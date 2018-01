[{"available":true,"c_guid":"d8fd06bb-8f43-45d1-bb9e-396ec7e22b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok iPhone-os szalad most akkumulátort cseréltetni, különösen mivel az Apple jelentősen lecsökkentette a csere árát az iPhone-lassítási botrányt követően. Várható volt, hogy előbb-utóbb készletgondok lehetnek.","shortLead":"Sok iPhone-os szalad most akkumulátort cseréltetni, különösen mivel az Apple jelentősen lecsökkentette a csere árát...","id":"20180113_keszlethiany_az_egyesult_allamokban_az_iphone_csereakkumulatoroknal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8fd06bb-8f43-45d1-bb9e-396ec7e22b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674f603a-e627-4e7c-8630-e6a25cbe2c6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180113_keszlethiany_az_egyesult_allamokban_az_iphone_csereakkumulatoroknal","timestamp":"2018. január. 13. 17:00","title":"Gond az Apple akkucsere programjánál: kifogyóban a készletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43946718-2ed6-4f0b-a2a9-fc56727bba71","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem, nem tévedés, nem is névazonosságról van szó, hanem a XX. század egyik legnagyobb politikusának nem annyira közismert munkásságáról.","shortLead":"Nem, nem tévedés, nem is névazonosságról van szó, hanem a XX. század egyik legnagyobb politikusának nem annyira...","id":"201746_winston_churchill_afestomuvesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43946718-2ed6-4f0b-a2a9-fc56727bba71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6fac33-fe25-489c-999b-604182c3e7cc","keywords":null,"link":"/kultura/201746_winston_churchill_afestomuvesz","timestamp":"2018. január. 13. 08:30","title":"Ezt köszönheti a világ Winston Churchillnek, a festőművésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78fb79f-c3ba-4871-91ee-f54f5b562957","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"Nagy lépések helyett kis bakugrások jellemzik a kínai–magyar egészségügyi kapcsolatok alakulását. ","shortLead":"Nagy lépések helyett kis bakugrások jellemzik a kínai–magyar egészségügyi kapcsolatok alakulását. ","id":"201802__kinai_gyogyaszat__magyar_betegek__konnyitett_mukodes__selyem_kozeput","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e78fb79f-c3ba-4871-91ee-f54f5b562957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cce66af-83ab-4858-8ae4-81c7f3a28125","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__kinai_gyogyaszat__magyar_betegek__konnyitett_mukodes__selyem_kozeput","timestamp":"2018. január. 13. 12:30","title":"Meghökkentő módon támogatja a magyar kormány a kínai gyógyászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK már attól tart, hogy nemcsak a Fidesz emberei, hanem később már bármelyik állampolgár felkerülhetne az amerikaiak tilalmi listájára. ","shortLead":"A DK már attól tart, hogy nemcsak a Fidesz emberei, hanem később már bármelyik állampolgár felkerülhetne az amerikaiak...","id":"20180113_orbanek_miatt_ujra_kitilthatnak_magyar_koztisztviseloket_az_egyesult_allamokbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ef616-d046-425f-9b4e-a1854363f024","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_orbanek_miatt_ujra_kitilthatnak_magyar_koztisztviseloket_az_egyesult_allamokbol","timestamp":"2018. január. 13. 18:35","title":"DK: Orbánék miatt újra kitilthatnak magyar köztisztviselőket az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6496989a-903a-44b3-b828-189a5f9e82eb","c_author":"Lindner András","category":"kultura","description":"Vajon más miliő, merőben új élmények fogadják-e egy-két évtized múlva a múzeumlátogatókat? ","shortLead":"Vajon más miliő, merőben új élmények fogadják-e egy-két évtized múlva a múzeumlátogatókat? ","id":"201802__kiallitasok__show_vagy_ertek__digitalizalt_kincsek__mindenki_muzeuma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6496989a-903a-44b3-b828-189a5f9e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac41f36-2727-42af-8c34-997149dc7bf1","keywords":null,"link":"/kultura/201802__kiallitasok__show_vagy_ertek__digitalizalt_kincsek__mindenki_muzeuma","timestamp":"2018. január. 13. 12:00","title":"Hogyan festenek majd a jövő múzeumai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb5f0d5-d725-4643-8148-5d2cc5e6c448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő megszólalt Mark Wahlberg adakozása ügyében.\r

\r

","shortLead":"A színésznő megszólalt Mark Wahlberg adakozása ügyében.\r

\r

","id":"20180114_Michelle_Williams_Felejthetetlen_ez_a_nap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb5f0d5-d725-4643-8148-5d2cc5e6c448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a32f7d9-d1d0-43a8-ad1d-771c11bab2a4","keywords":null,"link":"/elet/20180114_Michelle_Williams_Felejthetetlen_ez_a_nap","timestamp":"2018. január. 14. 15:58","title":"Michelle Williams: Felejthetetlen ez a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal több gyógyszerész közül válogathatnak a magyarok, mint a németek vagy az osztrákok. Európai összehasonlításban így is kevesen vannak a mi gyógyszerészeink.","shortLead":"Sokkal több gyógyszerész közül válogathatnak a magyarok, mint a németek vagy az osztrákok. Európai összehasonlításban...","id":"20180113_Jobban_allunk_gyogyszereszekkel_mint_a_nemetek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a386e4ef-0de1-4317-b41b-340c60461ca8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Jobban_allunk_gyogyszereszekkel_mint_a_nemetek","timestamp":"2018. január. 13. 09:09","title":"Jobban állunk gyógyszerészekkel, mint a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c0e34c-d9a1-421a-81fb-9cddba711fbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kórházba kellett vinni a téli olimpiára készülő Miklós Editet.","shortLead":"Kórházba kellett vinni a téli olimpiára készülő Miklós Editet.","id":"20180113_Elajult_a_celban_a_magyar_sielo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c0e34c-d9a1-421a-81fb-9cddba711fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67db057d-7b04-4aa0-b8ac-e7266b050601","keywords":null,"link":"/sport/20180113_Elajult_a_celban_a_magyar_sielo","timestamp":"2018. január. 13. 13:08","title":"Elájult a célban a magyar síelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]