édesanya tette közzé valamennyit a Facebookon, és azt üzente, hogy nyugodtan ossza azokat mindenki kedvére, mert ő évek óta nem nevetett ilyet jót, mint amikor meglátta a fotókat. \r

","shortLead":"Egy nap alatt virális tartalom lett egy család friss fotóiból, olyan „csodásan” sikerültek a képek. Egy édesanya tette...","id":"20180113_isteniek_lettek_egy_csalad_uj_kepei_mi_is_kerunk_ilyeneket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=765690b6-1047-4c3a-8c92-c3dd0f7c1c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d7aaf7-9ad3-4ed0-9ad7-85f368a2afb4","keywords":null,"link":"/kultura/20180113_isteniek_lettek_egy_csalad_uj_kepei_mi_is_kerunk_ilyeneket","timestamp":"2018. január. 13. 21:55","title":"Isteniek lettek egy család új képei, mi is kérünk ilyeneket – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c025a85-5ca3-44a2-8f97-9427ddc79814","c_author":"Gy. Zs. ","category":"elet","description":"Azt nem állítanánk, hogy teaivó nemzet vagyunk, de azért úgy 300 év alatt eljutottunk odáig, hogy még divat is lett a teázás.","shortLead":"Azt nem állítanánk, hogy teaivó nemzet vagyunk, de azért úgy 300 év alatt eljutottunk odáig, hogy még divat is lett...","id":"20180112_Telen_teazunk__a_szurle_atvaltozasai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c025a85-5ca3-44a2-8f97-9427ddc79814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb37b97e-52f1-4926-b822-b1659c5cb304","keywords":null,"link":"/elet/20180112_Telen_teazunk__a_szurle_atvaltozasai","timestamp":"2018. január. 12. 17:27","title":"Télen teázunk – a szűrlé átváltozásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK már attól tart, hogy nemcsak a Fidesz emberei, hanem később már bármelyik állampolgár felkerülhetne az amerikaiak tilalmi listájára. ","shortLead":"A DK már attól tart, hogy nemcsak a Fidesz emberei, hanem később már bármelyik állampolgár felkerülhetne az amerikaiak...","id":"20180113_orbanek_miatt_ujra_kitilthatnak_magyar_koztisztviseloket_az_egyesult_allamokbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ef616-d046-425f-9b4e-a1854363f024","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_orbanek_miatt_ujra_kitilthatnak_magyar_koztisztviseloket_az_egyesult_allamokbol","timestamp":"2018. január. 13. 18:35","title":"DK: Orbánék miatt újra kitilthatnak magyar köztisztviselőket az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]