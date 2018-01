[{"available":true,"c_guid":"07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexpózokban fotózkodtak egy idős beteg mellett a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szeretetotthon dolgozói.\r

","shortLead":"Szexpózokban fotózkodtak egy idős beteg mellett a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szeretetotthon...","id":"20180114_magatehetetlen_beteg_mellett_imitaltak_szexet_a_pecsi_apolok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b32553-3712-47ce-a0e6-fbf0534e1bee","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_magatehetetlen_beteg_mellett_imitaltak_szexet_a_pecsi_apolok","timestamp":"2018. január. 14. 21:53","title":"Magatehetetlen beteg mellett imitáltak szexet a pécsi ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump most először reagált közvetlenül az őt ért vádakra, miután csütörtökön a Haitiból, Salvadorból és afrikai országokból érkező bevándorlók szülőföldjét \"pöcegödör országoknak\" nevezte.","shortLead":"Trump most először reagált közvetlenül az őt ért vádakra, miután csütörtökön a Haitiból, Salvadorból és afrikai...","id":"20180115_trump_en_vagyok_a_legkevesbe_rasszista_ember","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8741a1b-ab9c-48a8-b4dc-2e9a0409b3cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180115_trump_en_vagyok_a_legkevesbe_rasszista_ember","timestamp":"2018. január. 15. 07:14","title":"Trump: Én vagyok a legkevésbé rasszista ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9c28ae-34df-4a37-9597-d6ea2936eb7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Carillion csődje súlyosabb gondot okozhat Nagy-Britanniában, mint elsőre tűnik.","shortLead":"A Carillion csődje súlyosabb gondot okozhat Nagy-Britanniában, mint elsőre tűnik.","id":"20180115_Kartyavarkent_omlik_ossze_a_brit_epitoipari_orias_magyarokat_is_betemethet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb9c28ae-34df-4a37-9597-d6ea2936eb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ceb5c-97a1-41e5-af57-e188858f01b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180115_Kartyavarkent_omlik_ossze_a_brit_epitoipari_orias_magyarokat_is_betemethet","timestamp":"2018. január. 15. 17:15","title":"Kártyavárként omlik össze a brit építőipari óriás, magyarokat is betemethet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666bbbd0-5807-4ca6-9628-2cdb1967ca8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak négy nagyobbat tártak fel eddig.","shortLead":"Csak négy nagyobbat tártak fel eddig.","id":"20180115_A_vilag_egyik_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_most_megnezheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666bbbd0-5807-4ca6-9628-2cdb1967ca8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607ce9b6-22c8-4f8b-afa3-18548b76cf5e","keywords":null,"link":"/kkv/20180115_A_vilag_egyik_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_most_megnezheti","timestamp":"2018. január. 15. 10:53","title":"A világ egyik legnagyobb gyémántját találták meg, most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értenek egyet a sünt felgyújtó fiatal szokatlanul szigorú büntetésével, ezért a 3 éves letöltendő börtön helyett enyhébb ítéletért fellebbez az ügyészség – tudta meg a hvg.hu. A vádlott már az ítélet kihirdetésekor fellebbezett, a vádhatóság akkor még gondolkodási időt kért – végül gyakorlatilag egy oldalra kerültek.","shortLead":"Nem értenek egyet a sünt felgyújtó fiatal szokatlanul szigorú büntetésével, ezért a 3 éves letöltendő börtön helyett...","id":"20180115_Fordulat_a_sungyilkosugyben_az_ugyesz_enyhebb_buntetesert_fellebbez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b461b05f-0920-4bf9-866e-e91d06b8117b","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Fordulat_a_sungyilkosugyben_az_ugyesz_enyhebb_buntetesert_fellebbez","timestamp":"2018. január. 15. 16:48","title":"Fordulat a süngyilkosügyben: az ügyész enyhébb büntetésért fellebbez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905eb8e9-30a0-473c-ad4c-5fda2095ca95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan napokon belül bemutathatja az új koncepcióautóját, amin egy érdekességet már most ki lehet szúrni.","shortLead":"A Nissan napokon belül bemutathatja az új koncepcióautóját, amin egy érdekességet már most ki lehet szúrni.","id":"20180115_Kulonleges_autoval_rukkol_elo_a_Nissan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=905eb8e9-30a0-473c-ad4c-5fda2095ca95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ea5a73-1316-4462-8fbc-39383bb40332","keywords":null,"link":"/cegauto/20180115_Kulonleges_autoval_rukkol_elo_a_Nissan","timestamp":"2018. január. 15. 08:21","title":"De mi lehet az? Furcsa dudorral a tetején érkezik a Nissan új koncepcióautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatását kezdeményezte a bizottság szocialista elnöke, az 1300, titokban befogadott menekültre is rákérdezne.","shortLead":"A miniszterelnök Nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatását kezdeményezte a bizottság szocialista elnöke, az 1300...","id":"20180115_Molnar_Ha_Orban_nem_jon_el_beismeri_hogy_nincs_bizonyiteka_a_Sorostervre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6598edcd-dac9-4a23-8c7b-96481d2b06af","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Molnar_Ha_Orban_nem_jon_el_beismeri_hogy_nincs_bizonyiteka_a_Sorostervre","timestamp":"2018. január. 15. 10:34","title":"Molnár: \"Ha Orbán nem jön el, beismeri, hogy titkol valamit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d89228-8e62-437e-a353-bc74eb047dbe","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Rezzenéstelen arccal, pontosabban motorral és a legnagyobb csendben is suhanhatunk a bajorok hibrid nagyautójával, ami gyakran töltögetve meglepően kevés benzint fogyaszt. Kipróbáltuk a leginkább környezettudatos 5-ös BMW-t.","shortLead":"Rezzenéstelen arccal, pontosabban motorral és a legnagyobb csendben is suhanhatunk a bajorok hibrid nagyautójával, ami...","id":"20180114_zold_otos_teszten_a_konnektoros_bmw_530e","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d89228-8e62-437e-a353-bc74eb047dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228ba946-dd2c-4307-8e18-9c92a59c69b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180114_zold_otos_teszten_a_konnektoros_bmw_530e","timestamp":"2018. január. 14. 15:00","title":"Zöld ötös: nyúzópróbán a konnektoros BMW 530e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]