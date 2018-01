[{"available":true,"c_guid":"0d3b6afe-061b-4f0d-89a6-0e047f1cc4f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezúttal az előző kontinenstornán ezüstérmes Spanyolországtól kapott ki 27-25-re a magyar férfi kézilabda-válogatott a horvátországi tornán.","shortLead":"Ezúttal az előző kontinenstornán ezüstérmes Spanyolországtól kapott ki 27-25-re a magyar férfi kézilabda-válogatott...","id":"20180115_kezilabdaeb_nem_birtunk_a_spanyolokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3b6afe-061b-4f0d-89a6-0e047f1cc4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4bf664-dfd7-47d0-a16d-4de6050667dc","keywords":null,"link":"/sport/20180115_kezilabdaeb_nem_birtunk_a_spanyolokkal","timestamp":"2018. január. 15. 20:01","title":"Kézilabda-Eb: nem bírtunk a spanyolokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná a kilépésről (Brexit) szóló korábbi döntését – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kedden Strasbourgban arra utalva, hogy a Brexit folyamata még visszafordítható.","shortLead":"Az Európai Unió kapui továbbra is nyitva állnak az Egyesült Királyság előtt, amennyiben a szigetország felülvizsgálná...","id":"20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26406d2f-2369-416d-8288-7821f1a36c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8467c545-7918-4cff-966a-c01c1268ce7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_tusk_szerint_meg_le_lehet_allitani_a_brexitet","timestamp":"2018. január. 16. 12:28","title":"Tusk szerint még le lehet állítani a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b07fca3-7fdc-49b5-b2d5-82e25f9a6de1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A genomika forradalma soha nem látott adatbőséget hozott a biológiában. 