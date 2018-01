[{"available":true,"c_guid":"153db526-e1dd-4318-8c72-5decd0245c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford ezzel az új sportkocsival egy legenda 50 éves születésnapját kívánja megünnepelni. ","shortLead":"A Ford ezzel az új sportkocsival egy legenda 50 éves születésnapját kívánja megünnepelni. ","id":"20180115_vissza_az_idoben_feher_billiardgolyot_markolva_valthatunk_az_uj_ford_mustangban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=153db526-e1dd-4318-8c72-5decd0245c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454f0737-ca14-4ae1-bdfd-584fd8d43412","keywords":null,"link":"/cegauto/20180115_vissza_az_idoben_feher_billiardgolyot_markolva_valthatunk_az_uj_ford_mustangban","timestamp":"2018. január. 15. 11:24","title":"Vissza az időben: Fehér billiárdgolyót markolva válthatunk az új Ford Mustangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71574da6-e45e-47a2-90ce-76e7d0c7ccf3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudose szerint az állami hatóságok mandátumára utalt igazából, amikor felelősökről beszélt. ","shortLead":"Tudose szerint az állami hatóságok mandátumára utalt igazából, amikor felelősökről beszélt. ","id":"20180115_Fura_magyarazat_a_mandatum_lobogasarol_beszelt_a_roman_miniszterelnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71574da6-e45e-47a2-90ce-76e7d0c7ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab8c5ee-5e64-4ea9-a8a2-48c5295b6bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Fura_magyarazat_a_mandatum_lobogasarol_beszelt_a_roman_miniszterelnok","timestamp":"2018. január. 15. 15:43","title":"Fura magyarázat: a \"mandátum lobogásáról\" beszélt a román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év egyik havas napjára ébredtünk, az utóbbi időben nem sok ilyet szokhattunk meg egy tél alatt, becsüljük meg!\r

\r

","shortLead":"Az év egyik havas napjára ébredtünk, az utóbbi időben nem sok ilyet szokhattunk meg egy tél alatt, becsüljük meg!\r

\r

","id":"20180114_Idojaras_ho_van_emberek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a67d97-b6a4-4a52-97a5-21b676c643f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Idojaras_ho_van_emberek","timestamp":"2018. január. 14. 08:06","title":"Időjárás: hó van, emberek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A női négyes második, a férfi harmadik lett a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.\r

","shortLead":"A női négyes második, a férfi harmadik lett a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.\r

","id":"20180114_ket_futambol_ket_erem_a_gyorskorcsolyavaltoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c163ea7-b3ca-4b80-b6eb-4fe4f2b4060f","keywords":null,"link":"/sport/20180114_ket_futambol_ket_erem_a_gyorskorcsolyavaltoknak","timestamp":"2018. január. 14. 16:32","title":"Két futamból két érem a gyorskorcsolya-váltóknak - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6d55a6-2012-4600-baa0-410ba2c6b446","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megannyi kémfotót és kiszivárogtatást követően most végre teljes pompájában is bemutatkozott a csillagos márka sokak által várt újdonsága. ","shortLead":"Megannyi kémfotót és kiszivárogtatást követően most végre teljes pompájában is bemutatkozott a csillagos márka sokak...","id":"20180115_az_ujra_feltalalt_kocka_hivatalosan_is_itt_a_teljesen_uj_mercedes_gosztaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6d55a6-2012-4600-baa0-410ba2c6b446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa283720-81c2-414d-9188-a4a13426511e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180115_az_ujra_feltalalt_kocka_hivatalosan_is_itt_a_teljesen_uj_mercedes_gosztaly","timestamp":"2018. január. 15. 09:21","title":"Az újra feltalált kocka: hivatalosan is itt a teljesen új Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180114_Budapest_szakado_ho_irany_a_Libego","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c23683-0691-4bad-8758-86d72e04c3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Budapest_szakado_ho_irany_a_Libego","timestamp":"2018. január. 14. 11:55","title":"Budapest: szakadó hó, irány a Libegő!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec4e6e6-c37f-4907-af41-b687e236580b","c_author":"","category":"itthon","description":"Érkeznek az első képek a havas Magyarországról.","shortLead":"Érkeznek az első képek a havas Magyarországról.","id":"20180114_Nezegessen_behavazott_Magyarorszagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec4e6e6-c37f-4907-af41-b687e236580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6564f7-580c-4a38-a4e9-a646af989d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Nezegessen_behavazott_Magyarorszagot","timestamp":"2018. január. 14. 12:41","title":"Nézegessen behavazott Magyarországot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok megfejtették, hogy hódították meg a Földet a virágos növények, melyek a ma élő növények 90 százalékát teszik ki.","shortLead":"Amerikai tudósok megfejtették, hogy hódították meg a Földet a virágos növények, melyek a ma élő növények 90 százalékát...","id":"20180114_megfejtettek_a_viragos_novenyek_terhoditasanak_titkat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ba4a9f-10bf-4c53-8e9e-bbf7848796ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180114_megfejtettek_a_viragos_novenyek_terhoditasanak_titkat","timestamp":"2018. január. 14. 18:54","title":"Megfejtették a virágos növények térhódításának titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]